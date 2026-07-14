Книга Альберто Аблонди «Никаких назиданий! Диалог между молодежью и епископом» представляет собой живой пастырский разговор между епископом Ливорно и молодыми людьми, ищущими ответы на вопросы веры, свободы, дружбы, любви, Церкви, семьи и смысла жизни. В основе книги лежит письмо епископа «Несколько шагов вместе», в котором он обращается к молодежи не с поучением и не с готовыми схемами, а с евангельским вопросом: «что вы ищете?» Ответы юношей и девушек становятся материалом для глубокого и доверительного диалога, где сомнение, отчуждение от Церкви, страх, нравственные трудности и жажда подлинности воспринимаются не как препятствия для веры, а как начало духовного пути.

Главная ценность этой книги — в ее редком сочетании богословской серьезности и человеческой теплоты. Аблонди показывает Церковь не как учреждение, раздающее назидания, а как общину, способную слушать, принимать, сопровождать и вместе искать Бога. Его ответы не упрощают христианское учение, но переводят его на язык личной встречи, ответственности и любви. Книга будет особенно полезна пастырям, катехизаторам, родителям, преподавателям, студентам богословия и всем, кто размышляет о том, как сегодня говорить с молодежью о вере без давления, морализаторства и формальности, сохраняя при этом глубину евангельской истины.

Альберто Аблонди - Никаких назиданий! – Диалог с молодежью

Москва: Paoline, 1996. – 228 с.

Альберто Аблонди - Никаких назиданий! – Содержание

Предисловие

Часть первая. Личный разговор

Книга для... диалога

Несколько шагов вместе.

Письмо епископа Аблонди молодежи

Диалог между молодежью и епископом

Часть вторая. Размышления епископа над темами, вызывающими у молодежи особый интерес