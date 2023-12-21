Актуальная библеистика - Международный научно-публицистический журнал

Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагается первый номер международного научно-публицистического журнала «Актуальная библеистика». Это совместный продукт Издательства «Мировая библеистика» и Гуманитарного благотворительного фонда святого апостола Павла. Данное издание является национальным проектом по пропаганде, популяризации и развитию библейской науки на территории Российской Федерации.

Актуальность журнала вызвана отсутствием подобных изданий в России и высоким ростом интереса населения к вопросам интерпретации и понимания Библии. В результате ряда сложившихся исторических факторов российская библейская наука до сих пор находится в зачаточном состоянии. Для ее стимулирования и развития необходимо создавать благоприятные условия. Журнал «Актуальная библеистика», являясь независимым печатным изданием, предоставляет свободу многим исследователям объективно говорить о Библии.

Автором статьи для журнала может стать любой научный работник, независимо от его религиозных убеждений и страны проживания. Объективность выводов и толерантность в суждениях - вот те два принципа, которыми, по нашему мнению, должен руководствоваться автор. Заметим, что не всегда мнение редакции может совпадать с мнением автора. Журнал- это лишь та площадка, на которой каждый исследователь может высказывать свою точку зрения.

В деле становления библеисти- ки в России особая надежда возлагается на молодых специалистов. Сегодня по всей стране действуют высшие духовные учебные заведения и теологические факультеты, где Библия является предметом изучения. И таких людей журнал не только информирует о фундаментальных библейских исследованиях, но также предоставляет им прекрасную возможность проявить себя, стимулируя их к дальнейшей научной деятельности.

Редакция выражает огромную благодарность всем тем, кто откликнулся на создание данного журнала. Мы надеемся, что наша совместная деятельность принесет свои добрые плоды.

Главный редактор

Евгений Юрьевич Широков

Актуальная библеистика - Международный научно-публицистический журнал – Выпуск 1 – 2011

Генеральный директор: Ю.Е. Широков. - Главный редактор: Е.Ю. Широков. - Кирово-Чепецк: Издательство «Мировая библеистика», 2011. – 127 с.

Актуальная библеистика – 1 - 2011 – Содержание