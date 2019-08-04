Муретов - Избранные труды
Первый том трудов Муретова включает в себя крупные экзегетические сочинения, во многом строящиеся на анализе новозаветных книг.
Митрофан Дмитриевич Муретов - Избранные труды
Редакторы: свящ. Леонид Грилихес, свящ. Сергий Осипов, Г. Кремнев, A. Петров, B. Писляков
Редактор греческого текста А. Виноградов
Москва, Учебный Комитет Русской Православной Церкви, Московская Духовная Академия
Издательство Свято-Владимирского Братства 2002. - 600 с.
ISBN 5-900249-34-4
Митрофан Дмитриевич Муретов - Избранные труды - Содержание
От издателей
Профессор Митрофан Дмитриевич Муретов
- Новый Завет как предмет православно-богословского изучения
- Четвероевангелие
- Евангелие по Матфею
- Родословие Христа
- Новозаветная Песнь Любви
- Христианский брак и Церковь
Сведения об источниках
Библиографические обозначения
Митрофан Дмитриевич Муретов - Избранные труды - Четвероевангелие
Соборно-вселенское веросознание Церкви из множества обращавшихся у древних христиан писаний о жизни и учении Господа усвояет каноническое достоинство, то есть подлинность происхождения и достоверность содержания, четырем Евангелиям, по надписаниям их и по древнему преданию принадлежащим Матфею, Марку, Луке и Иоанну.
По свидетельству Нового Завета и древнецерковных писателей, Матфей и Иоанн принадлежали к числу избранных Христом двенадцати ближайших Его учеников, а Марк и Лука были учениками и сотрудниками апостольскими из иных избранных Спасителем семидесяти апостолов (Лк. 10:1). Кроме того, известно, что Матфей до своего призвания был мытарем, а Иоанн принадлежал не только к двенадцати ближайшим ученикам Христовым, как и Матфей, но и к избранной из этих Двенадцати троице довереннейших апостолов (Петр, Иоанн и его брат Иаков), которых Господь удостаивал быть свидетелями наиболее таинственных событий Своей жизни и которым Он давал тайные поручения. Более того: Иоанн был учеником, коего любил Иисус, другом Спасителя, наперсником Его и усыновленным Его Матери сыном, следовательно, духовным братом Господа. А Марк и Лука, хотя по преданию и принадлежали к семидесяти апостолам, но этим не предполагается непременно их постоянное следование за Христом, подобно апостолам из Двенадцати.
При избрании апостола на место Иуды-предателя мы не видим ни Марка, ни Луку в числе тех мужей, кои находились с апостолами во все время, когда вошел к ним и изшел Господь Иисус, начав с крещения Иоаннова до дня, в который вознесся от них, были свидетелями Воскресения Его (Деян. 1:22-23). Кроме того, св. Папий, еп. Иерапольский, муж апостольский, со слов старца, или пресвитера, Иоанна, ученика Господа, свидетельствует, что «Марк не слушал Господа и не следовал Ему, но впоследствии, быв толмачом Петра, по памяти записал сообщения этого апостола о жизни и делах Господа, которые (сообщения) апостол делал, однако же не в порядке, а смотря по надобности, так что Марк нисколько не погрешил, написав нечто так, как припомнил». А евангелист Лука сам со всей ясностью отличает себя от евангелистов из Двенадцати (Матфея и Петра в Евангелии Марка или же, быть может, и Иоанна), когда в предисловии к своему Евангелию говорит: «Как предали нам (следовательно, и евангелисту) от начала самовидцами и служителями бывшие Слова», то есть Воплотившегося (Логоса) во Христе Иисусе (Ин. 1:1-18), таким образом не причисляя себя к самовидцам и служителям Господа от начала (крещения Иоаннова до вознесения Господа). Кроме того, в Новом Завете Лука является постоянным спутником и сотрудником aп. Павла, под руководством которого он, по преданию, и написал свое Евангелие. Таким образом, в писаниях Марка и Луки мы имеем изложение Евангелия учениками апостольскими, не бывшими с самого начала и до конца постоянными самовидцами и слушателями Господа, но писавшими со слов апостолов, и притом, Марк — по воспоминаниям сообщений Петра, апостола из Двенадцати и принадлежавшего к троице избранников Христовых, а Лука — под руководством Павла, не бывшего учеником Господа при Его земной жизни, хотя, быть может, знавшего и видевшего Христа во плоти (2 Кор.5:16).
Обращаясь затем к сравнительным особенностям канонических Евангелий по их содержанию, главным мыслям и изложению, или плану, находим, что Евангелия Матфея и Иоанна имеют больше единства в содержании, более идейной планосообразности и больше последовательности в раскрытии одной главной мысли, а Евангелия Марка и Луки отличаются более историческим характером, полнотой и подробностью некоторых (Марк) или весьма многих (Лука) сведений из евангельской истории.
Митрофан Дмитриевич Муретов (12.08.1851-11.03.1917)
Принадлежит к числу славных деятелей Московской духовной академии. М. Д. Муретов прослужил в академии более тридцати восьми лет, и все эти годы были заполнены учеными трудами.
Священномученик Иларион (Троицкий) пишет о своем учителе, что «при устремлении мысли писателя в высокую сферу богословского созерцания труды М. Д. Муретова являются одним из редких исключений в так часто сухой и безжизненной экзегетической литературе. Они насыщены богословским содержанием. Это их отличительная черта. Многие статьи Митрофана Дмитриевича нельзя быстро читать. Их следует читать медленно. Их следует изучать. В них следует вдумываться».
Подготавливая настоящее издание сборника трудов М. Д. Муретова, мы хотели познакомить современного читателя с этим незаслуженно забытым ученым-богословом. Первый том включает в себя крупные экзегетические сочинения, во многом строящиеся на анализе новозаветных книг.
Сложность редакционной работы, с которой придется столкнуться будущим издателям Муретова, отметил еще сщмч. Иларион: «Ученый автор больше заботится о содержании своих трудов, нежели об их отделке. Вот почему М. Д. не стеснялся часто переполнять свои труды даже и сырым материалом, сознавая, что этого материала иные сами и не найдут и не соберут в том изобилии, в каком он имеется у него.
Присутствие сырого материала в сочинениях или в особых к ним приложениях — одна из характерных черт печатных трудов М. Д. Муретова». Мы попытались привести к единообразию систему ссылок автора, расшифровать многочисленные сокращения, которыми он пользовался не только в библиографических примечаниях, но и в текстах своих работ. Статьи набраны по новой орфографии, пунктуация приведена в соответствие с современными нормами русского языка.
На Эсхатосе можно познакомиться с другим богословским трудом выдающегося русского богослова Д. М. Муретова - Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова
Спасибо!