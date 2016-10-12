«Вестник Русской христианской гуманитарной академии» — русскоязычный научный журнал, издающийся с 1997 г. С 2009 г. журнал выходит с периодичностью четыре раза в год.

В «Вестнике РХГА» публикуются научные статьи, имеющие научную ценность архивные материалы, материалы научных и научно- практических мероприятий, хроника научной жизни.

ISSN 1819–2777

2014. Том 15. Вып. 1. — СПб.: Изд-во РХГА, 2014.

2014. Том 15. Вып. 2. — СПб.: Изд-во РХГА, 2014.

2014. Том 15. Вып. 3. — СПб.: Изд-во РХГА, 2014.

2014. Том 15. Вып. 4. — СПб.: Изд-во РХГА, 2014.

2015. Том 16. Вып. 1. — СПб.: Изд-во РХГА, 2015.

2015. Том 16. Вып. 2. — СПб.: Изд-во РХГА, 2015.

2015. Том 16. Вып. 3. — СПб.: Изд-во РХГА, 2015.

2015. Том 16. Вып. 4. — СПб.: Изд-во РХГА, 2015.

Богословие - Публикация

Актуальное богословие

Философия -Философские основы научного мышления

Вступление

культурология и история

Образы культуры

религиоведение

Русская философия: имена, темы, проблемы

Из архива русской мысли

Религия и общество

Критика и библиография

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ: АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИМЕНА, ТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ

Из архива русской мысли

Публикация

ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ

Семенков В. Е. «Не в силе Бог, но в правде...». Комментарий к известному высказыванию Александра Невского

Свящ. Александр Зиновкин. Переводческая деятельность прот. Герасима Павского (1787–1863)

Головушкин Д. А. «Голгофское христианство» старообрядческого епископа Михаила (Семенова)

Розенблюм Е. М. «Страсти св. Квирина»

Иеромонах Иов (Салиулин). Житие прп. асилиска Сибирского, как явление древне-русской книжности и святости в первой четверти XIX в.

Саврей В. Я. Опыт христианской философии религии в Слове Св. Афанасия Александрийского «Против эллинов»

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Матюшкина Е. Н. Тема «глотка свободы» в исторической прозе Б. Окуджавы

Потанина Н. Л., Родина М. В. Об одном из ключевых образов «Хроник Нарнии» К. С. Льюиса: к проблеме символа

Мудраков В. В. Ницшеанский «образ религиозности» в свете современных духовно-интеллектуальных метаморфоз Украины

Аргов А. В. Скоморошество как средство восстановления справедливости в памятниках русского фольклора

Цветаева М. Н. Из истории русской художественной культуры XVIII века: символы и смыслы

Гурьева К. А. Христианский феминизм: истоки и современность

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Кузнецов В. В. Достоинство человека советской эпохи

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Алексеев А. Г., Немина В. Н. История культур в социальном измерении (о русско-украинской общности)

Терехова В. И. Россия — Болгария: современные формы межкультурного партнерства

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Исследование категорий деятельности и причастности в позднеантичной и патристической философии Torstein Theodor Tollefsen. Activity and Participation in Late Antique and Early Christian Thought, Oxford University Press, 2012 (Oxford Early Christian Studies). 229 p. (Д. С. Бирюков)

Русская философская мысль: на Руси, в России и зарубежом / Сборник научных статей, посвященный 70-летию кафедры истории русской философии // Под общ. ред. В. А. Кувакина и М. А. Маслина; составитель М. А. Маслин. — М.: Издательство Московского университета, 2013. 688 с. (Р. Н. Дёмин)

2014. Том 15. Вып. 4.

ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПТЫ.

СЛОВАРЬ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

Богатырев Д. К. Познание. Опыт. Мышление. Интуиция. Интуитивизм

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ: АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ

Светлов Р. В. Миф из диалога «Политик» и первая «битва за историю»

Платон. Политик (268е–274е). Перевод с древнегреч. Р. В. Светлова

Мочалова И. Н. Можно ли научиться добродетели? (софисты, Исократ и Платон о воспитании)

Протопопова И. А. Философское чревовещание, или Как Еврикл софиста побил (о «методе логосов» в «Софисте»)

Тоноян Л. Г. Никифор Влеммид и его «Логика»

Карпов К. В. «Бревилоквиум»: жанр трактата и метод философского исследования

Бонавентуры

Спивак В. И. Истинное знание как выражение научного метода в методологических концепциях на этапе становления философии науки

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ:ИМЕНА, ТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ

Павлов А. Т. Философское образование в России первой половины XIX века.

