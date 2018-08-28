Получив образование в Афинах, великие каппадокийцы связали достижения христианской богословской мысли с традицией античного философствования как поиска ответов на самые глубокие вопросы, которые может задать человек. В пособии освещается общественная и литературная деятельность Каппадокийской школы, осуществлявшаяся в парадигме острого идейного противостояния с арианством, получившим в середине IV в. официальную поддержку властей Римской империи. Представители Каппадокийской школы стали идейными вдохновителями новоникейского движения и заложили основы «каппадокийского синтеза», избирательно применяя в своих богословских построениях методы платоновской идеалистической диалектики.

Наряду со св. Иоанном Златоустом, без преувеличения лучшим проповедником Древней Церкви, только двое каппадокийцев — святители Василий Великий и Григорий Богослов — были названы «Вселенскими Учителями и Отцами Церкви». Позднее в католицизме к ним прибавили столпов латинской схоластики, в православии же они остались единственными. Кроме того, подобно апостолу и евангелисту Иоанну Богослову (I в. по Р.Х.) и преп. Симеону Новому Богослову (X в. по Р.Х.), св. Григорий Назианзин за свои богословские творения получил редкий эпитет Богослова; его друг св. Василий, как и «столп православия» св. Афанасий Александрийский, был наименован Великим; а св. Григорий Нисский, названный «отцом отцов» в актах VII Вселенского Собора, заслужил у позднейших писателей славу «философа» (Фотий. Библиотека, 133; Никифор Каллист. Церковная история, XI. 19).

Валерий Саврей - Каппадокийская школа в истории христианской мысли - От автора

Прежде всего я предложу то, что есть самого лучшего у эллинских мудрецов, зная, что если есть что-либо благое у них, то оно даровано им свыше от Бога. Если же что противно Истине, то это — темное изобретение сатанинского заблуждения и измышление погибшего разума, как сказал великий в богословии Григорий. Подражая образу пчелы, воспользуюсь тем, что близко к Истине, и от самих врагов получу плод — спасение; напротив, отвергну все, что неугодно и заключает в себе лжеименное знание. Затем я изложу суетные учения этих бого-ненавистных ересей, чтобы, познав ложь, мы крепче держались Истины. После этого, с помощью Бога и Его благодати, раскрою истинное учение, искореняющее заблуждение и отгоняющее ложь, изукрасив и убрав его, как бы некоей золотой отделкой, словами богодухновенных пророков, богонаученных рыбарей и богоносных пастырей и учителей.

Иоанн Дамаскин. Источник знания

В этом тексте выдающегося религиозного мыслителя VIII в. преподобного Иоанна Дамаскина, автора книги «Точное изложение православной веры», являющейся классическим источником по христианскому богословию эпохи Вселенских Соборов, незримо присутствует богатое философское умозрение Каппадокийской школы. Святитель Григорий Богослов цитируется преп. Иоанном Дамаскином в связи с его сочинением «На святые светы», где старший по возрасту из каппадокийцев писал о характере языческих мистерий как поклонении падшим духам; святитель Василий Великий выступает источником образа «пчелы», который, хотя и встречается у Сенеки и других античных авторов, именно в XXII беседе св. Василия был сделан эталоном христианского изучения «внешних», т.е. светских наук. И если прямой ссылки на третьего великого каппадокийца в этом фрагменте нет, то в словах о «золотой отделке» легко узнается образ мысли святителя Григория Нисского, желавшего «украсить храм откровения сокровищами человеческой мудрости» (О жизни Моисея, 360).