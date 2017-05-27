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Муретов - Учение о Логосе

Учение о Логосе - Муретов Μитрофан Дмитриевич
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
Фундаментальный труд «Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова», впервые изданный в 1885 г. (за него М. Д. Муретов получил степень магистра богословия), показал, что взгляды знаменитого александрийского мыслителя послужили «предуготовлением к христианскому теизму».
В то же время в работе отмечается, что сходство между учением о Логосе у Филона и Иоанна Богослова лишь внешнее. «Иоанновская идея самооткровения Божества в Своем Логосе у Филона переходит в пантеистическо-стоическое понятие саморазвития всеобщей субстанции... личность Логоса у него понимается в смысле тварно-служебного духа, удаленного от Божества».
Митрофан Дмитриевич Муретов (1851 -1917) — замечательный русский православный экзегет, патролог и переводчик с греческого языка, доктор богословия, профессор Московской Духовной академии, человек огромной учености и высочайшего научного авторитета, почетный член всех российских Духовных академий.

Настоящее издание объединяет в одной книге все три выпуска данного труда, ранее издававшегося только по отдельности, снабжено необходимыми комментариями, обширной вступительной статьей и тщательно выверено по авторским рукописям.

Митрофан Дмитриевич Муретов - Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова

Вступ. ст. Т. Г. Сидаша — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2012. — 448 с.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования».
ISBN 978-5-903525-54-6

Митрофан Дмитриевич Муретов - Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова - Содержание

  • Т. Г. Сидаш. Предисловие
  • Очерк исторического развития идеи Логоса до Филона и Иоанна
  • Предварительные замечания
Отдел I Очерк исторического развития идеи Логоса до Филона Александрийского и Иоанна Богослова
  • I. Общая характеристика главных направлений в дофилоновской и доиоанновской истории учений о Логосе
  • II. Греческая философия
  • III. Идея Логоса у палестинских иудеев
  • IV. Александрийские иудеи — предшественники Филона
Отдел II Логос в сочинениях Филона Александрийского
  • I. Исходный пункт, задача и характер Филоновой логологии
  • II. Логос как имманентно-безличная форма самооткровения Божества
Отдел III Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе
  • Сущность вопроса
  • Исходный пункт, задача и характер Филоновой логологии
  • Логос как имманентно-безличная форма самооткровения Божества
  • Логос как тварно-личный посредник между Богом и миром
  • Логос как средняя между бесконечным и конечным (богочеловеческая) природа
  • Логос как первосвященник и искупитель мира

Митрофан Дмитриевич Муретов - Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова - Предисловие

«Пишущая рука не поспевала за мыслящим духом», — писал свмч. архимандрит Иларион (Троицкий) о своем учителе — профессоре М. Д. Муретове, образованнейшем человеке, неутомимом исследователе и переводчике, отдавшем 38 лет своей жизни преподаванию в духовных учебных заведениях.
Митрофан Дмитриевич Муретов родился 12 августа 1851 г. в семье сельского священника Рязанской епархии, впоследствии принявшего монашеский постриг и ставшего духовником Данилова монастыря в Москве. С детства будущий ученый был весьма религиозен, в студенческие годы склонялся к изучению философии, и по окончании семинарского курса в Рязанской Духовной семинарии молодой человек поступил в Московскую Духовную академию. За годы учебы (1873-1877) он блестяще выучил греческий язык и глубоко изучил Новый Завет, что во многом определило дальнейшее направление его деятельности. Тогда же был написан первый вариант исследования о Филоне Александрийском. Большое влияние на Муретова в те годы оказал один из его преподавателей — философ В. Д. Кудрявцев-Платонов, ученик Ф. А. Голубинского.
С 1877 г. началась самостоятельная педагогическая и научная деятельность М. Д. Муретова. По окончании МДА он был направлен преподавать греческий язык в Тамбовскую Духовную семинарию, но уже в 1878 г. стал приват-доцентом кафедры Священного Писания Нового Завета в МДА и был переведен преподавателем Нового Завета в Вифанскую Духовную семинарию близ Сергиева Посада. В 1885 г. он защитил магистерскую диссертацию «Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в связи с предшествующим историческим развитием идеи Логоса в греческой философии и иудейской теософии». В 1893 г. М. Д. Муретов получил степень доктора богословия за работу о ветхозаветном храме и 1 мая 1893 г. стал ординарным профессором. В 1906 г. исполнял должность инспектора МДА. В1910 г. вышел в отставку, но не оставил научных занятий и продолжил читать лекции. Заслуги этого неутомимого человека были оценены по достоинству: в 1911 г, он был избран почетным членом Московской Духовной академии, в 1912 г. — С.-Петербургской, в 1913 г. — Казанской, в 1914 г. — Киевской. И при этом почетный член четырех Духовных академий в жизни оставался предельно скромным человеком, всецело погруженным в научную работу, которой не оставлял до самой смерти. Скончался профессор М. Д. Муретов 11 марта 1917 г., оставив огромное творческое наследие[1].

