Представляем вашему вниманию труд представителя александрийского богословия, святителя Афанасия Великого, – толкование на псалмы. Это классический труд святоотеческой экзегетики.

Афанасий Великий - Толкование на псалмы

Издательство Благовест, 2011. — 528 с.

ISBN 978-5-9968-0115-2

Афанасий Великий - Толкование на псалмы - Содержание

О псалмах

Псалом 1-148

Приложение

Афанасий Великий - Толкование на псалмы - О Псалмах

Еврейская Книга Псалмов отличается от нашей Псалтири некоторыми особенностями. В ней псалмы написаны без присоединения числа, причем некоторые из них соединены в один, тогда как другие — разделены. Так, по еврейскому тексту, первый и второй псалмы соединены в один псалом, и наоборот, девятый, который у нас составляет один псалом, в еврейском тексте разделен на два псалма. Вся же Книга Псалмов делится на пять частей. Также необходимо заметить, что хронологический порядок следования псалмов нарушен, и, по мере их нахождения присущ и Книге Пророков.

Псалмы, следующие за первым и двенадцатым, не имеют обозначения авторства. Причину этого евреи объясняют следующим образом. Они считают, что псалмы принадлежат тому, чье имя поставлено в псалмах, предшествующих ненадписанным.