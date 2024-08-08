Адинольфи - Новые ландскнехты для Европы

Габриэле Адинольфи — личность, без которой немыслим итальянский революционный дух. Он известен во французских кругах, потому что превратности политической борьбы вынудили его почти двадцать лет жить в эмиграции в нашей стране.

Вспомним, что в эпоху, которую принято называть «годами свинца», то есть в 70-х годах, в его стране царила воистину мятежная атмосфера. Правительство христианских демократов, связанное с мафией и служившее американским интересам, погрязло во множестве скандалов. Коммунистические террористы из Красных бригад участили акты насилия, и многие начали испытывать ностальгию по славной эпохе Муссолини. Чтобы предотвратить свое падение, прогнившая власть устроила провокацию — кровавые теракты, вину за которые свалили на национал-революционные организации. Больше всего жертв повлек за собой взрыв на вокзале Болоньи 2 августа 1980 года — 80 убитых и 200 раненых.

За этим последовала волна небывалых репрессий против движения «Терца позицьоне», одним из руководителей которого был Габриэле Адинольфи. Перед ним стоял выбор — эмиграция или тюрьма. Он выбрал первый вариант. Однако ни его наивность, ни причастность его движения к этому теракту никогда не были доказаны. Теперь, тридцать пять лет спустя, никакое обвинение над ними не тяготеет.

В настоящее время он живет в Риме, возглавляет Институт «Полярис».

За время вынужденного пребывания в нашей стране Габриэле Адинольфи обзавелся сетью товарищей, которым он внушал позитивное представление о революционных идеях. Благодаря ему мы далеки от шаблонов, от готовых мыслей, навязываемых системой, равно как и от упрощенных, фантастических представлений некоторых жертв ностальгии, которые ищут острых ощущений.

Габриэле Адинольфи излагает нам в этой брошюре, первоначально изданной в Италии, свою концепцию Европы. По его мнению, в глобализованном мире, в котором мы живем, нет больше будущего у европейских наций, замыкающихся в себе и озабоченных своей кажущейся независимостью. Перед лицом американской сверхдержавы и мондиализма необходима иная концепция Европы. Некоторые пути необходимо исследовать. К этому и призывает нас данная работа.

Адинольфи, Г. - Новые ландскнехты для Европы

М.: Тотенбург, 2023. —162 с.

Адинольфи, Г. - Новые ландскнехты для Европы - Содержание

Габриэлэ Адинольфи. Новые ландскнехты для европы

Примечание французского издателя

Некогда был авангард

Европа как необходимость

Европа как идентичность

Европа, которую мы не любим

Возможная другая европа

Никто за тебя не создаст такую европу

Габриэлэ Адинольфи. Существуем ли мы?

А. М. Иванов. Отвоюют ли европу новые ландскнехты?

Карлос Дюфур. Сущность системы политическая рентгенография