[1] Действительность смерти Господа нашего Иисуса Христа. М., 1881; К вопросу о происхождении и взаимном отношении синоптических Евангелий/ / Прибавления к творениям св. Отцов (далее—ПТО). 1881, № 27; Подлинность бесед и речей Господа в четвертом Евангелии. М., 1881; Эйхгорн и его толкование новозаветных чудес/ / ПТО. 1884, № 33; На-родоперепись в эпоху рождения Господа / / ПТО. 1884, № 34; Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в связи с предшествующим историческим развитием идеи о Логосе в греческой философии и иудейской теософии. Вып. 1-2. М., 1885; Новооткрытый фрагмент из мнимого первоевангелия. М., 1887; Ветхозаветный храм. Ч. 1. М., 1890; Евангелие//Православное Обозрение. 1890, №3; Очерки новейшей истории экзегезиса и критики Нового Завета/ /Богословский Вестник (далее —БВ). 1892, №6-9,12,1893, №2,4,10,1894,№ 10, И; О предположенной справе славяно-русского текста Нового Завета / /БВ. 1892, № 10; Христианин без Христа. М., 1893; Notandum (По поводу реферата о новейшей европейской литературе по вопросу о ветхозаветном храме)/ /БВ. 1893, № 1; Протестантское богословие до появления Страусовой «Жизни Иисуса». Сергиев Посад, 1894; Древность предания о погребении Адама на Голгофе, или Лобном месте/ /Чтения в Обществе любителей древнерусской письменности. 1894, № 9; Труды св. Ефрема Сирина по толкованию Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Сергиев Посад, 1895; Апокрифическая переписка ап. Павла с Коринфянами. М., 1896; Господь Иисус Христос был ли свержен со скалы Наза-ретянами?/ / БВ. 1897, № 4; Древнеславянское Евангелие от Марка. Сергиев Посад, 1897; Славянско-русский перевод Нового Завета в труде, по преданию усвояемом святителю Алексию, с точек зрения церковно-практической и научно-богословской. Сергиев Посад, 1898; Чудовская рукопись Нового Завета/ /БВ. 1898, № 1; Четвероевангелие. М., 1900; Христос как носитель немощей и болезней человечества / / БВ. 1900, № 3; К толкованию текста «Творяй ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный». Сергиев Посад, 1902; Новозаветная песнь любви сравнительно с «Пиром» Платона и «Песнью Песней». Сергиев Посад, 1903; Есть ли указание на духовные браки в / Кор. 7:36-38 и 9:5?/ /БВ. 1903, №3-4; К критике свидетельства Иосифа Флавия о Христе/ /БВ. 1903, № 9; Пророчество и языкоговорение как знамение для верующих и Неверов. Сергиев Посад, 1904; Древнееврейские молитвы под именем ап. Петра. Сергиев Посад, 1905; Знание отчасти и самопознание (1 Кор. 13:12)// БВ, 1905, № 2; Эрнест Ренан и его «Жизнь Иисуса». СПб., 1907; Из воспоминаний студента МДА XXXII курса (1873-1877) / /БВ, 1914-16; Логос как Первосвященник мира / / БВ, 1915, № 10-12. С. 760; Новый Завет как предмет православно-богословского изучения. Сергиев Посад, 1915; Раб Божий, Ис. 52:13-53:12//БВ, 1917, № 2-3.
Views 2 292
Rating 4.6 / 5
Added 27.05.2017
Author brat Dorian
Rate this publication:
4.6/5 (10)

Comments (4 comments)

G
gios76 8 years ago



Спасибо!


R
Rolex74 11 years ago
Хорошая книга. очень детально разобрано развитие темы логоса в дохристианский период и в связи с учением ап. Иоанна.
Я только заметил там косяк, после 161 страницы идет 192, а дальше 163. Неужели кроме меня до этого места не дочитал никто? 
D
DikBSD 13 years ago
Я прочел его Предисловие. У него згляды очень близки к светским атеистическим либеральным идеям: в датировках, отношению к Иисусу, Его мисии, да и вообще аутентичности Его речений... Жаль...
B
brat Dorian 13 years ago
Внимание! У этой книги есть "Прдисловие" написанное Тарасом Сидашом. В нём Т. Сидаш даёт итоги перемен в библеистике имевшие место со дня написание М. Д. Муретовым книги. В частности он пишет"Именно в эту эпоху — под сильнейшим влиянием уже сложившегося к тому времени монотеистического парсизма — Яхве становится в полном смысле слова Единым Богом""Имея перед глазами такой именно очерк иудейской истории, мы очень далеки от того, чтобы полагать непосредственным предшественником христианства иудейство как таковое, Ветхий Завет как таковой, ...так что представление о некоем едином содержании еврейского пророчествования, о существовании раз и навсегда данной монотеистической теологии— все это на данный момент является анахронизмами.""Стало предельно ясно, что так называемая религия личного Бога, которой как некой дедовской вотчиной гордились богословы едва ли не всех религий Книги, возникла отнюдь не в Иудее и не в первом тысячелетии до н. э., но в Вавилоне второго тысячелетья до н. э" и т.дВ конце "Предисловия" Т.С пишет -"В заключение я бы хотел подчеркнуть, что все три указанных выше момента являются не инвективами, легко дающимися по прошествии полутора столетий, но указаниями на действительные апории, неразрешимые из интеллектуального контекста эпохи, окончившейся катастрофой, причем не только русского, но и европейского христианства" Сам Тарас Генндеьевич в ответе на наше письмо с недоуменными вопросами ответил"Я старообрядец. Думаю, вас ввел в заблуждение нарочито популярный тон этой моей работы. С удовлетворением отмечаю, что "шалость удалась"Всех читающих просьба это учитывать

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