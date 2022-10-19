Теодор Абт - Территория символа

Абт - Территория символа
Прорыв в развитии современной глубинной психологии произошел в начале прошлого столетия, в 1900 г. В то время, когда физик Макс Планк обнаружил новую модель для того, чтобы понять внешнюю природу — квантовую теорию — Зигмунд Фрейд обнаружил новую действительность нашей внутренней природы. Он назвал эту часть нашей души подсознанием. Он пришел к заключению, что эта сфера является вторичным феноменом сознания, и что она, так сказать — «место свалки» подавленных и извращенных желаний человека. В поисках способа понимания в этой реальности он обнаружил, что сны являются основными проводниками. Поэтому он назвал сны «ига regia» (королевской дорогой) к подсознанию. Его публикация «Traumdeutung» («Толкование снов») обозначила переломный момент в развитии современной глубинной психологии.
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Элитное издание, собрание работ Теодора Абта в одной книге! "Территория символа" состоит из трёх не связанных друг с другом отдельных томов.
Первый том называется "Введение в интерпретацию изображений" и представляет собой очень подробное исследование основных методов интерпретации как своих рисунков, так и рисунков пациентов. Каково значение цветов, чисел, символических структур, как следует интерпретировать изображение – всё это Абт раскрывает очень подробно, снабжая материал обилием цветных иллюстраций, взятых из произведений искусства, а также из работ пациентов.
Второй том – "Арабская алхимия" – представляет собой исследование архетипического мотива конъюнкции – важнейшего мотива психологического развития и индивидуации. Автор исследует малоизвестные рукописи и гравюры арабских алхимиков, раскрывая тонкости их интерпретаций и связей.
Наконец, третий том представляет собой исследование египетской книги "Амадуат", часто называемой "Египетской книгой мёртвых". На примере символизма нисхождения бога Ра в глубины подземного мира автор раскрывает тонкости психологического нисхождения – тёмной ночи души – и выводит логику развития индивидуации.
Эти три работы представляют полный корпус работ Теодора Абта, и, таким образом, книга является "малым собранием сочинений". В общей сложности, в книгу включено около четырёхсот иллюстраций.
В заключение приведём цитату из последнего интервью одного из самых значимых юнгианцев – Эдварда Эдингера:
"Я знаю Теодора Абта, который кажется подающим надежды парнем. Он ученик фон Франц. Он выступал здесь год назад или около того. Я встретился с ним, и он обнадёживает. Один из немногих юнгианцев нового поколения, заслуживающих внимания. Посмотрим, что из него получится. Он работает над текстом о египетской алхимии. Это весьма серьёзное исследование". К сожалению, спустя два месяца Эдингер умер. А Теодор Абт жив, и мы можем видеть, что ему удалось достойно продолжить дело своих учителей.
Теодор Абт - Территория символа
- Теодор Абт - Введение в интерпретацию изображений
- Теодор Абт, Эрик Хорнунг - Знания о загробной жизни. Египетская Книга мёртвых — В поисках бессмертия
- Теодор Абт - Арабская алхимия
М.: Клуб «Касталия», 2013. - 330 стр.
Теодор Абт - Территория символа - Содержание
I. Теодор Абт - Введение в интерпретацию изображений
- Введение. Открытие Бессознательного
- Предисловие
Часть 1. Потребность в методе интерпретации изображений по К. Г. Юнгу
- 1.1. В Начале был Образ
- 1.2. Слово и Образ
- 1.3. Инстинкт и Образ
- 1.4. Универсальные паттерны воображения
- 1.5. Архетип и Символ
- 1.6. Образы как мосты в бессознательное
- 1.7. Воздействие рисунков
Часть 2. Рекомендации к методу по интерпретации рисунков
- 2.1. Интерпретация, как «искусство сотворения сознания»
- 2.2. Возможный путь развития
- 2.3. Опасности Интерпретации
- 2.4. Анализ и Синтез
Часть 3. Амплификация материальных аспектов
- 3.1. Ассоциации и амплификации
- 3.2. Амплификация материальных аспектов
- 3.3. Формальные Аспекты
- 3.4. Пространственный символизм
- 3.5. Цветовой символизм
- 3.6. Символизм числа
- 3.7. Фрагменты
- 3.8. Потенциальные критерии латентного психоза
- 4. Некоторые заключительные размышления
II. Теодор Абт - Арабская Алхимия
- Предисловие
- Глава 1. Великое видение ибн Умаила как ключ к "Hall ar-Rumuz"
- Глава 2. Интерпретация видения ибн Умаила на Западе
- Глава 3. Символы камня во время работы
- Глава 4. От первого ко второму этапу работы
- Глава 5. Эротический аспект камня
- Глава 6. Красильщик и окрашенное
- Глава 7. Сосуд и содержимое
- Глава 8. Земля и небо
- Глава 9. Огонь и вода.
- Глава 10. Искатели
- Глава 11. Сестра пророчества
- Глава 12. Окончание рукописей А и Б
- Эпилог
III. Теодор Абт, Эрик Хорнунг - Знания о загробной жизни. Египетская Книга мертвых — В поисках бесмертия
- Введение. Почему так важна книга Амдуат
- Мир мертвых глазами египтян
- Иллюстрации к Амдуат
- Структура Амдуат
- Порядок часов
- Заглавие
- Первый час
- Второй час
- Третий час
- Четвертый час
- Пятый час
- Шестой час
- Седьмой час
- Восьмой час
- Девятый час
- Десятый час
- Одиннадцатый час
- Двенадцатый час
- Заключение
- Связь Амдуат и современности
- Хронология правления фараонов Нового царства
Глоссарий
Отец Александр Мень утверждал, что когда Юнг рассужда о символах, он не понимал, о чем пишет. Посмотрим, так ли это.