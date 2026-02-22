Доклады Международной научно-богословской конференции по случаю сороковой годовщины преставления выдающегося православного богослова, философа и патролога протоиерея Георгия Флоровского (1893–1979)

В Священной Истории есть, по выражению Флоровского «решающий момент в ряду временных событий». Таким «моментом» является Боговоплощение, связующее между собой два исторических периода: ветхозаветный и новозаветный. Хотя времена Ветхого и Нового Заветов существенно различаются между собой, так что их необходимо, как подчеркивает протоиерей Георгий, тщательно разграничивать и никогда не смешивать, однако они имеют между собой органическую связь: между ними стоит Иисус Христос, о Котором в Ветхом Завете возвещали «закон и пророки», и Которого «со всей остротой динамического напряжения» ожидал ветхозаветный человек. Последний воспринимал будущую «полноту времен» через прообразы и символы. Вместе с тем, ветхозаветный период был периодом «обетований и ожиданий», временем «заветов и пророчеств. И пророчествовали не только пророки», но сами священные события.

И все это составляло ветхозаветную историю спасения человеческого рода. Примечательно, что исторический характер ветхозаветного периода обозначается как «книга родства Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова» (Мф. 1, 1). В этой связи нельзя не вспомнить слова протоиерея Георгия о том, «что Откровение — это путь Бога в истории; мы видим, что Бог шествует среди людей. Мы зрим Бога не только в трансцендентном величии Его славы и всемогущества, но и в любовной близости к Своему творению. Бог являет нам Себя не только как Господа Пантократора, но, прежде всего, как Отца. И главное — это то, что письменное Откровение — это история, история мира как творения Божьего». Таким оно является и в своей новозаветной части, где Боговоплощение не только стало «центром» истории, но и придало истории онтологический смысл. «Чрезвычайно важно то, — отмечает Флоровский, — что Божие Откровение во Иисусе Христе носит экзистенциальный характер, раскрывает новое измерение человеческого бытия (курсив автора. — М. И.)».

Московская духовная академия

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. 192 с.

ISSN 2658-7491

Вопросы богословия: научный журнал - № 1 (3) - 2020 - Содержание

Список сокращений

Предисловие главного редактора

Материалы Международной научно-богословской конференции по случаю сороковой годовщины преставления выдающегося православного богослова, философа и патролога протоиерея Георгия Флоровского (1893–1979). Сергиев Посад, МДА, 23 декабря 2019 г.

Дмитрий Сергеевич Бирюков Два мыслителя в разговоре о паламизме: софиологический паламизм о. Сергия Булгакова и неопаламизм о. Георгия Флоровского (1920-е гг.)

Сергей Сергеевич Хоружий Концепция неопатристического синтеза: сегодняшний статус и возможности пакибытия

Михаил Степанович Иванов Богословское осмысление истории протоиереем Георгием Флоровским

Инна Владимировна Голубович Логика, феноменология, герменевтика в исторической философии и богословии истории Георгия Флоровского

Розалия Моисеевна Рупова Богословие истории прот. Георгия Флоровского как русло неопатристики

Алексей Евгеньевич Климов Четырнадцатитомное собрание сочинений протоиерея Георгия Флоровского: критические замечания

Диакон Сергий Пантелеев «Кризис русского византинизма» и переводы сочинений греческих отцов Церкви в Древней Руси

Николай Николаевич Павлюченков «Томление духа»: некоторые замечания по поводу критики трудов священника Павла Флоренского протоиереем Георгием Флоровским

Георгий Владимирович Паутов Экклезиологические границы в контексте учения о кафоличности Церкви в трудах протоиерея Георгия Флоровского

Сергей Владимирович Ряполов «Его звали в Киеве “смиренным философом”». Влияние о. Феофана (Авсенева) на становление русской духовно-академической философской традиции: в интерпретации и оценке протоиерея Георгия Флоровского

Мария Алексеевна Синицкая Исследование границ христианского единства в трудах протоиерея Георгия Флоровского и протоиерея Василия Зеньковского