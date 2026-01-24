Мой отец - Борис, сын Йехила, Абрамович - в 1942 году, в возрасте восемнадцати лет, ушел на войну лейтенантом. В его отряде была группа сибиряков, которые его очень полюбили, да воздаст им Всевышний! В одном из первых боев отец был ранен и попал в плен. Фашисты не расстреляли его, поскольку сибиряки сорвали с него офицерские погоны и помогали ему идти. Ночью один из солдат сказал моему отцу, что утром он выдаст его фашистам. Сибиряки не дали предателю дожить до утра. Отец оказался в концлагере, где ему привили болезнь, от которой он умер в тридцать один год. Но и до этого возраста ему непросто было дожить.

Группа заключенных решила совершить побег во время перевода лагеря на другое место. Когда узников привели в лес, по заранее условленному сигналу все разбежались в разные стороны. Отец был ранен. Отлеживался днем, а ночью пробирался к линии фронта. Его заметили партизаны и решили расстрелять по подозрению, что он подослан фашистами. Он умолял отвести его к командиру. У командира он встретил несколько человек, которые бежали вместе с ним из лагеря. Они уговорили не убивать отца.

Отец попал в штрафные батальоны и с ними прошел через всю Европу. В армии он оставался до 1947 года. После второго ранения был демобилизован. Он узнал, что его семья перебралась из Днепродзержинска в Баку, переехал туда и стал работать учителем математики.

Здесь он познакомился с моей мамой - Асей, дочерью Йерухама, да продлит Всевышний ее годы! Всего одну неделю они прожили вместе, а потом началась та самая болезнь. Отца отправили в больницу, из которой он уже не вышел. Мне было два месяца, когда он ушел из этого мира. Да будет память его благословенна!

Не знаю счета благодеяниям Твоим, Всевышний! Я благодарю Тебя за то, что Ты привел меня в этот мир. За то, что Ты дал мне мою дорогую маму, которая до сего дня помогает мне и моей семье. За то, что Ты дал мне прекрасную жену, которая создала мне все условия для изучения Торы. За моих детей-праведников. За то, что Ты вывел меня из Чернобыля, где я работал за две недели до взрыва, и чудом не приехал туда после взрыва. За то, что Ты дал мне учить святую Тору в колеле при ешиве «Нахалат Моше» в Бней-Браке. За то, что Ты дал мне встретить замечательных людей - и тех, кто помогал моей семье все эти годы, и тех, кто помог мне выпустить эту книгу. За то, что Ты дал мне постоянных и верных слушателей моих лекций в Ашкелоне, Холоне, Кирьят-Моцкине, Рамат-Гане и Бней-Браке.

Царь Давид написал книгу Теилим, которая состоит из пяти книг, как Тора. И это не случайно. Как наш учитель Моше записывал Тору, получая от Всевышнего каждое слово в пророческом духе, так же, посредством духа святости, написаны и псалмы Давида. Как не было и не будет до прихода Машиаха пророка на уровне Моше, которого избрал Всевышний, чтобы передать ему Тору, так не было и не будет подобного Давиду, который благодаря своим уникальным качествам и святости был поставлен во главе царства Израиля и избран написать книгу Теилим.

Моше Абрамович - Свеча Давида - Теилим - Уникальные свойства - Сгулот Избранные темы и комментарии - Том 1 - Псалом 1-75

Израиль 5777 [2017]

300 с.

Моше Абрамович - Свеча Давида - Теилим - Избранные темы и комментарии - Том 2 - Псалом 76-150

Израиль 5779 [2019]

335 с.

Моше Абрамович - Свеча Давида - Теилим - Избранные темы и комментарии - Том 2 - Псалом 77

1. Руководителю [музыкантов] для Йедутуна. Псалом Асафа.

2. Голос мой к Б-гу - и крину я ! Голос мой к Б-гу - прислушайся ко мне!

3. В день бедствия моего ищу я Г-спода, истекает ночью рана моя и не заживает, отказывается от утешения душа моя.

4. Вспоминаю, Б-же, и стенаю, размышляю, но изнывает дух мой навеки.

5. Удерживаешь Ты веки глаз моих, ошеломлен я и не [могу] говорить.

6. Размышлял я о днях прежних, о годах давних.

7. Вспоминаю ночью пение свое, беседую с сердцем своим, и ищет [ответа] дух мой.

8. Неужели навеки покинул Г-сподь и не будет благоволить более?

9. Неужели иссякло навеки благодеяние Его, приговор окончательный на поколения?

10. Неужели забыл помиловать Б-г, в гневе затворил милосердие Свое навеки?

11. Исказаля: [чтобы] испугать меня, это изменение [в проявлении] правой руки Всевышнего.

12. Вспоминаю я о деяниях Г-спода, когда припоминаю давние чудеса Твои.

13. И размышляю я обо всех делах Твоих, и о деяниях Твоих говорю.

14.Б-же, в святости путь Твой! Кто из сильных велик, как Б-г?

15. ТыБ-г, творящий чудо, Ты возвестил народам о силе Своей!

«Руководителю [музыкантов] для Йедутуна» (77:1). Что означает «Йедутун»? Раши в комментарии к 39-му псалму приводит три мнения: первое, что это имя одного из исполнителей псалмов, второе, что это название одного из музыкальных инструментов. И еще Раши приводит Мидраш («Коэлет раба», 7:30), который разбивает слово «Йедутун» на два слова: «датот» (mm - религии) и «диним» (путсуды), и видит в этом слове намек на гонения от других религий, на приговоры и тяжелые беды, которые постигнут еврейский народ в изгнании.

Радак и Мальбим придерживаются этого последнего мнения и отмечают, что весь псалом написан об изгнании, в котором находится народ Израиля и которое кажется бесконечным.

«Неужели навеки покинул Г-сподь и не будет благоволить более? Неужели иссякло навеки благодеяние Его, приговор окончательный на поколения?» (77:8-9) - Радак пишет, что Давид ищет ответ на вопрос, чем отличается это изгнание от предыдущих, ведь в прежние времена проходил гнев Всевышнего и возвращалось Его благоволение к еврейскому народу.

«Неужели забыл помиловать Б-г, в гневе затворил милосердие Свое навеки? И сказал я: [чтобы] испугать меня, это изменение [в проявлении] правой руки Всевышнего» (77:10-11) - Раши пишет от имени автора псалма: «Говорит во мне мысль моя: чтобы испугать меня и вернуть к Творцу, ради этого изменение в проявлении правой руки Всевышнего. Ведь о ней написано в Торе: "Правая рука Твоя, Г-споди, величественна в силе, правая рука Твоя сокрушает врага" (Шмот, 15:6). А сейчас Всевышний отвел ее назад».

Великий комментатор Талмуда рав Шмуэль Элиэзер Эйдельс (Маарша) пишет (Хагига, 56), что правая рука Всевышнего олицетворяет Меру Милосердия. В изгнании еврейского народа, во время сокрытия лица Всевышнего, она как бы отведена назад. И тем не менее, в тени левой руки Всевышнего, которая олицетворяет Меру Суда, храним народ Израиля, как сказал Всевышний: «В тени руки Своей Я укрыл тебя» (Иешаяу, 51:16).