Ерыгин А. Н. Русская философия в контексте «Феноменологии духа» Гегеля (историографические сюжеты)

Камнев В. М., Камнева Л. С. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского и его историософия

Орнатская Л. А., Лузина Т. И. Идея духовности в философском персонализме: М. Шелер, Н. Бердяев, Э. Мунье

Исупов К. Г., Никулушкин К. В. Герменевтика Вячеслава Иванова

Титаренко С. Д. От мелоса — к логосу: миф и музыка в философии искусства Вячеслава Иванова

Щученко В. А. Проблема социокультурной прерывности в русской мысли начала ХХ столетия

Казин А. Л. Мировая война как историософская проблема (к столетию Первой мировой)

Ермичев А. А. Вопрос о патриотизме в русской мысли начала Первой мировой войны

Из архива русской мысли

Артем-Александров К. В. Первый Международный Философский конгресс в Париже

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Григоренко А. Ю. Постмодернистская теология религий и современное религиоведение

Рахманин А. Ю. Семиотические аспекты процедуры определения (на примере определений религии)

ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ

Тантлевский И. Р. Искариот (Ἰσκαριώθ): «тот, кто видел знамение»

Диак. Олег Терлецкий, свящ. Григорий Григорьев. Псориаз и кожные болезни в Библии

Гайденко П. И. Собор 1273(4) года в свете церковно-политической ситуации на Руси: несколько замечаний о несостоявшейся канонической реформе митрополита Кирилла

Ложкина Н. А. Начало возрождения исихазма на Святой Горе Афон в XIV веке

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Шмонин Д. В. О богословии образования и образовательной политике (интервю)

Иером. Диомид (Кузьмин). Душепопечение наркозависимых: цели, ценности и принципы взаимодействия

Шишова М. И. Проблема государства и Церкви в религиозно-философской концепции метафизики культуры

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Филиппов Г. Г. Об энтропийных тенденциях современной культуры

Капилупи С. M. Концепция и символичность «света» в разные исторические эпохи и его современная перспектива: к грядущему году «света» Юнеско (2015)

Болошина М. С. Роль японских журналов «Мадо» и «Муза» в диалоге культур России и Японии

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Кравцов И. В. «Складка» антиклерикализма (Д. И. Ростиславов и его «Опыты исследования об имуществах и доходах наших монастырей»)

Янишевская И. В. Опыт жизнетворчества Зинаиды Гиппиус: к вопросу о мифологизации образа

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Культура легализованного одиночества: «Жизнь соло: Новая социальная реальность» Эрика Кляйненберга (Кляйненберг Э. Жизнь соло: Новая социальная реальность. М.: Альпина нон-фикшн, 2014. 279 с.) (Лебедев В. Ю.)

Грани секуляризма (О кн. Поля Вена «Фуко. Его мысль и личность») (Поль Вен. Фуко. Его мысль и личность / Пер. с фр. А. В. Шестакова. — СПб.: Владимир Даль, 2013. — 193 с.) (Сунайт Т. С.)

Заметки по поводу книги Сергея Даниэля «Музей» (Даниэль С. М. Музей. — СПб.: Аврора, 2012. — 286 с.) (Ломоносов А. Г.)

Книгоиздательство «Мусагет». История, мифы, результаты. Исследования и материалы / Сост. и вступ. ст. А. И. Резниченко. — М.: РГГУ; Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина, 2014. — 526 с. (Ермичев А. А.)

2015. Том 16. Вып. 1.

ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ

Шевцов К. П. Границы припоминания.

Память в поздних диалогах Платона

Тащиан А. А. Метафизика образования духа в философии Аврелия Августина

Жорж де Род об интеллектуальном постижении (Перевод с латинского Г. В. Вдовиной)

Цендровский О. Ю. Аристократический идеал философии Ницше

Аль-Фарадж Е. А. Эпистолярное утешение XVII века на примере переписки Антуана Арно

Прилуцкий А. М. Образ «чужого» как предмет мифологической семиотизации

Лебедев С. П. Алгоритмы познания. Физический исследовательский алгоритм. Часть 2

Крюкова Е. Б. Две стратегии понимания праязыка в философии и литературе ХХ века

Дорофеев Д. Ю. Современная визуальная антропология и антропологическая эстетика в свете античной иконографии

Комаров С. В. Стратегии борьбы со временем: событийность и история

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИМЕНА, ТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ

Сатухин В. И. Учение о воле в философской антропологии Некрасова П. А.

