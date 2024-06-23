Дорогой друг!

Вы держите в руках книгу Геннадия Абара, где он отвечает на вопросы читателей. Около года назад автор ушел от нас, и к годовщине его перехода в Божье Царство выходит эта книга.

Возможно, с некоторыми из ответов Вы согласитесь, с другими — нет. Важно другое: читая эту книгу, Вы соприкоснетесь с необыкновенно мощным духовным мышлением, с тонкой наблюдательностью, с редкой смелостью смотреть правде в глаза, и это прикосновение пробудит в Вас жажду выйти из привычных рамок и увидеть мир, Бога, а, главное, себя с другой стороны.

Жизнь автора — это не просто годы тюремных застенок, жестокий прессинг атеистического государства или его самозабвенное рвение к свободе. Все это было, но не это, по большому счету, определяет его жизнь. Его жизнь — это движение человеческого духа к Свету. Наделенный недюжинным умом, он поставил ум на служение духу, а дух — на служение Богу. Многим из нас не хватает именно этого, главного: правильной расста- новки жизненных приоритетов. Геннадий Абар (Павел Алексеевич Ахтеров) умел выбирать в жизни главное: искание Бога и перерождение в Его образ.

У Павла Алексеевича была мужественная сподвижница, его жена Раиса Алексеевна, с которой они прожили 46 лет. Он настаивал, чтобы ее имя как соавтора было на обложке выпускаемых ими книг, но Раиса Алексеевна всегда (и на этот раз) отказывалась. Она была его советником, критиком, секретарем и ре- дактором. А еще она его беззаветно любила: в разлуке, в бедности, в преследованиях, в отчаянных обстоятельствах, в последние годы тяжелых болезней. Эта любовь помогала ему жить, творить и верить.

Теология автора — это не попытка добавить свой параграф к томам написанных трудов, к чему стремятся многие богословы сегодня. Нет, он смело рассуждает о предметах основополагающих, стержневых, руководствуясь в первую очередь Библией и Божьими откровениями, а не теологическими выводами предшественников. В результате родились труды, которые помогают нам по-новому, как бы в первый раз увидеть Бога.

Миропонимание автора не столько противоречит установившимся нормам, сколько смело раздвигает рамки привычного, расширяет духовный кругозор и позволяет увидеть грандиозную картину мироздания. Ведь не он первый высказал мысль о том, что человечество едино, но он первый на основании Библии показал, что перерождающийся во Христа Адам — это не литературный образ, а живое создание, в котором поместился целый мир, и что человечество — это действительно единый организм. Не он первый поставил под вопрос правомерность учения о Троице, но он первый разработал богословскую модель, в которой не просто сохраняется множественность Божества и Божественность Христа (как и в учении о Троице), но и подчеркивается неограниченность Бога, Его многоразличность, движение и открытость для нас. Не он первый почувствовал, что Причастие — это великое таинство, дарящее нам жизнь, но он первый объяснил это таинство, указав путь причащения к духовному, небесному телу Агнца...

Книга состоит из трех частей: «Мозаика единства», «Единство человечества» и «Бог: многоразличное единство». В первой части собраны самые разные вопросы. Во второй части — вопросы о большом спящем Адаме, а в третьей — вопросы о Троице и сущности Бога.

Читая эту книгу, пожалуйста, помните о том, что у автора не было времени на ее литературную обработку. Также, некоторые вопросы, например, вопрос о дьяволе — реальном, но созданном мышлением большого Адама, не разъяснены до конца; автор спешил записать то, что открывал ему Святой Дух в последние месяцы жизни.

До последних своих дней, готовясь к переходу в вечность, автор думал о Боге, о Том, с Кем он навсегда теперь соединился, сбросив, как скорлупу, отслужившую свое плоть.

Подражая автору, размышляйте, молитесь, ищите главное — как в книге, так и в жизни.

Геннадий Абар – Преображающее мышление – Ответы на основании Библии – Том II

Denver, CO: Eleonora Gola, 2003. – 308 с.

Геннадий Абар – Преображающее мышление - Содержание

Предисловие

Часть 1. Мозаика единства

Часть 2. Единство человечества

Часть 3. Бог: многоразличное единство

Стихи