Адинольфи - Новые ландскнехты для Европы
Габриэле Адинольфи — личность, без которой немыслим итальянский революционный дух. Он известен во французских кругах, потому что превратности политической борьбы вынудили его почти двадцать лет жить в эмиграции в нашей стране.
Вспомним, что в эпоху, которую принято называть «годами свинца», то есть в 70-х годах, в его стране царила воистину мятежная атмосфера. Правительство христианских демократов, связанное с мафией и служившее американским интересам, погрязло во множестве скандалов. Коммунистические террористы из Красных бригад участили акты насилия, и многие начали испытывать ностальгию по славной эпохе Муссолини. Чтобы предотвратить свое падение, прогнившая власть устроила провокацию — кровавые теракты, вину за которые свалили на национал-революционные организации. Больше всего жертв повлек за собой взрыв на вокзале Болоньи 2 августа 1980 года — 80 убитых и 200 раненых.
За этим последовала волна небывалых репрессий против движения «Терца позицьоне», одним из руководителей которого был Габриэле Адинольфи. Перед ним стоял выбор — эмиграция или тюрьма. Он выбрал первый вариант. Однако ни его наивность, ни причастность его движения к этому теракту никогда не были доказаны. Теперь, тридцать пять лет спустя, никакое обвинение над ними не тяготеет.
В настоящее время он живет в Риме, возглавляет Институт «Полярис».
За время вынужденного пребывания в нашей стране Габриэле Адинольфи обзавелся сетью товарищей, которым он внушал позитивное представление о революционных идеях. Благодаря ему мы далеки от шаблонов, от готовых мыслей, навязываемых системой, равно как и от упрощенных, фантастических представлений некоторых жертв ностальгии, которые ищут острых ощущений.
Габриэле Адинольфи излагает нам в этой брошюре, первоначально изданной в Италии, свою концепцию Европы. По его мнению, в глобализованном мире, в котором мы живем, нет больше будущего у европейских наций, замыкающихся в себе и озабоченных своей кажущейся независимостью. Перед лицом американской сверхдержавы и мондиализма необходима иная концепция Европы. Некоторые пути необходимо исследовать. К этому и призывает нас данная работа.
Адинольфи, Г. - Новые ландскнехты для Европы
М.: Тотенбург, 2023. —162 с.
Адинольфи, Г. - Новые ландскнехты для Европы - Содержание
Габриэлэ Адинольфи. Новые ландскнехты для европы
- Примечание французского издателя
- Некогда был авангард
- Европа как необходимость
- Европа как идентичность
- Европа, которую мы не любим
- Возможная другая европа
- Никто за тебя не создаст такую европу
- Габриэлэ Адинольфи. Существуем ли мы?
- А. М. Иванов. Отвоюют ли европу новые ландскнехты?
Карлос Дюфур. Сущность системы политическая рентгенография
- Карлос Дюфур: биобиблиография
- Вопрос о системе
- Рыночная экономика
- Представительная демократия
- Общество, которым управляют сми
- Христианство
- Права человека
- Нормативное толкование современной истории
- Резюме
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