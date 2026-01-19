To, что сегодня совершенно недостает учения о гражданской войне, является общепризнанным фактом, и однако эта лакуна, судя по всему, не сильно беспокоит юристов и политологов. Роман Шнур, еще в 1980-е годы сформулировавший этот диагноз, тем не менее добавлял, что пренебрежение по отношению к гражданской войне идет рука об руку с выдвижением на первый план мировой гражданской войны. Тридцать лет спустя это наблюдение ничуть не утратило своей актуальности: хотя сегодня, как кажется, исчезла сама возможность отличить войны между государствами от внутренней войны, компетентные ученые продолжают тщательно избегать любых намеков на какую-либо теорию гражданской войны. Правда, в последние годы в связи с эскалацией войн, которые не могут быть определены как межгосударственные, возросло число публикаций, посвященных так называемым internal wars; но и в этих случаях анализ нацелен не на интерпретацию феноменов, но, в соответствии со все больше распространяющейся практикой, на условия, делающие возможным международное вмешательство. Парадигма консенсуса, господствующая сегодня как в политической практике, так и в теории, представляется явно несовместимой с серьезным исследованием этого феномена, столь же древнего, что и западная демократия.

Джорджо Агамбен - STASIS. Гражданская война как политическая парадигма

Серия "Политическая теология"

г. Санкт-Петербург, Издательство «Владимир Даль», 2021г. - 189с.

ISBN 978-5-93615-235-1

Джорджо Агамбен - STASIS. Гражданская война как политическая парадигма - Содержание

Предуведомление

STASIS

ЛЕВИАФАН И БЕГЕМОТ

ЗАМЕТКА О ВОЙНЕ, ИГРЕ И ВРАГЕ

С. Ермаков. Апокалиптическое народничество, или Чем опасен Агамбен