Эрих Фромм назвал человека едва ли не самым эксцентричным созданием универсума. Среди земных особей этому творению нет аналогов. Человек родился в природе, но живет в обществе. Он располагает инстинктами, но в своей активности опирается на социальные и культурные программы. Человек создал феномен, которого нет в природе — общество. Но социальность как форма межлюдских связей не отлажена, чревата революционными потрясениями, становится все более кризисной и неуправляемой. Многие философы отмечают надвигающийся крах социальности, не способной обеспечить совместную жизнь человечества.

Людей отличает разумность, но устройство мозга у них поражает нескоординированностью. Левое и правое полушария с огромным напряжением обеспечивают согласованность ментальных навыков и поступков. В результате, как подметил Гегель, глупость и тупость являются не частным сбоем умственной оснащенности человека, а зачастую выполняют в истории роль навигаторов, мешая победоносному развертыванию духа.

Парадоксальность теоретической ситуации осложняется тем, что сам человек постепенно перестает быть объектом философского постижения. Он растворен в «фигурах» и «складках». Окончательно разоблачены претензии философии стать наукой о человеке. Заявлено, что философская антропология может оказаться наукой о человеке, если она потеряет свой предмет. «До тех пор, пока этого не случилось, философская антропология будет выступать в форме социальной алхимии».

Павел Семенович Гуревич - Классическая и неклассическая антропология - сравнительный анализ

(Ceрия «Humanitas»)

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Петроглиф, 2018. — 496 с.

ISBN 978-5-98712-839-8

Павел Семенович Гуревич - Классическая и неклассическая антропология: сравнительный анализ - Содержание

Введение

Раздел I. КЛАССИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Глава 1. Антропологическое учение Аристотеля

Глава 2. Человеческая природа и сущность

Глава 3. Джон Локк о тождестве человека

Глава 4. Прагматическая антропология И. Канта

Глава 5. Антропологическая концепция Г.В.Ф. Гегеля

Глава 6. Социальность человека

Глава 7. Личность

Раздел II. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТЧЕЛОВЕКА

Глава 1. Экзистенция и социальное

Глава 2. Идея С. Кьеркегора об открытости человека

Глава 3. Уникальность личности

Глава 4. Экзистенциальные глубины человеческого (Л. Бинсвангер)

Глава 5. «Высвечивание человека» (М. Босс)

Глава 6. Ситуация абсурда

Глава 7. Бессмертие - дар или химера

Глава 8. Поль Рикёр о человеке

Раздел III. НИЦШЕАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ В АНТРОПОЛОГИИ

Глава 1. Предвестие неклассической антропологии

Глава 2. Антропологическое учение Ф. Ницше

Глава 3. Воля к власти

Глава 4. Вырождение

Глава 5. Ницше о человеческих страстях

Глава 6. Идея сверхчеловека

Раздел IV. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Глава 1. Развенчание классической антропологии

Глава 2. Забвение человека

Глава 3. Человеческая природа

Глава 4. Разочарование в работе мозга

Глава 5. Преобразование ценностей в квантовой парадигме

Глава 6. Разум в галактической перспективе

Глава 7. Философия и наука

Заключение

Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова