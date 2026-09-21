Адлер - Как мыслить о Боге

Вопрос «существует ли Бог?» редко страдает от недостатка ответов. Обычно ему не хватает аккуратно поставленных вопросов. Верующий нередко начинает с уверенности, что ответ ему уже известен. Атеист порой столь же уверен в обратном. После этого обе стороны принимаются спорить — громко, долго и не всегда об одном и том же.

Мортимер Адлер предлагает начать иначе. Прежде чем доказывать или опровергать существование Бога, нужно выяснить, что именно мы называем словом «Бог», какого рода доказательство здесь вообще возможно и какие выводы разум вправе сделать из известных нам фактов. Это менее эффектно, чем немедленно объявить победителя. Зато так обычно и работает серьёзное мышление.

Адлер Мортимер Дж. – Как мыслить о Боге – Руководство для язычника XX века

Русская версия; переводчик, место и издательство русского электронного издания в файле не указаны. Оригинальное издание: New York: Macmillan, 1980. x, 175 с.

ISBN 0-02-500540-5 (оригинальное издание Macmillan, 1980).

Адлер Мортимер Дж. – Как мыслить о Боге – Содержание