Павенков В. Г., О. В. Павенков. Тринитарный паттерн в учении о любви С. Н. Булгакова и П. А. Флоренского

Блюхер Ф. Н., С. Л. Гурко. Бердяев: опыт дискурсивно-философского анализа

Базанов П. Н. Русский мыслитель Николай Иванович Ульянов о феномене украинского сепаратизма

Мир и Война (к 100-летию начала Первой мировой войны)

Черепенчук В. С. Российская периодическая печать времен Первой мировой войны как исторический источник

Аверин Б. В. Первая мировая война в художественном восприятии ее современников

Из архива русской мысли

Артем-Александров К. В. О Втором и Третьем мировых философских конгрессах

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Давыдов И. П. «Черный ящик» российского религиоведения в свете акторно-сетевой теории Бруно Латура

Раевская Н. Ю. Культовая практика иудаизма: теургический и символический аспект

Колмакова М. В. Лев Николаевич Митрохин: работы «за подписью» («Тимошин Л.»)

БОГОСЛОВИЕ. ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ

Назаров И. Д. Сущность и содержание церковного правосудия на раннем этапе развития христианства

Любохонская О. В. Понятие энергии в гетеродоксальном направлении византийского богословия и философии IV века

Ефимов А. С. Агиография и педагогика раннего Средневековья

Дмитриев Д. В. Культ Богоматери в народной русской культуре

Барыкина И. Е. Проблема престолонаследия в системе государственного управления Российской империи середины XIX века: присяга на верность подданства как экстраординарный механизм

Петров И. В. Православие в Эстонии в 1940 — начале 1941 годов: проблемы воссоединения с Московским Патриархатом

Гнидка Е. А. Этно-фольклорная культура Буковины в условиях кросс-культурных, полиэтнических и глобализационных факторов

Луцан И. В. Некоторые размышления о христианизации Буковины

Кудрявцева К. Г. Мифологическая основа образа «женщина-город» в Откровении Иоанна Богослова

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Мартинович В. А. Профилактика сектантства в школах Австрии и Германии

Долгов В. Б. «Американизм» в католичестве: национальная «ересь» или часть католического ответа на Модерн?

Песецкий О. А. Религиозные ценности в социализации православно ориентированных руководителей организаций

Загрекова Л. В., Л. В. Кильянова. Хрестоматия по «Православной педагогике» в системе подготовки специалистов духовной и образовательной сферы: концептуальный подход

КУЛЬТУРОЛОГИЯ Социальные аспекты культуры

Крамер А. Ю. Концертный зал как архитектурный объект в культурном пространстве

Хорошилов А. А. Революция медиа: фотография в цифровом пространстве

Культура и язык

Андреева Е. Г. Сопоставительный анализ семантических классов глаголов, вводящих прямую речь (английский и русский языки)

Некрасова Д. А. Предпосылки применения пропедевтического подхода к изучению словообразовательного гнезда в иностранной аудитории

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Кулиев О. И. Обзор работ проф. И. Р. Тантлевского по библеистике и иудаике (2000-е годы)

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В свете незримого: жизнь и судьба А. А. Крогиуса. Изд-во Таллинского университета. Таллин, 2014. 560 с. (Маслов К. С.)

2015. Том 16. Вып. 2

Философия: Исторические и актуальные сюжеты

Щученко В. А. К вопросу о религиозно-идеалистическом осмыслении органической целостности духовного (К столетию работы Н. О. Лосского «Мир как органическое целое»)

Михайлова М. В. Время литературы и время Царства: теологический аспект темпоральности художественного текста

Русская философия

Кувакин В. А. Феерический скепсис Федора Достоевского

Снетова Н. В. Николай Страхов: концепция нравственного идеала

Мотовникова Е. Н. Н. Н. Страхов и К. Н. Бестужев-Рюмин: взаимность критического понимания

Шапошников Л. Е. Реализация принципа соборности в деятельности современной русской православной церкви

Даренский В. Ю. «Ты»-философия С. Л. Франка как неклассическая антропология

Грановская О. Л. Исайя Берлин: политическая философия с русскими корнями

Кусенко О. И. Диалог мысли и жизни

Мир и Война

Акимов Ю. Г., Чернов И. В. Генерал Шарль де Голль в зеркале советского восприятия в годы Второй мировой войны

Гуторов В. А. Ф. Д. Рузвельт и Вторая мировая война: несколько предварительных заметок

Религиоведение

Григоренко А. Ю. Основные типы и модели государственно-церковных отношений в современном мире (ХХ–ХХI века)

Смирнов М. Ю. Возможно ли отказаться от концепта религиозности при исследовании религии?

