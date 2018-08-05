История орденов и тайных обществ

В этом замке был один брат, который, будучи обманутым кознями дьявола, воистину полагал, что в ордене дома Тевтонского он не может обрести спасения души, затаив в сердце своем желание вступить в более строгий орден. После этого он увидел во сне святого Бернарда, Доминика, Франциска, Августина, шедших во главе своих братьев, и он, обращаясь к ним, слезно просил, чтобы они приняли его в братство, а они один за другим отказывали.

Самой же последней шла Пресвятая Дева Мария со многими братьями дома Тевтонского; он начал смиренно умолять ее, прося, чтобы она позволила ему, по крайней мере, остаться в товариществе братьев своих. Сказала ему Пресвятая Дева: «Это невозможно, ибо тебе кажется, что орден твой настолько нестрог, что нет в нем ничего, что ты согласно желанию твоему мог бы претерпеть».

И, снимая плащи с каждого из братьев, она показала раны, которые были нанесены язычниками и от которых они погибли ради защиты веры; и сказала: «Разве не кажется тебе, что эти братья твои претерпели нечто во имя Иисуса Христа?» И с этими словами видение исчезло. И этот брат, проснувшись и придя в себя, пошел в собор, где собрались братья; и то, что раньше легкомысленно открыл им о намерении своем, теперь, как мудрый и искушенный, смиренно отвергая как ошибочное, всем поведал о видении, явившемся ему. Этот брат, следуя по пути служения Богу, вскоре после того был убит язычниками.

«Псы-рыцари» или «Божьи дворяне»? Немецкому ордену (Deutscher Orden) Пресвятой Девы Марии, более известному у нас под его другим названием — Тевтонского (а также под совершенно фантастическим названием «Ливонский орден», никогда в истории не существовавший), в отечественной историографии, а пуще того — беллетристике и кинематографии, не говоря уже о творениях славной когорты советских журналистов-международников, прямо скажем, не повезло.

Что там «латы с черными крестами»! В изданном не так давно учебном пособии по российской истории под редакцией известного советского профессора, историка и публициста Н. Яковлева (ныне покойного), рыцари Тевтонского ордена наступают по льду Чудского озера аж под... черным знаменем с белым черепом и костями! Вот, оказывается, насколько запал многим «бывшим советским» в душу известный эпизод из незабвенного фильма «братьев» Васильевых «Чапаев»! Как же — как же, «фашистский стиль», архетип врага и все такое прочее...

Вофльфганг Акунов – История Тевтонского ордена

Москва — 2012 г.

Издательство — Вече — 320 с.

ISBN — 978-5-9533-5257-4

Вольфганг Акунов – История Тевтонского ордена – Содержание

«Псы-рыцари» или «Божьи дворяне»?

«Уж не черт ли этот враг?», или представлял ли Тевтонский

орден реальную угрозу для Руси и Православия?

Был ли Тевтонский орден форпостом германской экспансии?

Акконский госпиталь

Царство, разделившееся в себе, может ли устоять?

Тевтонские рыцари и крестовый поход Фридриха Гогенштауфена (1228-1229)

О воинстве Христовом

Тевтонские рыцари в битве при Вальпггатте

На Чудском озере

О высшем руководстве Тевтонского ордена

Избрание верховного магистра мариан

О должностном гербе верховного магистра

Все ли тевтонские рыцари были дворянского происхождения?

О происхождении слова «тевтоны»

Знамена и хоругви

«Белые плащи»

Комтуры

Братья-священники

Услужающие братья

Полубратья и фамилиары

О дальнейшей эволюции орденских сословий

Об орденской иерархии тевтонов

Новые Маккавеи

Терра Мариан

Князь Довмонт и тевтоны

О некоторых особенностях войн тевтонов с литовцами Добринский орден

Орден братьев-меченосцев

Знамя Дома Пресвятой Марии Тевтонской в Ливонии

Тевтонские рыцари в борьбе за Аккон

Твердыни рыцарей Христовых

Являлись ли орденские рыцари крестоносцами?

