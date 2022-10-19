Теодор Абт - Территория символа

Прорыв в развитии современной глубинной психологии произошел в начале прошлого столетия, в 1900 г. В то время, когда физик Макс Планк обнаружил новую модель для того, чтобы понять внешнюю природу — квантовую теорию — Зигмунд Фрейд обнаружил новую действительность нашей внутренней природы. Он назвал эту часть нашей души подсознанием. Он пришел к заключению, что эта сфера является вторичным феноменом сознания, и что она, так сказать — «место свалки» подавленных и извращенных желаний человека. В поисках способа понимания в этой реальности он обнаружил, что сны являются основными проводниками. Поэтому он назвал сны «ига regia» (королевской дорогой) к подсознанию. Его публикация «Traumdeutung» («Толкование снов») обозначила переломный момент в развитии современной глубинной психологии.

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Элитное издание, собрание работ Теодора Абта в одной книге! "Территория символа" состоит из трёх не связанных друг с другом отдельных томов.

Первый том называется "Введение в интерпретацию изображений" и представляет собой очень подробное исследование основных методов интерпретации как своих рисунков, так и рисунков пациентов. Каково значение цветов, чисел, символических структур, как следует интерпретировать изображение – всё это Абт раскрывает очень подробно, снабжая материал обилием цветных иллюстраций, взятых из произведений искусства, а также из работ пациентов.

Второй том – "Арабская алхимия" – представляет собой исследование архетипического мотива конъюнкции – важнейшего мотива психологического развития и индивидуации. Автор исследует малоизвестные рукописи и гравюры арабских алхимиков, раскрывая тонкости их интерпретаций и связей.



Наконец, третий том представляет собой исследование египетской книги "Амадуат", часто называемой "Египетской книгой мёртвых". На примере символизма нисхождения бога Ра в глубины подземного мира автор раскрывает тонкости психологического нисхождения – тёмной ночи души – и выводит логику развития индивидуации.



Эти три работы представляют полный корпус работ Теодора Абта, и, таким образом, книга является "малым собранием сочинений". В общей сложности, в книгу включено около четырёхсот иллюстраций.



В заключение приведём цитату из последнего интервью одного из самых значимых юнгианцев – Эдварда Эдингера:



"Я знаю Теодора Абта, который кажется подающим надежды парнем. Он ученик фон Франц. Он выступал здесь год назад или около того. Я встретился с ним, и он обнадёживает. Один из немногих юнгианцев нового поколения, заслуживающих внимания. Посмотрим, что из него получится. Он работает над текстом о египетской алхимии. Это весьма серьёзное исследование". К сожалению, спустя два месяца Эдингер умер. А Теодор Абт жив, и мы можем видеть, что ему удалось достойно продолжить дело своих учителей.