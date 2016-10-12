Вестник Русской христианской гуманитарной академии - 2014 - 2015
«Вестник Русской христианской гуманитарной академии» — русскоязычный научный журнал, издающийся с 1997 г. С 2009 г. журнал выходит с периодичностью четыре раза в год.
В «Вестнике РХГА» публикуются научные статьи, имеющие научную ценность архивные материалы, материалы научных и научно- практических мероприятий, хроника научной жизни.
Вестник Русской христианской гуманитарной академии – 2014 - 2015
ISSN 1819–2777
2014. Том 15. Вып. 1. — СПб.: Изд-во РХГА, 2014.
2014. Том 15. Вып. 2. — СПб.: Изд-во РХГА, 2014.
2014. Том 15. Вып. 3. — СПб.: Изд-во РХГА, 2014.
2014. Том 15. Вып. 4. — СПб.: Изд-во РХГА, 2014.
2015. Том 16. Вып. 1. — СПб.: Изд-во РХГА, 2015.
2015. Том 16. Вып. 2. — СПб.: Изд-во РХГА, 2015.
2015. Том 16. Вып. 3. — СПб.: Изд-во РХГА, 2015.
2015. Том 16. Вып. 4. — СПб.: Изд-во РХГА, 2015.
Вестник Русской христианской гуманитарной академии – 2014 - 2015 - Содержание
2014. Том 15. Вып. 1
Богословие - Публикация
- Флоровский Г. Назначение предания в древней церкви (перевод с англ. А.А. Почекунина)
- Почекунин А. А. «Рыцарь веры» о даре любви (послесловие переводчика)
Актуальное богословие
- Шишков А. В. Первенство в Церкви в богословии митрополита Пергамского Иоанна (Зизиуласа)
- Андреева Л. Е. Биоэтический нарратив в современном теологическом дискурсе (на примере технологии суррогатного материнства)
- Библейское богословие в России
- Корзо М. А. «В десятословии ничтоже являет нам вечного обетования».
- К вопросу о месте Декалога в православной мысли XVII — начала XVIII вв.
- Головащенко C. И. Богословский и научный дискурсы в библейских исследованиях Киевской духовной академии ХІХ — начала ХХ вв.
Философия -Философские основы научного мышления
- Лебедев С. П. Алгоритмы познания. Физический исследовательский алгоритм
- Лебедев В. Ю. Логические парадоксы и проблемы метаэтики (социально-философский очерк)
- История философии
- Галанин Р. Б. Горгий и бихевиоризм
- Савинов Р. В. Исидор Севильский об образовании и интеллектуальной практике
- Шиповалова Л. В. История философии как аргумент современной философии науки. Ф. Суарес и научная объективность
- Василькова С. Н. Абсолютный идеализм Гегеля в контексте современной научной картины мира
- Артемьев Т. М. Онтологическое понимание в философии М. Хайдеггера
- Русская философия
- Философия России первой половины ХХ века
Вступление
- Евлампиев И. И. Русская философия первой половины ХХ века — основа нашего движения в будущее
- Казин А. Л. Философия России
- Корольков А. А. Апогей русской философии
- Сапронов П. А. Феномен русской философии
- Исупов К. Г. Русская философия в стадии молчания (о подпольной философии в России)
- Муравьев А. Н. Философствование XX века на Западе и в России
- Русская философия в диалоге культур
- Красицкий Я. Польская и русская философии глазами друг друга
- Нешитов П. Ю. Формула русской философии: Гегель плюс Пушкин
- Вихнович В. Л. Петербургский эпизод Германа Когена и не только…
- Из архива «Русской мысли»
- Антощенко А. В. Конфликт между Г. П. Федотовым и правлением
- Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже (1939)
- С. Н. Булгаков — Г. П. Федотов Из переписки 1939–1940 гг.
- Степун Ф. А. Краткий обзор немецких книг о вопросах русского богословия и русской философии (Предисловие К. В. Артема-Александрова)
культурология и история
- Веселова С. Б. Преодоление хаоса. Жизненный мир мегаполиса
- в концептах архитекторов, философов и социологов начала XX века
- Обухов К. Н. Конструирование индивидуальной идентичности на пределе манифестации социальной реальности
- Шилова О. Н., Горюнова М. А. Факторы и условия сетевого взаимодействия образовательных организаций
- Галоян А. С. Стратегия этнизации: вызов без ответа?