О войске Тевтонского ордена

О холодном оружии воинов Тевтонского ордена

Об арбалетах и арбалетчиках Тевтонского ордена

О провиантской службе Тевтонского ордена

О флоте Тевтонского ордена

Типы тевтонских кораблей

Об экипажах кораблей Тевтонского ордена

Тевтонский флот и братья-витальеры

Разгром при Танненберге

«Железные змеи» тевтонов

«К последнему морю»

Эпоха троеверия

Об орденских печатях мариан

Краткая критика военного конфликта между ливонским филиалом Тевтонского ордена и Московским государством

Золотой закат

Краткий очерк истории австрийских «дейчмейстеров»

Затишье перед новой бурей

Под эгидой монархии Габсбургов

Тевтонский орден в эпоху диктаторов

Приложения

Библиография

Вофльфганг Акунов – История Тевтонского ордена – О происхождении слова «Тевтоны»

Первые упоминания о тевтонах (лат. teutoni) относятся к 350—320 гг. до Р. X., когда древнегреческий мореплаватель Пи- фей (который, кстати, впервые поведал миру о существовании за полярным кругом таинственной земли «Крайняя Туле», или «Крайняя Фула» (лат. Ultima Thule) из Массилии (Марселя) достиг северо-западного побережья современной Германии и обнаружил обитавшее там племя тевтонов. Согласно Пифею, эти тевтоны вели с греками меновую торговлю электроном (то есть солнечным камнем янтарем), который собирали на каком-то острове Абал (Абалон, Авалон — возможно, «Остров Яблок», связанный в позднейших легендах с феей Морганой и королем Британии Артуром Пендрагоном?), лежащем в одном дне пути от побережья (некоторые историки пытались локализовать Абал в районе современного немецкого острова Гель- голанд).

Во второй раз греко-римский мир столкнулся с тевтонами в 104—101 гг. до Р. X., когда они в союзе с племенем кимвров чуть было не завоевали Италию. Долгое время позднейшие исследователи считали оба северных племени германскими (тем более что античные историки не сразу начали отличать древних германцев от их западных соседей — кельтов, или галлов). В настоящее время большинство историков склоняется к тому, чтобы считать кимвров все-таки не германцами, а кельтами (об этом, в частности, говорит, чисто кельтское имя их вождя — Бойорикс). Тевтонов же (и их короля Тевтобода, нем. Teutobod), разбитых римлянами в 102 г. до Р. X. в Галлии, с некоторыми сомнениями (высказываемыми прежде всего французскими историками в приливе галльского, то есть кельтского, патриотизма) все-таки относят к числу германцев, хотя известно, что в пантеоне именно кельтских (а не германских) божеств был одноименный тевтонам бог Тевтат (Teutatis или Toutatis).

На языке древних германцев существительное «тиот» (tiot), или «тиод» (tiod), означало «народ», а прилагательное «тио- тиск» (tiotisk) — «народный». После основания древнегерманских королевств на развалинах Западной Римской империи в V в. по Р. X. официальным языком, а кое-где — и языком знати, духовенства и вообще образованных людей — в них стала латынь, а германские диалекты стали пренебрежительно именоваться «тиотиск» (tiotisk), то есть «(просто) народный» язык. В IX в. крупнейшее из образовавшихся на бывших римских землях «варварских» государств — Франкское королевство {лат. Regnum Francorum) — разделилось на две половины: Западнофранкскую (давшую начало позднейшей Франции) и Восточнофранкскую (давшую начало позднейшей Германии).

К тому времени западные франки, перемешавшиеся с романизированным населением завоеванной ими прежней римской Галлии, окончательно забыли свой «простонародный» германский язык, а восточные франки, продолжавшие жить на своих коренных германских землях (в Германии и по сей день существует историческая область, называющаяся по-русски «Франкония», а по-немецки — просто «Франкен», Franken, то есть буквально «франки»), наоборот, сохранили свой язык «тиотиск» (tiotisk). Но его название теперь уже произносилось как «тейч», или «тойч» (teutsch), из чего, в свою очередь, произошло современное название немецкого языка — «дойч» (deutsch), или, как чаще пишут по-русски, «дейч».

Так слово, означавшее «простонародный», стало этнонимом, то есть обозначением германоязычной немецкой нации. Однако средневековые книжники-латинисты, в соответствии со столь распространенной в те времена «фантастической этимологией», то есть исключительно по созвучию, возвели слово «тойч» = teutsch («немецкий») к не совсем ясным по своему происхождению, но прославившимся в войнах с великим Римом и тем самым сделавшим родство с ними лестным для любого народа тевтонам (по-немецки это слово звучит как Teutonen = «тейтонен» или «тойтонен»), и сделали, в соответствии со вкусами своего времени, овеянное ела- вой древних веков слово «тевтон» синонимом слова «немец» (но аналогии с тем, как французов стали, на древнеримский манер, именовать «галлами», англичан — «бриттами», шведов — «готами», русских — «скифами» или, того хлеще, «тавроскифами», а поляков — так даже «сарматами»). Поэтому Немецкий орден («Тейчер opflem» = Teutscher Orden, а позднее «Дейчер opflen» = Deutscher Orden) стал в переводе на латынь именоваться «Ордо Тейтоникорум» (Ordo Teutonicorum или Ordo Theutonicorum), а орденская провинция Германия (Алле- мания) стала называться «Тевтонией» (Teutonia).