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Профессор Митрофан Дмитриевич Муретов

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Библиографические обозначения

Митрофан Дмитриевич Муретов - Избранные труды - Четвероевангелие

Соборно-вселенское веросознание Церкви из множества обращавшихся у древних христиан писаний о жизни и учении Господа усвояет каноническое достоинство, то есть подлинность происхождения и достоверность содержания, четырем Евангелиям, по надписаниям их и по древнему преданию принадлежащим Матфею, Марку, Луке и Иоанну.

По свидетельству Нового Завета и древнецерковных писателей, Матфей и Иоанн принадлежали к числу избранных Христом двенадцати ближайших Его учеников, а Марк и Лука были учениками и сотрудниками апостольскими из иных избранных Спасителем семидесяти апостолов (Лк. 10:1). Кроме того, известно, что Матфей до своего призвания был мытарем, а Иоанн принадлежал не только к двенадцати ближайшим ученикам Христовым, как и Матфей, но и к избранной из этих Двенадцати троице довереннейших апостолов (Петр, Иоанн и его брат Иаков), которых Господь удостаивал быть свидетелями наиболее таинственных событий Своей жизни и которым Он давал тайные поручения. Более того: Иоанн был учеником, коего любил Иисус, другом Спасителя, наперсником Его и усыновленным Его Матери сыном, следовательно, духовным братом Господа. А Марк и Лука, хотя по преданию и принадлежали к семидесяти апостолам, но этим не предполагается непременно их постоянное следование за Христом, подобно апостолам из Двенадцати.

При избрании апостола на место Иуды-предателя мы не видим ни Марка, ни Луку в числе тех мужей, кои находились с апостолами во все время, когда вошел к ним и изшел Господь Иисус, начав с крещения Иоаннова до дня, в который вознесся от них, были свидетелями Воскресения Его (Деян. 1:22-23). Кроме того, св. Папий, еп. Иерапольский, муж апостольский, со слов старца, или пресвитера, Иоанна, ученика Господа, свидетельствует, что «Марк не слушал Господа и не следовал Ему, но впоследствии, быв толмачом Петра, по памяти записал сообщения этого апостола о жизни и делах Господа, которые (сообщения) апостол делал, однако же не в порядке, а смотря по надобности, так что Марк нисколько не погрешил, написав нечто так, как припомнил». А евангелист Лука сам со всей ясностью отличает себя от евангелистов из Двенадцати (Матфея и Петра в Евангелии Марка или же, быть может, и Иоанна), когда в предисловии к своему Евангелию говорит: «Как предали нам (следовательно, и евангелисту) от начала самовидцами и служителями бывшие Слова», то есть Воплотившегося (Логоса) во Христе Иисусе (Ин. 1:1-18), таким образом не причисляя себя к самовидцам и служителям Господа от начала (крещения Иоаннова до вознесения Господа). Кроме того, в Новом Завете Лука является постоянным спутником и сотрудником aп. Павла, под руководством которого он, по преданию, и написал свое Евангелие. Таким образом, в писаниях Марка и Луки мы имеем изложение Евангелия учениками апостольскими, не бывшими с самого начала и до конца постоянными самовидцами и слушателями Господа, но писавшими со слов апостолов, и притом, Марк — по воспоминаниям сообщений Петра, апостола из Двенадцати и принадлежавшего к троице избранников Христовых, а Лука — под руководством Павла, не бывшего учеником Господа при Его земной жизни, хотя, быть может, знавшего и видевшего Христа во плоти (2 Кор.5:16).

Обращаясь затем к сравнительным особенностям канонических Евангелий по их содержанию, главным мыслям и изложению, или плану, находим, что Евангелия Матфея и Иоанна имеют больше единства в содержании, более идейной планосообразности и больше последовательности в раскрытии одной главной мысли, а Евангелия Марка и Луки отличаются более историческим характером, полнотой и подробностью некоторых (Марк) или весьма многих (Лука) сведений из евангельской истории.