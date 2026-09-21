Адлер - Как мыслить о Боге
Вопрос «существует ли Бог?» редко страдает от недостатка ответов. Обычно ему не хватает аккуратно поставленных вопросов. Верующий нередко начинает с уверенности, что ответ ему уже известен. Атеист порой столь же уверен в обратном. После этого обе стороны принимаются спорить — громко, долго и не всегда об одном и том же.
Мортимер Адлер предлагает начать иначе. Прежде чем доказывать или опровергать существование Бога, нужно выяснить, что именно мы называем словом «Бог», какого рода доказательство здесь вообще возможно и какие выводы разум вправе сделать из известных нам фактов. Это менее эффектно, чем немедленно объявить победителя. Зато так обычно и работает серьёзное мышление.
Адлер Мортимер Дж. – Как мыслить о Боге – Руководство для язычника XX века
Русская версия; переводчик, место и издательство русского электронного издания в файле не указаны. Оригинальное издание: New York: Macmillan, 1980. x, 175 с.
ISBN 0-02-500540-5 (оригинальное издание Macmillan, 1980).
Адлер Мортимер Дж. – Как мыслить о Боге – Содержание
От переводчика
Для кого написана эта книга
Что означает «динамический эквивалент»
Несколько слов, без которых не обойтись
Как читать Адлера
Часть первая. Как мыслить о Боге
Для кого написана эта книга
Чего читатель вправе ожидать от этой книги
Что читателю следует знать об авторе
Часть вторая. Ошибки, которых следует избегать
4. Мир без начала и конца
5. Почему Бог не должен быть «первой причиной»
Часть третья. Предварительные условия
6. Почему слово «Бог» необычно
7. Почему имя «Бог» нужно заменить определённой дескрипцией
8. Как составить определённую дескрипцию Бога: первый шаг
9. Как составить определённую дескрипцию Бога: второй шаг
10. Как можно заключать о существовании
11. Как можно заключать о существовании Бога
Часть четвёртая. Почему лучший из традиционных аргументов несостоятелен
12. Лучший традиционный аргумент
13. Ошибочная посылка
Часть пятая. От космоса к Богу
14. Подлинно космологический аргумент
15. Единственный оставшийся вопрос
16. Насколько убедителен достигнутый вывод?
Часть шестая. Эпилог: пропасть и мост
17. На краю пропасти
18. Как перебросить мост через пропасть
Рекомендации для дальнейшего чтения
Великие книги прошлого
Современные книги и статьи
Возражения и противоположные взгляды
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