Образы культуры
- Губарева О. В. Образно-стилистический метод анализа икон: научная актуальность
- Дмитриева А. А. Голландская живопись XVII в. и камера-обскура
- К 100-летию начала Первой мировой войны (1914–2014)
- Нетужилов К. Е. Разбить неприятеля или уничтожить врага? Об отношении к противнику в русском офицерском корпусе в период Первой мировой войны
религиоведение
- Лурье З. А. Мартин Лютер и Эразм Роттердамский о войне с турками:
- к вопросу о религиозной идентичности в рамках конфессиональной Европы
- Шадрихина И. А. Самоубийство В. В. Маяковского в контексте солнцеборческого мифа
- Метаморфозы религиозного дискурса
- Прилуцкий А. М. Семиотика социо-религиозных контекстов ритуала
- Колкунова К. А. Современные концепции квазирелигий
- Смирнов М. Ю. О «научном атеизме» и «религиозном энтузиазме»
- Товбин К. М. Пострелигиозное коллажирование в современном старообрядчестве
- Артемьев Т. М. Онтологическое понимание в философии М. Хайдеггера
- критика и БиБлиограФия
- «Соловьевские исследования» за 2013 год. (А. А. Ермичев)
2014. Том 15. Вып. 2
- Богословие личности. Богословие культуры
- Прилуцкий А. М. Теофания в мире и в дискурсе
- Свящ. Григорий Григорьев. Свобода: дар божий и путь жизненного выбора человека
- Иером. Кирилл (Зинковский). Учение св. Кирилла Александрийского
- о материи космоса и плоти человека
- Сапронов П. А. Бог в богословии преп. Максима Исповедника
- Иеромонах Мефодий (Зинковский). Понятие личности в русском богословии XIX — начала XX веков
- Балакшина Ю. В. Образ и смысл культуры в дневниках прот. Александра Шмемана
- Копировский А. М. Система монументальных росписей Александра Иванова («Библейские эскизы») — богословие внутри религиоведения
- История философии: актуальные сюжеты
- Печатнова Л. Г. Спартанская геронтократия и «Законы» Платона
- Тащиан А. А. Numerus как «имперский» концепт в метафизике ритма Аврелия Августина
- Дьяков А. В. Монтень как современный философ (к 480-летию со дня рождения)
- Степин А. В. Линия мир — вещь — слово в поздней онтологии М. Хайдеггера
- Демин И. В. Соотношение понятий «бытийный регион» и «предметная область» в горизонте герменевтической феноменологии М. Хайдеггера
- Петров А. В. Проблема «человека способного» в философии Поля Рикёра
Русская философия: имена, темы, проблемы
- Рудаков Л. И., Рудакова А. Л. Проблемы методологии познания в перекличке П. Я. Чаадаева и А. И. Герцена
- Протоиерей Павел Хондзинский. Ф. М. Достоевский как «учитель церкви»
- Мишинева А. К. Преимущества и границы антропологического принципа и субъективного метода П. Л. Лаврова
- Соломин В. В. Философия культуры Ф. Ницше и К. Леонтьева. Опыт сопоставительного рассмотрения
- Чижков С. Л. Б. Н.Чичерин и Н. А. Бердяев. Два подхода к осмыслению консерватизма
Из архива русской мысли
- Два эпизода из жизни идей времени I Мировой войны (Публикация и комментарий К. В. Артём-Александрова)
- Религиоведение. История религии и церкви
- Каргальцев А. В. «Акты мучеников Скилии» в контексте исследования истоков христианской церкви Северной Африки
- Кравцов И. В. «Церковный антиклерикализм» в Православной России конца XIX–XX веков. К постановке проблемы
- Фабинский М. В. Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, его реализация в Петрограде (По материалам Государственного Архива Российской Федерации)
- Раевская Н. Ю. Иудаизм: Бог и его образ
- Апакидзе Т. Г. К вопросу о буддийских и небуддийских элементах в рамочном повествовании Легенды о Варлааме и Иоасафе
- Малафеева М. А. Бинарные и сверхбинарные оппозиции в контексте старообрядческого эсхатологического дискурса
- Дзоффоли С. Актуальные вопросы философской антропологии: католическая религиозная трактовка
Религия и общество
- Еремин А. В. Взаимодействие Русской Православной Церкви и государства в новом историческом контексте: трансформация цивилизационных основ интегративных процессов в контексте глобализации
- Протоиерей Олег Скоморох. Участие православных священнослужителей в работе общественных структур уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
- Григоренко Ю. А. Национальное и религиозное: проблема взаимоотношений
- Культурология. Социальные аспекты культуры
- Кудряшов С. В. «Бытие при классике» и его перспективы
- Водяницкий В. А. Чехословакия: становление института президентства и исторические аспекты развития этого института на современном этапе
- Морозов М. А. Об «арабской весне» и статусе собственно публицистических фразеологизмов
- Соколова Н. В. Международная организация франкофонии в системе внешней культурно-гуманитарной политики Франции
- Краткие научные сообщения
- Трушина М. А. Платон, живопись и иконопись
Критика и библиография
- Альманах «Религия. Церковь. Общество» как опыт формирования пространства современного теологического исследования (А. В. Каргальцев)
- Религия и право. Учебник по религиоведению для юристов глазами религиоведа (Религиоведение. Учебник для юридических вузов МВД России / Под ред. В. В. Балахонского, В. А. Кудина, А. А. Артемова. — СПб.: Изд-во СПб. ун-та МВД России, 2013. — 248 с.) (А. Ю. Григоренко)
- Helmig, Ch. Forms and Concepts. Concept Formation in the Platonic Tradition. — Berlin; Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2012. — 395 p. (М. С. Сильян)
- Степанова А. С. Философия Стои как феномен эллинистическо-римской культуры — СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2012. — 400 с. (Р. Н. Дёмин)
2014. Том 15. Вып. 3.
