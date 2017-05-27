Муретов - Учение о Логосе
Фундаментальный труд «Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова», впервые изданный в 1885 г. (за него М. Д. Муретов получил степень магистра богословия), показал, что взгляды знаменитого александрийского мыслителя послужили «предуготовлением к христианскому теизму».
В то же время в работе отмечается, что сходство между учением о Логосе у Филона и Иоанна Богослова лишь внешнее. «Иоанновская идея самооткровения Божества в Своем Логосе у Филона переходит в пантеистическо-стоическое понятие саморазвития всеобщей субстанции... личность Логоса у него понимается в смысле тварно-служебного духа, удаленного от Божества».
Митрофан Дмитриевич Муретов (1851 -1917) — замечательный русский православный экзегет, патролог и переводчик с греческого языка, доктор богословия, профессор Московской Духовной академии, человек огромной учености и высочайшего научного авторитета, почетный член всех российских Духовных академий.
Настоящее издание объединяет в одной книге все три выпуска данного труда, ранее издававшегося только по отдельности, снабжено необходимыми комментариями, обширной вступительной статьей и тщательно выверено по авторским рукописям.
Митрофан Дмитриевич Муретов - Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова
Вступ. ст. Т. Г. Сидаша — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2012. — 448 с.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования».
ISBN 978-5-903525-54-6
Митрофан Дмитриевич Муретов - Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова - Содержание
- Т. Г. Сидаш. Предисловие
- Очерк исторического развития идеи Логоса до Филона и Иоанна
- Предварительные замечания
Отдел I Очерк исторического развития идеи Логоса до Филона Александрийского и Иоанна Богослова
- I. Общая характеристика главных направлений в дофилоновской и доиоанновской истории учений о Логосе
- II. Греческая философия
- III. Идея Логоса у палестинских иудеев
- IV. Александрийские иудеи — предшественники Филона
Отдел II Логос в сочинениях Филона Александрийского
- I. Исходный пункт, задача и характер Филоновой логологии
- II. Логос как имманентно-безличная форма самооткровения Божества
Отдел III Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе
- Сущность вопроса
- Исходный пункт, задача и характер Филоновой логологии
- Логос как имманентно-безличная форма самооткровения Божества
- Логос как тварно-личный посредник между Богом и миром
- Логос как средняя между бесконечным и конечным (богочеловеческая) природа
- Логос как первосвященник и искупитель мира
Митрофан Дмитриевич Муретов - Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова - Предисловие
«Пишущая рука не поспевала за мыслящим духом», — писал свмч. архимандрит Иларион (Троицкий) о своем учителе — профессоре М. Д. Муретове, образованнейшем человеке, неутомимом исследователе и переводчике, отдавшем 38 лет своей жизни преподаванию в духовных учебных заведениях.
Митрофан Дмитриевич Муретов родился 12 августа 1851 г. в семье сельского священника Рязанской епархии, впоследствии принявшего монашеский постриг и ставшего духовником Данилова монастыря в Москве. С детства будущий ученый был весьма религиозен, в студенческие годы склонялся к изучению философии, и по окончании семинарского курса в Рязанской Духовной семинарии молодой человек поступил в Московскую Духовную академию. За годы учебы (1873-1877) он блестяще выучил греческий язык и глубоко изучил Новый Завет, что во многом определило дальнейшее направление его деятельности. Тогда же был написан первый вариант исследования о Филоне Александрийском. Большое влияние на Муретова в те годы оказал один из его преподавателей — философ В. Д. Кудрявцев-Платонов, ученик Ф. А. Голубинского.
