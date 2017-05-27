Фундаментальный труд «Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова», впервые изданный в 1885 г. (за него М. Д. Муретов получил степень магистра богословия), показал, что взгляды знаменитого александрийского мыслителя послужили «предуготовлением к христианскому теизму».

В то же время в работе отмечается, что сходство между учением о Логосе у Филона и Иоанна Богослова лишь внешнее. «Иоанновская идея самооткровения Божества в Своем Логосе у Филона переходит в пантеистическо-стоическое понятие саморазвития всеобщей субстанции... личность Логоса у него понимается в смысле тварно-служебного духа, удаленного от Божества».

Митрофан Дмитриевич Муретов (1851 -1917) — замечательный русский православный экзегет, патролог и переводчик с греческого языка, доктор богословия, профессор Московской Духовной академии, человек огромной учености и высочайшего научного авторитета, почетный член всех российских Духовных академий.



Настоящее издание объединяет в одной книге все три выпуска данного труда, ранее издававшегося только по отдельности, снабжено необходимыми комментариями, обширной вступительной статьей и тщательно выверено по авторским рукописям.

Митрофан Дмитриевич Муретов - Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова

Вступ. ст. Т. Г. Сидаша — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2012. — 448 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования».

ISBN 978-5-903525-54-6

Митрофан Дмитриевич Муретов - Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова - Содержание

Т. Г. Сидаш. Предисловие

Очерк исторического развития идеи Логоса до Филона и Иоанна

Предварительные замечания

Отдел I Очерк исторического развития идеи Логоса до Филона Александрийского и Иоанна Богослова

I. Общая характеристика главных направлений в дофилоновской и доиоанновской истории учений о Логосе

II. Греческая философия

III. Идея Логоса у палестинских иудеев

IV. Александрийские иудеи — предшественники Филона

Отдел II Логос в сочинениях Филона Александрийского

I. Исходный пункт, задача и характер Филоновой логологии

II. Логос как имманентно-безличная форма самооткровения Божества

Отдел III Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе

Сущность вопроса

Исходный пункт, задача и характер Филоновой логологии

Логос как имманентно-безличная форма самооткровения Божества

Логос как тварно-личный посредник между Богом и миром

Логос как средняя между бесконечным и конечным (богочеловеческая) природа

Логос как первосвященник и искупитель мира

Митрофан Дмитриевич Муретов - Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова - Предисловие