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ: АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ
- Глинчикова А. В. «Логика воли» Иеремии Бентама
- Новолодская Т. А. О творческой функции Слова в пространстве герменевтики
- Берестов И. В. Эпистемологические основания «аргумента третьего человека» в «Пармениде» Платона
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИМЕНА, ТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ
- Половинкин C. М. Г. В. Флоровский и евразийство
- Голубева С. В. Идеал «прекрасного человека» в миросозерцании Гоголя
- Даренский В. Ю. Апофатическая диалектика А. Ф. Лосева как саморефлексия верующего разума
- Янцен В. В. Неизвестные страницы биографии Г. П. Федотова в США
- Синютин М. В. Творческий путь П. Ф. Никандрова (к 90-летию со дня рождения)
Из архива русской мысли
- Малоизвестная статья С. Л. Франка о восприятии Гете в России (Публикация и комментарий К. В. Артём-Александрова)
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
- Метель О. В. Проблема свободного исследовательского поиска в католической Церкви: Э. Ренан и А. Луази
- Пахомов С. В. Сотериологические аспекты наставничества в индуистском тантризме
- Семенова А. А. Толерантность как политическая добродетель в контексте теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса
- Романова Е. Г. К вопросу о содержании принципа свободы совести в Соединённых Штатах Америки
Публикация
- Роберт Н. Белла. Гражданская религия в Америке (Перевод с английского Веселовой С. Б., Егорова В. А.)
ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ
- Семенков В. Е. «Не в силе Бог, но в правде...». Комментарий к известному высказыванию Александра Невского
- Свящ. Александр Зиновкин. Переводческая деятельность прот. Герасима Павского (1787–1863)
- Головушкин Д. А. «Голгофское христианство» старообрядческого епископа Михаила (Семенова)
- Розенблюм Е. М. «Страсти св. Квирина»
- Иеромонах Иов (Салиулин). Житие прп. асилиска Сибирского, как явление древне-русской книжности и святости в первой четверти XIX в.
- Саврей В. Я. Опыт христианской философии религии в Слове Св. Афанасия Александрийского «Против эллинов»
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
- Матюшкина Е. Н. Тема «глотка свободы» в исторической прозе Б. Окуджавы
- Потанина Н. Л., Родина М. В. Об одном из ключевых образов «Хроник Нарнии» К. С. Льюиса: к проблеме символа
- Мудраков В. В. Ницшеанский «образ религиозности» в свете современных духовно-интеллектуальных метаморфоз Украины
- Аргов А. В. Скоморошество как средство восстановления справедливости в памятниках русского фольклора
- Цветаева М. Н. Из истории русской художественной культуры XVIII века: символы и смыслы
- Гурьева К. А. Христианский феминизм: истоки и современность
ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
- Кузнецов В. В. Достоинство человека советской эпохи
КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
- Алексеев А. Г., Немина В. Н. История культур в социальном измерении (о русско-украинской общности)
- Терехова В. И. Россия — Болгария: современные формы межкультурного партнерства
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
- Исследование категорий деятельности и причастности в позднеантичной и патристической философии Torstein Theodor Tollefsen. Activity and Participation in Late Antique and Early Christian Thought, Oxford University Press, 2012 (Oxford Early Christian Studies). 229 p. (Д. С. Бирюков)
- Русская философская мысль: на Руси, в России и зарубежом / Сборник научных статей, посвященный 70-летию кафедры истории русской философии // Под общ. ред. В. А. Кувакина и М. А. Маслина; составитель М. А. Маслин. — М.: Издательство Московского университета, 2013. 688 с. (Р. Н. Дёмин)
2014. Том 15. Вып. 4.
ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПТЫ.