Пронина Т. С. Религиозная идентичность как психосоциальный феномен

Дробышев В. Н. О «честной» теологии и «вере без веры»

Богословие. История религии и церкви

Иванов О. Е. Об интеллектуальных приоритетах в христианстве

Сапронов П. А. Династический принцип в его сакральном измерении

Казанцева З. В. Представление о времени в Ветхом Завете

Польсков К. О. Два понимания терминов «богословие» и «теология»: традиция и современные вызовы

Корзо М. А. К вопросу о приписываемых Димитрию Ростовскому катехизисах и их связи с предшествующей традицией

Курилов В. А. Модель государственно-церковных отношений, изложенная в «Основах социальной концепции РПЦ»

Культурология Социальные аспекты культуры

Штайн О. А. Женщина в истории философии и философия в истории женщины

Гергилов Р. Е. Фрагменты литературной жизни «Русского Берлина» 1921–1933 годов

Шилова О. Н., Рейзвих Т. Н. Неформальное образование: исторический аспект и современность

Ляпкина Т. Ф. Конструирование и репрезентация идентичности в масс-медиа

Фирсова В. С. Межкультурные контакты в контексте миграции (на примере индийской общины в Японии)

Крамер А. Ю. Музыка, концертный зал и состояние «готовности к восприятию» в контексте культуры

Климов А. В. К. Н. Посьет о снятии Муравьевского поста в южной части Сахалина в 1854 году

Культура и язык

Лехнер Ю. А. Историзм в исторической поэтике

Воробьев Г. М. Критика латинских переводов Феодора Газы в «Истории животных» Конрада Геснера

Абдуллина М. Р. Ремарка и цитата в драматургической адаптации романа «Опасные связи» Кристофера Хэмптона

Кашлявик К. Ю. Поэтика порядка в «Мыслях» Паскаля

Краткие научные сообщения

Кривенко Д. А. Особенности функционирования лексемы Звезда в тексте «Палеи Толковой»: семиотический аспект

Иваненко А. И. Церковь Великой Татарии (опыт лютеранской экклесиологии)

БОГОСЛОВИЕ. ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ

Михайлова М. В. «Я видел тебя под смоковницей»: Евангельские основания богословия мира

Иером. Кирилл (Зинковский). Творчество в духе и в материи в перспективе богословия образования

Иером. Мефодий (Зинковский). Ипостасно-природный характер понятия «знание» и теология образования

Федотов В. Е. Роль киевского митрополита Петра Могилы в создании Киевской коллегии

Протоиерей Александр Паничкин. К 270-летнему юбилею создания Санкт-Петербургской духовной консистории

Фабинский М. В. Основные теоретические проблемы изучения функционирования православной общины верующих в первые годы советской власти

Головушкин Д. А. Фундаментализм и ортодоксия: к вопросу о структурно-функциональных особенностях русского православного обновленчества первой половины XX века

ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО

Анисин А. Л. Диалектика и синергетика как философские мифы

Богатырёв Д. К., Шишова М. И. Постсекулярная гипотеза и особенности российской постсекулярности

Цыплаков Д. А. Структуры российской постсекулярности в жизненном мире современников

Козырев Ф. Н. Христианские ли ценности равенство и свобода?

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ СЮЖЕТЫ

Светлов Р. В. «Иов, Плотин, Платон»

Маковецкий Е. А. Платоники и аристотелики XIV в.: пять сочинений Г. И. Недетовского

Дьяков А. В. История философии и идеология модерна: истоки научной дисциплины Алымова Е. В. Сократ во Второй софистике: Апулей «Метаморфозы» I, VI–XIX

Тантлевский И. Р. Автор источника «Y» в книге Бытия как пров озвестник и идеолог создаваемой Давидом Израильской империи

Глущенко Г. Ю. Проблема закономерностей исторического процесса в философии истории Гегеля

Сунайт О. С. Отторжение «бытия в себе» в романе Сартра «Тошнота» .

