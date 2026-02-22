Ядром всего христианского богословия является триадология, учение о Святой Троице. Более того, подлинное христианское богословие невозможно вне контекста учения о Св. Троице. Оно имеет фундаментальное значение для всего православного догматического сознания, христианского вероучения и христианской философии. Любые искажения в триадологии ведут к искажению догматического сознания. Также верно и обратное утверждение: искажение догматического сознания ведёт к искажению учения о Троице и всего христианского богословия. Борьба за чистоту вероучения есть борьба за «возможность достижения полноты мистического соединения с Богом». Поэтому очень важно сохранять богословие Троицы, открытое нам Преданием, в неискажённом виде.
С другой стороны, одной из важнейших задач богословия является обеспечение коммуникации Церкви и различных форм культуры. Более того, место Церкви в обществе, степень влияния христианства на социум напрямую связаны со степенью актуальности и востребованности религии и богословия в этом обществе. Поэтому богослов, в отличие от историка богословия, должен уметь осмыслять и выражать христианское учение на понятном и доступном языке, концептуальными средствами и лексемами своей эпохи. Здесь открывается двойственная цель богословия: не только сохранять своё учение неповреждённым, но и оставаться живым, актуальным для общества, а значит, динамично развиваться. Тринитарная доктрина до сих пор остаётся одной из самых сложных теоретических проблем для понимания. Но при этом её осмысление философами и богословами — ключ к пониманию фундаментальных установок православного учения. Православный тринитарный персонализм митр. Иоанна (Зизиуласа) как раз является попыткой развить и актуализировать триадологию для современного общества.
Вопросы богословия - Том 1 - № 1
научный журнал
Московская духовная академия Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019. 192 с.
ISSN 2658-7491
Вопросы богословия - Том 1 - № 1 - Содержание
ИССЛЕДОВАНИЯ
Догматическое богословие
- Владимир Викторович Бурега Епископ Сильвестр (Малеванский) как преподаватель богословских дисциплин (по воспоминаниям выпускников Киевской духовной академии)
- Александр Александрович Солонченко Анализ критики и разбор спорных положений тринитарного персонализма митр. Иоанна (Зизиуласа)
Нравственное богословие
- Архимандрит Платон (Игумнов) Крещение Руси и нравственно-просветительная миссия Церкви в контексте отечественной истории
Патрология
- Алексей Русланович Фокин Тринитарный субординационизм Оригена: опыт переосмысления
Философия
- Михаил Степанович Иванов Иван Ильин: Быть верным России
- Александр Торгомович Казарян Философия Ильина: опыты религиозно-философские и политические
- Священник Сергий Елисеев А. А. Киреев: «Русская культура... будет держаться не на метафизике и не на праве, а на этике»
Сектоведение
- Роман Михайлович Конь Несостоятельность сектантского герменевтического принципа «Писание изъясня ет само себя» (на примере баптизма)
Апологетика
- Анатолий Анатольевич Парпара Психофизическая проблема в современной аналитической философии: обзор основных направлений
РЕЦЕНЗИИ
- Протоиерей Олег Мумриков, Беломытцев И. А. Рецензия на: Храмов А. В. Обезьяна и Адам: Может ли христианин быть эволюционистом? М.: Никея, 2019.216 с. ISBN 978-5-91761-902-6
- Иеромонах Дамиан (Воронов) Рецензия на: Свааб Д. «Мы - это наш мозг. От матки до Альцгеймера» / пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2018.544 с. ISBN 978-5- 89059-198-2
- Священник Николай Солодов Рецензия на: Степашкин В. А. Серафим Саровский. М.: Молодая гвардия, 2018. 587[5] с.: ил. (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1686) ISBN 978-5- 235-04050-2
Вопросы богословия: научный журнал – Том 2 - № 2
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019 - Т. 2 - - 176 с.
Вопросы богословия: научный журнал – Том 2 - № 2 - Содержание
ИССЛЕДОВАНИЯ
Догматическое богословие
- Иванов Михаил Степанович. Христианская эсхатология: вечность во времени
- Санаянц Саркис Вадимович. Представления о принципе «consensus patrum» в русской богословской науке. Часть 1. Святые отцы и учителя Церкви. Церковное Предание и «consensus partum»
Философия
- Священник Даниил Горячев. Священник Павел Флоренский об антиномиях
- Сороколетов Никита Вадимович. Органопроекция П. А. Флоренского и расширяющееся тело Г. М. Маклюэна: субъект в эпоху воплощённых утопий
Сектоведение
- Диакон Олег Лемешев. Мистическое учение о «совести» в оккультной концепции «Четвёртого пути»
- Протоиерей Олег Мумриков. К вопросу о принципах православной апологетики XXI в области диалога религии и науки
- Протоиерей Антоний Исаков. Наука и богословие в мировоззрении Дж. Полкинхорна
- Анатолий Анатольевич Парпара. Полемика Дж. Сёрла и Д. Деннета о природе сознания с точки зрения христианской апологетики
РЕЦЕНЗИИ
- Протоиерей Павел Великанов. Рецензия на книгу Рода Дреера «Путь святого Бенедикта» (Rod Dreher.The Benedict Option. A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation. New York: Sentinel, 2017)
- Протоиерей Эндрю Лаут. Рецензия на статью Жана-Клода Ларше «О принципах правильного использования патриотических исследований в православном богословии»
- Алексей Михайлович Гагинский. Рецензия на: Храмов А. В. Обезьяна и Адам: Может ли христианин быть эволюционистом? М.: Никея, 2019.216 с. ISBN 978-5-91761-902-6
- Олег Борисович Давыдов. Рецензия на: Тейлор Ч. Секулярный век. М.: ББИ, 2017.967 с.
