Ахилл – это героический персонаж греко-римского эпоса, который, как казалось, был непобедимым в бою. Согласно одной из версий мифа, эта непобедимость была дарована ему, когда мать окунула его ещё ребёнком в реку Стикс. Но участок сзади пяты, за которую она держала младенца, не вступил в контакт с защитной жидкостью. Оставшееся уязвимым место в конечном счёте оказалось фатальным для Ахилла, позволив войти отравленной стреле. Даже сегодня мощное сухожилие, проходящее по задней части пяты, называется (в том числе врачами) «ахилловым сухожилием».

Поэтому ахиллесова пята стала наглядной и яркой метафорой для неожиданного, но фатального недостатка, особенно перед лицом кажущейся непобедимости. Это говорит об уязвимости, которая при её обнаружении и разоблачении оказывается фатальной. Примечательно то, что эти восемь областей знаний и исследований являются в большей или меньшей степени теми, которые, как большинство людей считают, показывают наиболее сильные стороны теории эволюции. Именно они якобы являют собой основу её кажущейся несокрушимости. К слову, иллюзия особенно убедительна из-за присущей ей круговой аргументации. Действительно, может показаться, что тот способ, которым данные интерпретируются и представлены, постоянно усиливают эту доминирующую парадигму нашей культуры. Но это во многом объясняется негласным правилом, о котором часто не подозревают даже её самые стойкие приверженцы. Это правило заключается в том, что данные могут быть поняты и интерпретированы только в рамках исходных предположений самой парадигмы. Это включает предположение о строгом натурализме, когда речь идёт об истоках

Ахиллесовы пяты эволюции

Под ред. Роберта Картера

9 докторов философии рассматривают фатальные проблемы теории эволюции

Киев: Издательский дом «САМ», 2017 г. 288 стр.

Ахиллесовы пяты эволюции - Содержание

Предисловие