Сунайт Т. С. Парадоксальная грань секуляризма в творчестве Мишеля Фуко

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Павлов А. Т. Философское образование в России во второй половине XIX в.

Тарасов Б. Н. Философия сердца в творчестве Паскаля и русских мыслителей

Бердникова А. Ю. «Воображаемый диалог» Канта и Лейбница в традиции русского персонализма конца XIX — начала XX вв.

Попова В. С. О подходах к анализу стилей философствования (на примере дискуссии А. И. Введенского и Н. О. Лосского вокруг проблемы психологизма)

Ратушина Д. В. Философская полемика в журнале «Современные записки»

Из архива русской мысли

Лапшин И. И. Kант и современная философия (по поводу 200-летия дня рождения Э. Канта) Подготовка текста, вступительная статья и примечания А. В. Шитова

Артем-Александров К. В. Открытие Философского общества при Санкт-Петербургском университете: забытые детали

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Барыкина И. Е. Попытка осуществления П. А. Валуевым альтернативной политической программы в начале 1870-х гг.

Лебедев В. Ю., Федоров А. В. Герменевтика религиозного пространства: «Волшебная гора» Томаса Манна как модель меняющегося мира

Прилуцкий А. А. Моделирование в контексте развития науки

Рецепция французской культуры в России

Сомов В. А. Франкофилия в семье графа Александра Сергеевича Строганова: космополитизм и национальное самосознание русской аристократии эпохи Просвещения

Васильева Е. Н. Трактат «О духе законов» Монтескье как объект литературной полемики в России второй половины XVIII в.

Сперанская Н. М. Периодические издания на французском языке в России в первой трети XIX в.

Алташина В. Д. 1814: Сад умер, да здравствует Лермонтов!

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Романов К. В., Харитонова К. А. Семейное образование как путь для самоопределения личности

Романенко Ю. М. Событие детского воображения

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Онищенко Э. В., Рябчук А. Е. Развитие информационно-коммуникативной культуры воспитателя в процессе интерактивного взаимодействия (к постановке проблемы)

А. Н. Еричев, Шмонина О. Д., Клайман В. О. Шизофрения: современные представления об этиопатогенезе и возможности когнитивно-поведенческой психотерапии

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Щученко В. А. Обзор сборников статей «Религиозное образование в России и Западной Европе в XVI–XIX веках»

Ленков П. Д. Рецензия на: Религия. Церковь. Общество / Под ред. А. М. Прилуцкого. — Вып. 3. — СПб.: Скифия-Принт, 2014. . .

2015. Том 16. Вып. 4

ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ

В. Ш. Сабиров, Соина О. С. Стереотипы философского знания

Лебедев С. П., Романенко Ю. М. История философии: история или философия?

Гончарко О. Ю., Черноглазов Д. А. «Ксенедем» Феодора Продрома: возрождение платоновского диалога в Византии XII века

Гончарова А. А. Средневековая экзегеза как фундамент современной лингвофилософии

Лишаев С. А. Возраст и время

Дёмин И. В. Трактовка соотношения прошлого и настоящего в историософии Карсавина и в экзистенциальной аналитике Хайдеггера

Микрюков Д. А. Апологетическая система Г. Х. Кларка в контексте его эпистемологии

Кошелев И. А. Аргумент от дизайна в «Бойлевских лекциях» Ричарда Бентли

Пронькин В. Н. Имитационные практики в свете теории нарративного «Я» Д. Деннета

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Ершова М. А. Учение о человеке парижского философа Павла Евдокимова

Городнева М. С. Духовный опыт русской философии: мечта о Всеедином Структура русского сознания

Базанов П. Н. А. Л. Казем-Бек — лидер движения младороссов

Предисловие к публикации статьи А. Л. Казем-Бека

Кожурин А. Я. У истоков русского консерватизма (А. С. Шишков, Ф. В. Ростопчин и Н. М. Карамзин)

Иванов А. А., Казин А. Л., Светлов Р. В. Русский национализм: основные вехи исторического осмысления

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ

Богатырев Д. К., Прилуцкий А. М. Конфессиональная модель современного христианства (Критика концепций и парадигм)

Коптелова Т. И. Методология изучения религиозного сознания в теории этногенеза Л. Н. Гумилева

Кутарев О. В. Реконструкция почитания и обряда освящения языческих идолов у славян (на сравнительных материалах Старого Света)

Варова Н. Л. Душа и тело эстетического субъекта в религиозно-философском осмыслении проблемы