СЛОВАРЬ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
- Богатырев Д. К. Познание. Опыт. Мышление. Интуиция. Интуитивизм
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ: АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ
- Светлов Р. В. Миф из диалога «Политик» и первая «битва за историю»
- Платон. Политик (268е–274е). Перевод с древнегреч. Р. В. Светлова
- Мочалова И. Н. Можно ли научиться добродетели? (софисты, Исократ и Платон о воспитании)
- Протопопова И. А. Философское чревовещание, или Как Еврикл софиста побил (о «методе логосов» в «Софисте»)
- Тоноян Л. Г. Никифор Влеммид и его «Логика»
- Карпов К. В. «Бревилоквиум»: жанр трактата и метод философского исследования
- Бонавентуры
- Спивак В. И. Истинное знание как выражение научного метода в методологических концепциях на этапе становления философии науки
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ:ИМЕНА, ТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ
- Павлов А. Т. Философское образование в России первой половины XIX века.
- Ерыгин А. Н. Русская философия в контексте «Феноменологии духа» Гегеля (историографические сюжеты)
- Камнев В. М., Камнева Л. С. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского и его историософия
- Орнатская Л. А., Лузина Т. И. Идея духовности в философском персонализме: М. Шелер, Н. Бердяев, Э. Мунье
- Исупов К. Г., Никулушкин К. В. Герменевтика Вячеслава Иванова
- Титаренко С. Д. От мелоса — к логосу: миф и музыка в философии искусства Вячеслава Иванова
- Щученко В. А. Проблема социокультурной прерывности в русской мысли начала ХХ столетия
- Казин А. Л. Мировая война как историософская проблема (к столетию Первой мировой)
- Ермичев А. А. Вопрос о патриотизме в русской мысли начала Первой мировой войны
- Из архива русской мысли
- Артем-Александров К. В. Первый Международный Философский конгресс в Париже
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
- Григоренко А. Ю. Постмодернистская теология религий и современное религиоведение
- Рахманин А. Ю. Семиотические аспекты процедуры определения (на примере определений религии)
ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ
- Тантлевский И. Р. Искариот (Ἰσκαριώθ): «тот, кто видел знамение»
- Диак. Олег Терлецкий, свящ. Григорий Григорьев. Псориаз и кожные болезни в Библии
- Гайденко П. И. Собор 1273(4) года в свете церковно-политической ситуации на Руси: несколько замечаний о несостоявшейся канонической реформе митрополита Кирилла
- Ложкина Н. А. Начало возрождения исихазма на Святой Горе Афон в XIV веке
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО
- Шмонин Д. В. О богословии образования и образовательной политике (интервю)
- Иером. Диомид (Кузьмин). Душепопечение наркозависимых: цели, ценности и принципы взаимодействия
- Шишова М. И. Проблема государства и Церкви в религиозно-философской концепции метафизики культуры
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
- Филиппов Г. Г. Об энтропийных тенденциях современной культуры
- Капилупи С. M. Концепция и символичность «света» в разные исторические эпохи и его современная перспектива: к грядущему году «света» Юнеско (2015)
- Болошина М. С. Роль японских журналов «Мадо» и «Муза» в диалоге культур России и Японии
КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
- Кравцов И. В. «Складка» антиклерикализма (Д. И. Ростиславов и его «Опыты исследования об имуществах и доходах наших монастырей»)
- Янишевская И. В. Опыт жизнетворчества Зинаиды Гиппиус: к вопросу о мифологизации образа
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
- Культура легализованного одиночества: «Жизнь соло: Новая социальная реальность» Эрика Кляйненберга (Кляйненберг Э. Жизнь соло: Новая социальная реальность. М.: Альпина нон-фикшн, 2014. 279 с.) (Лебедев В. Ю.)
- Грани секуляризма (О кн. Поля Вена «Фуко. Его мысль и личность») (Поль Вен. Фуко. Его мысль и личность / Пер. с фр. А. В. Шестакова. — СПб.: Владимир Даль, 2013. — 193 с.) (Сунайт Т. С.)
- Заметки по поводу книги Сергея Даниэля «Музей» (Даниэль С. М. Музей. — СПб.: Аврора, 2012. — 286 с.) (Ломоносов А. Г.)
- Книгоиздательство «Мусагет». История, мифы, результаты. Исследования и материалы / Сост. и вступ. ст. А. И. Резниченко. — М.: РГГУ; Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина, 2014. — 526 с. (Ермичев А. А.)
2015. Том 16. Вып. 1.
ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ
- Шевцов К. П. Границы припоминания.
- Память в поздних диалогах Платона
- Тащиан А. А. Метафизика образования духа в философии Аврелия Августина
- Жорж де Род об интеллектуальном постижении (Перевод с латинского Г. В. Вдовиной)
- Цендровский О. Ю. Аристократический идеал философии Ницше
- Аль-Фарадж Е. А. Эпистолярное утешение XVII века на примере переписки Антуана Арно
- Прилуцкий А. М. Образ «чужого» как предмет мифологической семиотизации
- Лебедев С. П. Алгоритмы познания. Физический исследовательский алгоритм. Часть 2
- Крюкова Е. Б. Две стратегии понимания праязыка в философии и литературе ХХ века
- Дорофеев Д. Ю. Современная визуальная антропология и антропологическая эстетика в свете античной иконографии
- Комаров С. В. Стратегии борьбы со временем: событийность и история
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИМЕНА, ТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ
- Сатухин В. И. Учение о воле в философской антропологии Некрасова П. А.
- Павенков В. Г., О. В. Павенков. Тринитарный паттерн в учении о любви С. Н. Булгакова и П. А. Флоренского
- Блюхер Ф. Н., С. Л. Гурко. Бердяев: опыт дискурсивно-философского анализа
- Базанов П. Н. Русский мыслитель Николай Иванович Ульянов о феномене украинского сепаратизма
Мир и Война (к 100-летию начала Первой мировой войны)
- Черепенчук В. С. Российская периодическая печать времен Первой мировой войны как исторический источник
- Аверин Б. В. Первая мировая война в художественном восприятии ее современников
Из архива русской мысли
- Артем-Александров К. В. О Втором и Третьем мировых философских конгрессах
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
- Давыдов И. П. «Черный ящик» российского религиоведения в свете акторно-сетевой теории Бруно Латура
- Раевская Н. Ю. Культовая практика иудаизма: теургический и символический аспект
- Колмакова М. В. Лев Николаевич Митрохин: работы «за подписью» («Тимошин Л.»)
БОГОСЛОВИЕ. ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ
- Назаров И. Д. Сущность и содержание церковного правосудия на раннем этапе развития христианства
- Любохонская О. В. Понятие энергии в гетеродоксальном направлении византийского богословия и философии IV века
- Ефимов А. С. Агиография и педагогика раннего Средневековья
- Дмитриев Д. В. Культ Богоматери в народной русской культуре
- Барыкина И. Е. Проблема престолонаследия в системе государственного управления Российской империи середины XIX века: присяга на верность подданства как экстраординарный механизм
- Петров И. В. Православие в Эстонии в 1940 — начале 1941 годов: проблемы воссоединения с Московским Патриархатом
- Гнидка Е. А. Этно-фольклорная культура Буковины в условиях кросс-культурных, полиэтнических и глобализационных факторов
- Луцан И. В. Некоторые размышления о христианизации Буковины
- Кудрявцева К. Г. Мифологическая основа образа «женщина-город» в Откровении Иоанна Богослова
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО
- Мартинович В. А. Профилактика сектантства в школах Австрии и Германии
- Долгов В. Б. «Американизм» в католичестве: национальная «ересь» или часть католического ответа на Модерн?
- Песецкий О. А. Религиозные ценности в социализации православно ориентированных руководителей организаций
- Загрекова Л. В., Л. В. Кильянова. Хрестоматия по «Православной педагогике» в системе подготовки специалистов духовной и образовательной сферы: концептуальный подход
КУЛЬТУРОЛОГИЯ Социальные аспекты культуры
- Крамер А. Ю. Концертный зал как архитектурный объект в культурном пространстве
- Хорошилов А. А. Революция медиа: фотография в цифровом пространстве
Культура и язык
- Андреева Е. Г. Сопоставительный анализ семантических классов глаголов, вводящих прямую речь (английский и русский языки)
- Некрасова Д. А. Предпосылки применения пропедевтического подхода к изучению словообразовательного гнезда в иностранной аудитории
КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
- Кулиев О. И. Обзор работ проф. И. Р. Тантлевского по библеистике и иудаике (2000-е годы)
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
- В свете незримого: жизнь и судьба А. А. Крогиуса. Изд-во Таллинского университета. Таллин, 2014. 560 с. (Маслов К. С.)
