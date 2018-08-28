Книга знакомит читателя с Александрийской школой — концептуальным историко-философским понятием, охватывающим комплекс важнейших вопросов позднеантичного и раннехристианского миросозерцания.

Развитие философских идей в их тесной связи с рефлексией религиозной мысли прослеживается сквозь череду веков — от возникновения Александрийской школы до ее угасания и качественного перерождения в форму присущей христианской патристической мысли «золотого века» интеллектуальной традиции. Александрия как мировой центр культуры соперничала с Римом и лидировала в области философского образования. Она дала миру Плотина и Оригена, внесла решающий вклад в преодоление гностицизма как первого соблазна христианской философской мысли. Отсюда начали распространяться арианство и оригенизм, но здесь же были сформулированы догматы православного вероучения святителями Афанасием Великим и Кириллом Александрийским. История Александрийской школы не переставала вызывать принципиальные споры и после окончания Средних веков. И сегодня александрийская философия не утратила своей актуальности, связанной с такими областями гуманитарного познания, как герменевтика и экзегетика, семиотика, метафизика, онтология, антропология и философия религии.

М: Издательство Московского университета, 2012. — 232 с.

ISBN 978-5-211-05655-8

Валерий Саврей - Александрийская школа в истории христианской мысли - Учебное пособие

От автора

Цель и задачи спецкурса

Раздел I АЛЕКСАНДРИЯ: КУЛЬТУРНЫЙ, РЕЛИГИОЗНЫЙ, НАУЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ ЦЕНТР ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО МИРА

Лекция 1. Исторические предпосылки развития александрийской философии

Лекция 2. Религиозность как фактор своеобразия александрийской интеллектуальной традиции

Раздел II ИУДЕО-АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Лекция 3. Филон Александрийский: опыт систематизации философских идей предшественников

Лекция 4. Учение Филона о Боге и Логосе

Лекция 5. Философские идеи Филона как основа его герменевтики и экзегетики

Раздел III ХРИСТИАНСКАЯ КАТЕХЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА -АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ДИДАСКАЛИОН

Лекция 6. Дидаскалион: проблемы периодизации

Лекция 7. Становление Александрийской школы как института высшего философско-богословского образования.

Раздел IV КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ШКОЛЫ В ЦЕНТР ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКОЙ НАУКИ

Лекция 8. Труды Климента Александрийского как ученого и философа

Лекция 9. Герменевтика Климента Александрийского в русле развития аллегорического метода

Лекция 10. «Лбуод» как ключевое понятие в учении Климента Александрийского

Раздел V ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКАЯ СИСТЕМА ОРИГЕНА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО

Лекция 11. Ориген и расцвет Александрийской школы как института эпохи христианской Античности

Лекция 12. Онтология, антропология и теология Оригена

Лекция 13. Кульминация аллегорической герменевтики в трудах Оригена

Раздел VI АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ И АНТИОХИЙСКАЯ ШКОЛЫ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЛИ СИНТЕЗ?

Лекция 14. Антиохийская школа в лице ее выдающихся представителей

Лекция 15. Сравнительный анализ александрийского и антиохийского герменевтических методов

Раздел VII ВЛИЯНИЕ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ШКОЛЫ НА ЕВРОПЕЙСКУЮ ДУХОВНУЮ КУЛЬТУРУ

Лекция 16. Новоалександрийская школа: святители Афанасий Великий и Кирилл Александрийский

Лекция 17. «Александрийская школа вне Александрии». Великие каппадокийцы: святители Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский

Лекция 18. Философско-богословское наследие александрийских мыслителей в истории европейской культуры

Вопросы к экзамену

Заключение

Общая библиография

Именной указатель

Предметный указатель

Указатель географических названий

Summary

Ключевые слова

Key words

Творческая биография

Curriculum Vitae

Валерий Саврей - Александрийская школа в истории христианской мысли - От автора

Учебные пособия, посвященные Александрийской, Антиохийской и Каппадокийской школам христианской Античности, — это представленная в историческом освещении философско-богословская трилогия, обладающая единством замысла и содержания. По аналогии с Афинской философской школой выдающиеся центры эллинистической интеллектуальной культуры — Александрия, Антиохия и Каппадокия — могут рассматриваться и как образовательные институты с преемственностью учителей, и как интеллектуально-культурные традиции. Но, в отличие от Афинской школы, они почти не изучены в нашей стране и все еще остаются предметом научных занятий лишь довольно узкого круга специалистов за рубежом. В то же время без глубокого изучения этих значимых духовных и культурных феноменов поздней Античности наши знания об истории европейской и мировой мысли остаются принципиально неполными. Для адекватной оценки решительного перерождения позд-неантичной культуры в христианскую необходимо исследование процесса развития философско-богословских идей, возникших в континууме синтеза библейского монотеизма и эллинской интеллектуальной культуры.

Эпоха, положившая начало этому цивилизационному процессу, вошла в историю всемирной культуры с именем Александрийской. В этом имени соединились два значения: как то, что главными деятелями эпохи были эпигоны великого завоевателя Александра Македонского, изменившего геополитическую картину мира и впервые создавшего единое государство в географических пределах Евразии, так и то, что основанный им как столица новой державы город Александрия Египетская стал наиболее подходящим символом для всего этого исторического периода, закончившегося только с возвышением Рима. Однако господство Римской империи, сменившее на Востоке власть эллинистических монархий, в свою очередь оказалось только исторической прелюдией всемирного распространения христианства, придавшего александрийскому религиозно-философскому синтезу поистине универсальное значение. В ходе этого распространения возникли новые центры, решавшие все ту же великую задачу синтеза веры и разума. Самыми значимыми из них были Антиохийская школа в Сирии и Каппадо-кийская школа в Малой Азии, учение которой в последней четверти IV в. («золотого века» патристики) утвердилось в Константинополе как адекватное выражение веры Вселенской Церкви.

Таким образом, три наиболее выдающиеся школы христианской Античности — Александрийская, Антиохийская и Каппадокийская — суть звенья единой цепи развития философско-богословской мысли. В соответствии с этим и учебные курсы, представленные в настоящей философско-богословской трилогии, должны рассматриваться как части одного учебного процесса, имеющего своей конечной целью знание истоков и становления европейской и мировой философии в ее тесной связи с богословием патристической эпохи.