Гранкова М. В. Идея философии религии в творчестве А. Ф. Лосева

РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Шмонин Д. В. Философия, теология и ценностно-смысловая сфера в образовании

Урбанович Л. Н. Евангельские притчи в межпредметной интеграции школьного образования

БОГОСЛОВИЕ. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Диак. Олег Терлецкий, прот. Григорий Григорьев. Об истинной болезни царя Авгаря, ставшей причиной сотворения Господом Иисусом Христом, первой иконы Христа — Нерукотворного Образа

Туровцев Т. А. Природа ангела и реальность души

Орлова Л. В. О действии фасцинации в молитвах христианского экзорцизма

Фирсов С. Л. Церковь, общество и власть при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле (Гундяеве) в 2013–2015 гг. (Основные вехи развития взаимоотношений)

Дионисий Хмыров (иером. Никодим). Бракоразводные дела в ведении РПЦЗ (20-е годы ХХ века)

Терюкова Е. А., Чумакова Т. В., Шахнович М. М. Коллекции Императорского Православного палестинского общества в собрании Государственного музея истории религии

Спиридонова Е. К. Издательская деятельность Александро-Невского общества трезвости

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Худолей Н. В. Развитие русской литературы XI–XVIII вв. в контексте национальной культуры: ценностный аспект

Милютин Ю. Е. Факультативные ценности современной культуры

Цыганков А. С., Т. Оболевич. Булгаков в Швейцарии: современные исследования философии Сергея Булгакова в Фрибурге

Злотникова Т. С. Пограничность как кризис в экзистенции Н. А. Бердяева и его современников

Рецепция французской культуры в России

Златопольская А. А. Восприятие идей Ж.-Ж. Руссо в советской и постсоветской России в свете традиций русской общественной мысли конца XIX — начала XX века

Полосина А. Н. Мотив сердца в творчестве Ж.-Ж Руссо и Льва Толстого

Соломеин А. Ю. Вольтер-историк в отечественной историографии XIX–XX вв.: стереотипы, проблемы, перспективы

Война и культурная память

Гончаров И. А. Принципы либерализма в системе современных международных отношений: естественное право или война?

Гуторов В. А. Россия в Первой мировой войне: традиция русской общественно- политической мысли в свете современных интерпретаций

Из архива русской мысли

Артем-Александров К. В. Четвертый международный конгресс философов

Маслов К. С. «Рассылается по специальному списку»: об изданиях «Истории русской философии» Н. О. Лосского и В. В. Зеньковского в СССР в 50-е гг. ХХ в.

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Тантлевский И. Р. Фрагмент Благословения Йакова Быт 49:10

и его интерпретация в Кумране: имплицитная аллегория

органа мужской силы в религиозно-политической декларации

Протопопова И. А. Платоновский «Пир» как силен и андрогин

Вестник Русской христианской гуманитарной академии – 2014 - 2015 - Лебедев - Логические парадоксы и проблемы метаэтики

В статье рассматривается связь между метаэтической проблематикой (смысл жизни, витально значимый выбор) и самотождеством субъекта выбора. Проблема соблюдения самотождества в ситуации выбора соотносится с логическими парадоксами («парадокс спаржи»), подразумевающими наличие импликаты, позволяющей характеризовать ситуацию как мотивированную свойствами предмета, к которому декларируются определенные отношения. Требование изменения отношения к чему-либо не всегда выполнимо, поскольку такое изменение отношения может быть связано со скрытым нарушением требования тождества субъекта. Именно такого рода отношение мы встречаем в случае экзистенциально окрашенного отношения субъекта к жизни. Добиваться изменения отношения к жизни, перехода из одной модальности отношения к другой можно разными способами, но возможности ограничиваются подлинностью восприятия и жизни, и самого себя, находящегося в ней. Человек подчас готов смириться с качествами жизни, представляющимися ужасными, если уверен, что они гносеологически подлинны. В этих случаях изменений отношения можно ждать лишь в результате коренного изменения самого субъекта, в частности, метанойи. Отношение к вещам, имеющим предметную онтологию, отличается от отношения к вещам метаэтического порядка, от которых зависит сама возможность решения этических проблем и даже возможность их осмысленной постановки (смысл и бессмысленность, цель и бесцельность, бытие Бога и осознание себя втянутым в поле Его бытия). Эта особенность должна учитываться при анализе личностных проблем человека в рамках работы психологов, педагогов, пастырей.