2015. Том 16. Вып. 2
Философия: Исторические и актуальные сюжеты
- Щученко В. А. К вопросу о религиозно-идеалистическом осмыслении органической целостности духовного (К столетию работы Н. О. Лосского «Мир как органическое целое»)
- Михайлова М. В. Время литературы и время Царства: теологический аспект темпоральности художественного текста
Русская философия
- Кувакин В. А. Феерический скепсис Федора Достоевского
- Снетова Н. В. Николай Страхов: концепция нравственного идеала
- Мотовникова Е. Н. Н. Н. Страхов и К. Н. Бестужев-Рюмин: взаимность критического понимания
- Шапошников Л. Е. Реализация принципа соборности в деятельности современной русской православной церкви
- Даренский В. Ю. «Ты»-философия С. Л. Франка как неклассическая антропология
- Грановская О. Л. Исайя Берлин: политическая философия с русскими корнями
- Кусенко О. И. Диалог мысли и жизни
Мир и Война
- Акимов Ю. Г., Чернов И. В. Генерал Шарль де Голль в зеркале советского восприятия в годы Второй мировой войны
- Гуторов В. А. Ф. Д. Рузвельт и Вторая мировая война: несколько предварительных заметок
Религиоведение
- Григоренко А. Ю. Основные типы и модели государственно-церковных отношений в современном мире (ХХ–ХХI века)
- Смирнов М. Ю. Возможно ли отказаться от концепта религиозности при исследовании религии?
- Пронина Т. С. Религиозная идентичность как психосоциальный феномен
- Дробышев В. Н. О «честной» теологии и «вере без веры»
Богословие. История религии и церкви
- Иванов О. Е. Об интеллектуальных приоритетах в христианстве
- Сапронов П. А. Династический принцип в его сакральном измерении
- Казанцева З. В. Представление о времени в Ветхом Завете
- Польсков К. О. Два понимания терминов «богословие» и «теология»: традиция и современные вызовы
- Корзо М. А. К вопросу о приписываемых Димитрию Ростовскому катехизисах и их связи с предшествующей традицией
- Курилов В. А. Модель государственно-церковных отношений, изложенная в «Основах социальной концепции РПЦ»
Культурология Социальные аспекты культуры
- Штайн О. А. Женщина в истории философии и философия в истории женщины
- Гергилов Р. Е. Фрагменты литературной жизни «Русского Берлина» 1921–1933 годов
- Шилова О. Н., Рейзвих Т. Н. Неформальное образование: исторический аспект и современность
- Ляпкина Т. Ф. Конструирование и репрезентация идентичности в масс-медиа
- Фирсова В. С. Межкультурные контакты в контексте миграции (на примере индийской общины в Японии)
- Крамер А. Ю. Музыка, концертный зал и состояние «готовности к восприятию» в контексте культуры
- Климов А. В. К. Н. Посьет о снятии Муравьевского поста в южной части Сахалина в 1854 году
Культура и язык
- Лехнер Ю. А. Историзм в исторической поэтике
- Воробьев Г. М. Критика латинских переводов Феодора Газы в «Истории животных» Конрада Геснера
- Абдуллина М. Р. Ремарка и цитата в драматургической адаптации романа «Опасные связи» Кристофера Хэмптона
- Кашлявик К. Ю. Поэтика порядка в «Мыслях» Паскаля
Краткие научные сообщения
- Кривенко Д. А. Особенности функционирования лексемы Звезда в тексте «Палеи Толковой»: семиотический аспект
- Иваненко А. И. Церковь Великой Татарии (опыт лютеранской экклесиологии)
БОГОСЛОВИЕ. ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ
- Михайлова М. В. «Я видел тебя под смоковницей»: Евангельские основания богословия мира
- Иером. Кирилл (Зинковский). Творчество в духе и в материи в перспективе богословия образования
- Иером. Мефодий (Зинковский). Ипостасно-природный характер понятия «знание» и теология образования
- Федотов В. Е. Роль киевского митрополита Петра Могилы в создании Киевской коллегии
- Протоиерей Александр Паничкин. К 270-летнему юбилею создания Санкт-Петербургской духовной консистории
- Фабинский М. В. Основные теоретические проблемы изучения функционирования православной общины верующих в первые годы советской власти
- Головушкин Д. А. Фундаментализм и ортодоксия: к вопросу о структурно-функциональных особенностях русского православного обновленчества первой половины XX века
ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО
- Анисин А. Л. Диалектика и синергетика как философские мифы
- Богатырёв Д. К., Шишова М. И. Постсекулярная гипотеза и особенности российской постсекулярности
- Цыплаков Д. А. Структуры российской постсекулярности в жизненном мире современников
- Козырев Ф. Н. Христианские ли ценности равенство и свобода?
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ СЮЖЕТЫ
- Светлов Р. В. «Иов, Плотин, Платон»
- Маковецкий Е. А. Платоники и аристотелики XIV в.: пять сочинений Г. И. Недетовского
- Дьяков А. В. История философии и идеология модерна: истоки научной дисциплины Алымова Е. В. Сократ во Второй софистике: Апулей «Метаморфозы» I, VI–XIX
- Тантлевский И. Р. Автор источника «Y» в книге Бытия как пров озвестник и идеолог создаваемой Давидом Израильской империи
- Глущенко Г. Ю. Проблема закономерностей исторического процесса в философии истории Гегеля
- Сунайт О. С. Отторжение «бытия в себе» в романе Сартра «Тошнота» .
