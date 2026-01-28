Аксенов-Меерсон - Созерцанием Троицы Святой
Книга «Созерцанием Троицы Святой» — это глубокий интеллектуальный синтез богословия и философии. Отец Михаил Аксенов-Меерсон показывает, что русская мысль уникальна тем, что сделала Троицу «практическим» догматом. Она перенесла тайну божественной жизни в плоскость человеческой этики, культуры и государственного строительства.
Основная ценность труда заключается в том, что автор раскрывает «троичный код» русской культуры. Он объясняет, почему именно созерцание Троицы стало для русских мыслителей лекарством от индивидуализма и тоталитаризма. Книга написана академическим, но живым языком и является важным пособием для понимания того, как высшее богословие способно преображать земную реальность.
Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон - Созерцанием Троицы Святой - Парадигма Любви в русской философии троичности
Пер. с англ. - Киев, ДУХ I ЛIТЕРА, 2007. - 326 с
ISBN : 978-966-378-051-8
Ответственные за выпуск: Константин Сигов и Леонид Финберг
Перевод: Мила Назырова, Елена Ванеян, автор
Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон - Созерцанием Троицы Святой - Парадигма Любви в русской философии троичности - Содержание
ОТ АВТОРА
Свящ. Владимир Зелинский. Встреча с Троицей в таинстве любви
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ПАРАДИГМА ЛЮБВИ В СОВРЕМЕННОМ ТРИНИТАРНОМ БОГОСЛОВИИ
Глава 2. ПЕРСОНАЛИСТСКИЙ ПОВОРОТ В СОЛОВЬЕВСКОМ ТРИНИТАРНОМ СИНТЕЗЕ
Глава 3. ВОЗРОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПАРАДИГМЫ ЛЮБВИ В РУССКОМ СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ
Глава 4. ОСНОВЫ ТРОИЧНОГО БОГОСЛОВИЯ СООБЩНОСТИ В ЭКЗЕМПЛЯРИЗМЕ ИВАНОВА
Глава 5. ВОЗРОЖДЕНИЕ МИСТИКИ ЛЮБВИ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ ТРИНИТАРИАНИЗМЕ МЕРЕЖКОВСКОГО
Глава 6. НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ: ХРИСТИАНСКАЯ МИСТИКА ОБОСНОВЫВАЕТ ДОКТРИНУ БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Глава 7. О. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ: ТРОИЦА КАК ЛЮБОВЬ ОБОСНОВЫВАЕТ ЗАКОН ТОЖДЕСТВА
Глава 8. ПАРАДИГМА ЛЮБВИ В УЧЕНИИ КАРСАВИНА О КЕНОТИЧЕСКОЙ ТРОИЦЕ
Глава 9. ТРИНИТАРНЫЙ СИНТЕЗ СЕРГИЯ БУЛГАКОВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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