Доклады Международной научно-богословской конференции по случаю сороковой годовщины преставления выдающегося православного богослова, философа и патролога протоиерея Георгия Флоровского (1893–1979)
В Священной Истории есть, по выражению Флоровского «решающий момент в ряду временных событий». Таким «моментом» является Боговоплощение, связующее между собой два исторических периода: ветхозаветный и новозаветный. Хотя времена Ветхого и Нового Заветов существенно различаются между собой, так что их необходимо, как подчеркивает протоиерей Георгий, тщательно разграничивать и никогда не смешивать, однако они имеют между собой органическую связь: между ними стоит Иисус Христос, о Котором в Ветхом Завете возвещали «закон и пророки», и Которого «со всей остротой динамического напряжения» ожидал ветхозаветный человек. Последний воспринимал будущую «полноту времен» через прообразы и символы. Вместе с тем, ветхозаветный период был периодом «обетований и ожиданий», временем «заветов и пророчеств. И пророчествовали не только пророки», но сами священные события.
И все это составляло ветхозаветную историю спасения человеческого рода. Примечательно, что исторический характер ветхозаветного периода обозначается как «книга родства Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова» (Мф. 1, 1). В этой связи нельзя не вспомнить слова протоиерея Георгия о том, «что Откровение — это путь Бога в истории; мы видим, что Бог шествует среди людей. Мы зрим Бога не только в трансцендентном величии Его славы и всемогущества, но и в любовной близости к Своему творению. Бог являет нам Себя не только как Господа Пантократора, но, прежде всего, как Отца. И главное — это то, что письменное Откровение — это история, история мира как творения Божьего». Таким оно является и в своей новозаветной части, где Боговоплощение не только стало «центром» истории, но и придало истории онтологический смысл. «Чрезвычайно важно то, — отмечает Флоровский, — что Божие Откровение во Иисусе Христе носит экзистенциальный характер, раскрывает новое измерение человеческого бытия (курсив автора. — М. И.)».
Вопросы богословия: научный журнал - № 1 (3) - 2020
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. 192 с.
ISSN 2658-7491
Вопросы богословия: научный журнал - № 1 (3) - 2020 - Содержание
Список сокращений
Предисловие главного редактора
Материалы Международной научно-богословской конференции по случаю сороковой годовщины преставления выдающегося православного богослова, философа и патролога протоиерея Георгия Флоровского (1893–1979). Сергиев Посад, МДА, 23 декабря 2019 г.
- Дмитрий Сергеевич Бирюков Два мыслителя в разговоре о паламизме: софиологический паламизм о. Сергия Булгакова и неопаламизм о. Георгия Флоровского (1920-е гг.)
- Сергей Сергеевич Хоружий Концепция неопатристического синтеза: сегодняшний статус и возможности пакибытия
- Михаил Степанович Иванов Богословское осмысление истории протоиереем Георгием Флоровским
- Инна Владимировна Голубович Логика, феноменология, герменевтика в исторической философии и богословии истории Георгия Флоровского
- Розалия Моисеевна Рупова Богословие истории прот. Георгия Флоровского как русло неопатристики
- Алексей Евгеньевич Климов Четырнадцатитомное собрание сочинений протоиерея Георгия Флоровского: критические замечания
- Диакон Сергий Пантелеев «Кризис русского византинизма» и переводы сочинений греческих отцов Церкви в Древней Руси
- Николай Николаевич Павлюченков «Томление духа»: некоторые замечания по поводу критики трудов священника Павла Флоренского протоиереем Георгием Флоровским
- Георгий Владимирович Паутов Экклезиологические границы в контексте учения о кафоличности Церкви в трудах протоиерея Георгия Флоровского
- Сергей Владимирович Ряполов «Его звали в Киеве “смиренным философом”». Влияние о. Феофана (Авсенева) на становление русской духовно-академической философской традиции: в интерпретации и оценке протоиерея Георгия Флоровского
- Мария Алексеевна Синицкая Исследование границ христианского единства в трудах протоиерея Георгия Флоровского и протоиерея Василия Зеньковского
Вопросы богословия: научный журнал - № 2 (4) - 2020
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 236 с.
ISSN 2658-7491
Список сокращений
ИССЛЕДОВАНИЯ
Пастырское богословие
- Протоиерей Павел Великанов Невротическая религиозность: генезис, феноменология и перспективы взаимодействия в рамках православной традиции
Патрология
- Игумен Дионисий (Шлёнов) Идея духовной победы в Откровении св. Иоанна Богослова: по текстам византийской христианской литературы
- Священник Павел Лизгунов Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) о науке и религии
- Иеродиакон Максим (Судаков) Мартирий-Сахдона: «Об истинной вере и твёрдом исповедании православия». Перевод с сирийского, предисловие и примечания
- Максим Александрович Горшенин Холистическая сотериология прп. Симеона Нового Богослова
Сравнительное богословие
- Священник Антоний Борисов Путь монаха и путь мирянина в Римско-Католической церкви в свете решений II Ватиканского собора
- Василий Владимирович Чернов Чин бракосочетания в Книге общественного богослужения: перевод и историко-лингвистический комментарий
- Денис Александрович Гуляев Современные медитативные практики западного христианства - поиск «новой духовности» или возврат к истокам?
Философия
- Михаил Степанович Иванов Иван Васильевич Киреевский: «Новые начала» философии
- Священник Даниил Горячев Личность согласно священнику Павлу Флоренскому
РЕЦЕНЗИИ
- Иеромонах Дамиан (Воронов) Рецензия на: Пфистер О. Христианство и страх. Жизнь без бремени вины и ужаса перед неизвестностью / пер. с нем. Е. Шелковниковой. М.: Эксмо, 2019. 544 с. ISBN 978-5-04-095202-1