- Сунайт Т. С. Парадоксальная грань секуляризма в творчестве Мишеля Фуко
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
- Павлов А. Т. Философское образование в России во второй половине XIX в.
- Тарасов Б. Н. Философия сердца в творчестве Паскаля и русских мыслителей
- Бердникова А. Ю. «Воображаемый диалог» Канта и Лейбница в традиции русского персонализма конца XIX — начала XX вв.
- Попова В. С. О подходах к анализу стилей философствования (на примере дискуссии А. И. Введенского и Н. О. Лосского вокруг проблемы психологизма)
- Ратушина Д. В. Философская полемика в журнале «Современные записки»
- Из архива русской мысли
- Лапшин И. И. Kант и современная философия (по поводу 200-летия дня рождения Э. Канта) Подготовка текста, вступительная статья и примечания А. В. Шитова
- Артем-Александров К. В. Открытие Философского общества при Санкт-Петербургском университете: забытые детали
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
- Барыкина И. Е. Попытка осуществления П. А. Валуевым альтернативной политической программы в начале 1870-х гг.
- Лебедев В. Ю., Федоров А. В. Герменевтика религиозного пространства: «Волшебная гора» Томаса Манна как модель меняющегося мира
- Прилуцкий А. А. Моделирование в контексте развития науки
- Рецепция французской культуры в России
- Сомов В. А. Франкофилия в семье графа Александра Сергеевича Строганова: космополитизм и национальное самосознание русской аристократии эпохи Просвещения
- Васильева Е. Н. Трактат «О духе законов» Монтескье как объект литературной полемики в России второй половины XVIII в.
- Сперанская Н. М. Периодические издания на французском языке в России в первой трети XIX в.
- Алташина В. Д. 1814: Сад умер, да здравствует Лермонтов!
КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
- Романов К. В., Харитонова К. А. Семейное образование как путь для самоопределения личности
- Романенко Ю. М. Событие детского воображения
КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
- Онищенко Э. В., Рябчук А. Е. Развитие информационно-коммуникативной культуры воспитателя в процессе интерактивного взаимодействия (к постановке проблемы)
- А. Н. Еричев, Шмонина О. Д., Клайман В. О. Шизофрения: современные представления об этиопатогенезе и возможности когнитивно-поведенческой психотерапии
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
- Щученко В. А. Обзор сборников статей «Религиозное образование в России и Западной Европе в XVI–XIX веках»
- Ленков П. Д. Рецензия на: Религия. Церковь. Общество / Под ред. А. М. Прилуцкого. — Вып. 3. — СПб.: Скифия-Принт, 2014. . .
2015. Том 16. Вып. 4
ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ
- В. Ш. Сабиров, Соина О. С. Стереотипы философского знания
- Лебедев С. П., Романенко Ю. М. История философии: история или философия?
- Гончарко О. Ю., Черноглазов Д. А. «Ксенедем» Феодора Продрома: возрождение платоновского диалога в Византии XII века
- Гончарова А. А. Средневековая экзегеза как фундамент современной лингвофилософии
- Лишаев С. А. Возраст и время
- Дёмин И. В. Трактовка соотношения прошлого и настоящего в историософии Карсавина и в экзистенциальной аналитике Хайдеггера
- Микрюков Д. А. Апологетическая система Г. Х. Кларка в контексте его эпистемологии
- Кошелев И. А. Аргумент от дизайна в «Бойлевских лекциях» Ричарда Бентли
- Пронькин В. Н. Имитационные практики в свете теории нарративного «Я» Д. Деннета
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
- Ершова М. А. Учение о человеке парижского философа Павла Евдокимова
- Городнева М. С. Духовный опыт русской философии: мечта о Всеедином Структура русского сознания
- Базанов П. Н. А. Л. Казем-Бек — лидер движения младороссов
- Предисловие к публикации статьи А. Л. Казем-Бека
- Кожурин А. Я. У истоков русского консерватизма (А. С. Шишков, Ф. В. Ростопчин и Н. М. Карамзин)
- Иванов А. А., Казин А. Л., Светлов Р. В. Русский национализм: основные вехи исторического осмысления
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ
- Богатырев Д. К., Прилуцкий А. М. Конфессиональная модель современного христианства (Критика концепций и парадигм)
- Коптелова Т. И. Методология изучения религиозного сознания в теории этногенеза Л. Н. Гумилева
- Кутарев О. В. Реконструкция почитания и обряда освящения языческих идолов у славян (на сравнительных материалах Старого Света)
- Варова Н. Л. Душа и тело эстетического субъекта в религиозно-философском осмыслении проблемы
- Гранкова М. В. Идея философии религии в творчестве А. Ф. Лосева
- РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
- Шмонин Д. В. Философия, теология и ценностно-смысловая сфера в образовании
- Урбанович Л. Н. Евангельские притчи в межпредметной интеграции школьного образования
БОГОСЛОВИЕ. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Диак. Олег Терлецкий, прот. Григорий Григорьев. Об истинной болезни царя Авгаря, ставшей причиной сотворения Господом Иисусом Христом, первой иконы Христа — Нерукотворного Образа
- Туровцев Т. А. Природа ангела и реальность души
- Орлова Л. В. О действии фасцинации в молитвах христианского экзорцизма
- Фирсов С. Л. Церковь, общество и власть при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле (Гундяеве) в 2013–2015 гг. (Основные вехи развития взаимоотношений)
- Дионисий Хмыров (иером. Никодим). Бракоразводные дела в ведении РПЦЗ (20-е годы ХХ века)
- Терюкова Е. А., Чумакова Т. В., Шахнович М. М. Коллекции Императорского Православного палестинского общества в собрании Государственного музея истории религии
- Спиридонова Е. К. Издательская деятельность Александро-Невского общества трезвости
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
- Худолей Н. В. Развитие русской литературы XI–XVIII вв. в контексте национальной культуры: ценностный аспект
- Милютин Ю. Е. Факультативные ценности современной культуры
- Цыганков А. С., Т. Оболевич. Булгаков в Швейцарии: современные исследования философии Сергея Булгакова в Фрибурге
- Злотникова Т. С. Пограничность как кризис в экзистенции Н. А. Бердяева и его современников
Рецепция французской культуры в России
- Златопольская А. А. Восприятие идей Ж.-Ж. Руссо в советской и постсоветской России в свете традиций русской общественной мысли конца XIX — начала XX века
- Полосина А. Н. Мотив сердца в творчестве Ж.-Ж Руссо и Льва Толстого
- Соломеин А. Ю. Вольтер-историк в отечественной историографии XIX–XX вв.: стереотипы, проблемы, перспективы
Война и культурная память
- Гончаров И. А. Принципы либерализма в системе современных международных отношений: естественное право или война?
- Гуторов В. А. Россия в Первой мировой войне: традиция русской общественно- политической мысли в свете современных интерпретаций
Из архива русской мысли
- Артем-Александров К. В. Четвертый международный конгресс философов
- Маслов К. С. «Рассылается по специальному списку»: об изданиях «Истории русской философии» Н. О. Лосского и В. В. Зеньковского в СССР в 50-е гг. ХХ в.
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
- Тантлевский И. Р. Фрагмент Благословения Йакова Быт 49:10
- и его интерпретация в Кумране: имплицитная аллегория
- органа мужской силы в религиозно-политической декларации
- Протопопова И. А. Платоновский «Пир» как силен и андрогин
Вестник Русской христианской гуманитарной академии – 2014 - 2015 - Лебедев - Логические парадоксы и проблемы метаэтики
В статье рассматривается связь между метаэтической проблематикой (смысл жизни, витально значимый выбор) и самотождеством субъекта выбора. Проблема соблюдения самотождества в ситуации выбора соотносится с логическими парадоксами («парадокс спаржи»), подразумевающими наличие импликаты, позволяющей характеризовать ситуацию как мотивированную свойствами предмета, к которому декларируются определенные отношения. Требование изменения отношения к чему-либо не всегда выполнимо, поскольку такое изменение отношения может быть связано со скрытым нарушением требования тождества субъекта. Именно такого рода отношение мы встречаем в случае экзистенциально окрашенного отношения субъекта к жизни. Добиваться изменения отношения к жизни, перехода из одной модальности отношения к другой можно разными способами, но возможности ограничиваются подлинностью восприятия и жизни, и самого себя, находящегося в ней. Человек подчас готов смириться с качествами жизни, представляющимися ужасными, если уверен, что они гносеологически подлинны. В этих случаях изменений отношения можно ждать лишь в результате коренного изменения самого субъекта, в частности, метанойи. Отношение к вещам, имеющим предметную онтологию, отличается от отношения к вещам метаэтического порядка, от которых зависит сама возможность решения этических проблем и даже возможность их осмысленной постановки (смысл и бессмысленность, цель и бесцельность, бытие Бога и осознание себя втянутым в поле Его бытия). Эта особенность должна учитываться при анализе личностных проблем человека в рамках работы психологов, педагогов, пастырей.
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