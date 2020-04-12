Афанасий Великий - Толкование на псалмы
Представляем вашему вниманию труд представителя александрийского богословия, святителя Афанасия Великого, – толкование на псалмы. Это классический труд святоотеческой экзегетики.
Афанасий Великий - Толкование на псалмы
Издательство Благовест, 2011. — 528 с.
ISBN 978-5-9968-0115-2
Афанасий Великий - Толкование на псалмы - Содержание
- О псалмах
- Псалом 1-148
- Приложение
Афанасий Великий - Толкование на псалмы - О Псалмах
Еврейская Книга Псалмов отличается от нашей Псалтири некоторыми особенностями. В ней псалмы написаны без присоединения числа, причем некоторые из них соединены в один, тогда как другие — разделены. Так, по еврейскому тексту, первый и второй псалмы соединены в один псалом, и наоборот, девятый, который у нас составляет один псалом, в еврейском тексте разделен на два псалма. Вся же Книга Псалмов делится на пять частей. Также необходимо заметить, что хронологический порядок следования псалмов нарушен, и, по мере их нахождения присущ и Книге Пророков.
Псалмы, следующие за первым и двенадцатым, не имеют обозначения авторства. Причину этого евреи объясняют следующим образом. Они считают, что псалмы принадлежат тому, чье имя поставлено в псалмах, предшествующих ненадписанным.
Всех псалмов сто пятьдесят. И хотя все они известны как Давидовы и многие считают, что все псалмы принадлежат ему, указаний на это нет. В надписаниях мы встречаем различные имена, а причиной этому служит тот факт, что этим пророком были избраны четыре начальника певцов и двести восемьдесят восемь служащих им (1 Пар. 25, 7). Имена этих начальников и отражены в надписаниях. Поэтому подзаголовки: «псалом сыном Кореовым, Эфаму, Асафу и Эману» — следует понимать как то, что сыны Кореовы, Эфам, Асаф и Эман являются исполнителями псалмов. Надписание «псалом Асафов» означает то, что поет его сам Асаф. Обозначение «псалом Идифумов» указывает нам на то, что певцом псалма является Идифум. Словосочетание «псалом Давидов» показывает, что произнесший был сам Давид. Когда же сказано: псалом Давиду — это значит, что кто-то говорит о Давиде. Итак, всех псалмов сто пятьдесят. Из них семьдесят два Давидовы, девять Давиду, двенадцать Асафовы, двенадцать сынам Кореевым, один Идифумов, один Эфамов, один Эманов, один Соломонов, два Аггея и Захарии, один Моисеев и тридцать девять ненадписанных.
Поэтому необходимо понять таинственную причину, по которой все псалмы приписаны Давиду, несмотря на наличие других певцов. И мы не обойдем это молчанием. Причиной такого надписания был сам Давид. Он избрал певцов, поэтому, как учредитель, удостоился чести приписывания ему того, что было произнесено другими.
Наряду с Феодоритом Кирским - классический комментарий для всех и каждого! Спасибо за труд!