С 1877 г. началась самостоятельная педагогическая и научная деятельность М. Д. Муретова. По окончании МДА он был направлен преподавать греческий язык в Тамбовскую Духовную семинарию, но уже в 1878 г. стал приват-доцентом кафедры Священного Писания Нового Завета в МДА и был переведен преподавателем Нового Завета в Вифанскую Духовную семинарию близ Сергиева Посада. В 1885 г. он защитил магистерскую диссертацию «Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в связи с предшествующим историческим развитием идеи Логоса в греческой философии и иудейской теософии». В 1893 г. М. Д. Муретов получил степень доктора богословия за работу о ветхозаветном храме и 1 мая 1893 г. стал ординарным профессором. В 1906 г. исполнял должность инспектора МДА. В1910 г. вышел в отставку, но не оставил научных занятий и продолжил читать лекции. Заслуги этого неутомимого человека были оценены по достоинству: в 1911 г, он был избран почетным членом Московской Духовной академии, в 1912 г. — С.-Петербургской, в 1913 г. — Казанской, в 1914 г. — Киевской. И при этом почетный член четырех Духовных академий в жизни оставался предельно скромным человеком, всецело погруженным в научную работу, которой не оставлял до самой смерти. Скончался профессор М. Д. Муретов 11 марта 1917 г., оставив огромное творческое наследие[1].
[1] Действительность смерти Господа нашего Иисуса Христа. М., 1881; К вопросу о происхождении и взаимном отношении синоптических Евангелий/ / Прибавления к творениям св. Отцов (далее—ПТО). 1881, № 27; Подлинность бесед и речей Господа в четвертом Евангелии. М., 1881; Эйхгорн и его толкование новозаветных чудес/ / ПТО. 1884, № 33; На-родоперепись в эпоху рождения Господа / / ПТО. 1884, № 34; Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в связи с предшествующим историческим развитием идеи о Логосе в греческой философии и иудейской теософии. Вып. 1-2. М., 1885; Новооткрытый фрагмент из мнимого первоевангелия. М., 1887; Ветхозаветный храм. Ч. 1. М., 1890; Евангелие//Православное Обозрение. 1890, №3; Очерки новейшей истории экзегезиса и критики Нового Завета/ /Богословский Вестник (далее —БВ). 1892, №6-9,12,1893, №2,4,10,1894,№ 10, И; О предположенной справе славяно-русского текста Нового Завета / /БВ. 1892, № 10; Христианин без Христа. М., 1893; Notandum (По поводу реферата о новейшей европейской литературе по вопросу о ветхозаветном храме)/ /БВ. 1893, № 1; Протестантское богословие до появления Страусовой «Жизни Иисуса». Сергиев Посад, 1894; Древность предания о погребении Адама на Голгофе, или Лобном месте/ /Чтения в Обществе любителей древнерусской письменности. 1894, № 9; Труды св. Ефрема Сирина по толкованию Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Сергиев Посад, 1895; Апокрифическая переписка ап. Павла с Коринфянами. М., 1896; Господь Иисус Христос был ли свержен со скалы Наза-ретянами?/ / БВ. 1897, № 4; Древнеславянское Евангелие от Марка. Сергиев Посад, 1897; Славянско-русский перевод Нового Завета в труде, по преданию усвояемом святителю Алексию, с точек зрения церковно-практической и научно-богословской. Сергиев Посад, 1898; Чудовская рукопись Нового Завета/ /БВ. 1898, № 1; Четвероевангелие. М., 1900; Христос как носитель немощей и болезней человечества / / БВ. 1900, № 3; К толкованию текста «Творяй ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный». Сергиев Посад, 1902; Новозаветная песнь любви сравнительно с «Пиром» Платона и «Песнью Песней». Сергиев Посад, 1903; Есть ли указание на духовные браки в / Кор. 7:36-38 и 9:5?/ /БВ. 1903, №3-4; К критике свидетельства Иосифа Флавия о Христе/ /БВ. 1903, № 9; Пророчество и языкоговорение как знамение для верующих и Неверов. Сергиев Посад, 1904; Древнееврейские молитвы под именем ап. Петра. Сергиев Посад, 1905; Знание отчасти и самопознание (1 Кор. 13:12)// БВ, 1905, № 2; Эрнест Ренан и его «Жизнь Иисуса». СПб., 1907; Из воспоминаний студента МДА XXXII курса (1873-1877) / /БВ, 1914-16; Логос как Первосвященник мира / / БВ, 1915, № 10-12. С. 760; Новый Завет как предмет православно-богословского изучения. Сергиев Посад, 1915; Раб Божий, Ис. 52:13-53:12//БВ, 1917, № 2-3.
Спасибо!
Я только заметил там косяк, после 161 страницы идет 192, а дальше 163. Неужели кроме меня до этого места не дочитал никто?