Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Аксенов-Меерсон - Созерцанием Троицы Святой

Аксенов-Меерсон Михаил - Созерцанием Троицы Святой
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Книга «Созерцанием Троицы Святой» — это глубокий интеллектуальный синтез богословия и философии. Отец Михаил Аксенов-Меерсон показывает, что русская мысль уникальна тем, что сделала Троицу «практическим» догматом. Она перенесла тайну божественной жизни в плоскость человеческой этики, культуры и государственного строительства.

Основная ценность труда заключается в том, что автор раскрывает «троичный код» русской культуры. Он объясняет, почему именно созерцание Троицы стало для русских мыслителей лекарством от индивидуализма и тоталитаризма. Книга написана академическим, но живым языком и является важным пособием для понимания того, как высшее богословие способно преображать земную реальность.

Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон - Созерцанием Троицы Святой - Парадигма Любви в русской философии троичности

Пер. с англ. - Киев, ДУХ I ЛIТЕРА, 2007. - 326 с

ISBN : 978-966-378-051-8

Ответственные за выпуск: Константин Сигов и Леонид Финберг

Перевод: Мила Назырова, Елена Ванеян, автор

Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон - Созерцанием Троицы Святой - Парадигма Любви в русской философии троичности - Содержание

ОТ АВТОРА

Свящ. Владимир Зелинский. Встреча с Троицей в таинстве любви

ВВЕДЕНИЕ

  • Глава 1. ПАРАДИГМА ЛЮБВИ В СОВРЕМЕННОМ ТРИНИТАРНОМ БОГОСЛОВИИ

  • Глава 2. ПЕРСОНАЛИСТСКИЙ ПОВОРОТ В СОЛОВЬЕВСКОМ ТРИНИТАРНОМ СИНТЕЗЕ

  • Глава 3. ВОЗРОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПАРАДИГМЫ ЛЮБВИ В РУССКОМ СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ

  • Глава 4. ОСНОВЫ ТРОИЧНОГО БОГОСЛОВИЯ СООБЩНОСТИ В ЭКЗЕМПЛЯРИЗМЕ ИВАНОВА

  • Глава 5. ВОЗРОЖДЕНИЕ МИСТИКИ ЛЮБВИ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ ТРИНИТАРИАНИЗМЕ МЕРЕЖКОВСКОГО

  • Глава 6. НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ: ХРИСТИАНСКАЯ МИСТИКА ОБОСНОВЫВАЕТ ДОКТРИНУ БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВА

  • Глава 7. О. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ: ТРОИЦА КАК ЛЮБОВЬ ОБОСНОВЫВАЕТ ЗАКОН ТОЖДЕСТВА

  • Глава 8. ПАРАДИГМА ЛЮБВИ В УЧЕНИИ КАРСАВИНА О КЕНОТИЧЕСКОЙ ТРОИЦЕ

  • Глава 9. ТРИНИТАРНЫЙ СИНТЕЗ СЕРГИЯ БУЛГАКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Views 265
Rating 5.0 / 5
Added 28.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books