История Александрийского патриархата тесно связана с историей греческого народа. В древности, до Халкидонского собора (451), Александрийская церковь, объединявшая греков и египтян, пользовалась огромным авторитетом в христианском мире: ранее, чем римский первосвященник, александрийский предстоятель стал именоваться папой, позже к его титулу добавилась формулировка «Судья Вселенной». Но уже со второй половины V в. Александрийская церковь стала испытывать все большие трудности. Сначала ее покинули копты, прежде составлявшие большую часть паствы. Затем наступила эпоха арабского завоевания, сопровождавшаяся притеснениями христиан. Многовековое пребывание в мусульманском окружении привело к еще большему сокращению числа православных в Египте. После османского завоевания Александрийская церковь фактически утратила самостоятельность, попав в зависимость от Константинопольского патриархата. Крайняя бедность, политическая неустойчивость в период правления мамелюков, иноверная власть, продолжающееся сокращение паствы — все это привело к тому, что от прежнего величия Египетской церкви осталось одно воспоминание.

Петрунина О.Е., Герд Л.А., Вах К.А. - Александрийский патриархат и Россия в XIX веке: Исследования и документы

(История российской дипломатии)

М.: «Индрик», 2020. — 920 с.

ISBN 978-5-91674-556-6

Петрунина О.Е., Герд Л.А., Вах К.А. - Александрийский патриархат и Россия в XIX веке: Исследования и документы - Содержание

I. Александрийский патриархат и Россия в XIX веке

Османская власть, фанариоты и Россия: От благочестивых дарений к церковной политике (XVI — начало XIX века)

Египет в середине XIX в. Новая греческая буржуазия и возрождение Александрийской церкви

Российская материальная и дипломатическая поддержка Александрийскому патриархату в XIX в.: Традиционные методы в новых условиях

От временного сбора пожертвований к основанию подворья. Миссия епископа Никанора в Москву

Смуты в Александрийской церкви второй половины 1850-х годов. Русские деньги и церковно-политические интриги: На пути к церковным реформам

Патриаршество Никанора (1866-1869): Еще одна попытка России урегулировать дела Александрийской церкви

«Русский ставленник» патриарх Нил. Закат русского влияния в Александрийской церкви

Победа греческой национальной идеи. Патриаршество блаженнейших Софрония и Фотия

Заключение

II. Униаты и православные в Александрийской и Антиохийской патриархии XIX века

III. Александрийская патриархия XIX века в источниках и историографии

Отношения России с Александрийской патриархией: Документы

Отношения России с другими православными Церквами Востока: Документы

Состояние семи церквей Апокалипсиса в 1846 г.: Заметки архиепископа Иерофея Фаворского

Иерофей Фаворский. Заметки о семи церквах Апокалипсиса

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Петрунина О.Е., Герд Л.А., Вах К.А. - Александрийский патриархат и Россия в XIX веке: Исследования и документы - Состояние семи церквей Апокалипсиса в 1846 г.: Заметки архиепископа Иерофея Фаворского

Известный русский государственный деятель, ученый и путешественник А.С. Норов совершил в 1834-1836 гг. длительное путешествие по Египту, Нубии, Святой Земле и Малой Азии. Путешествие имело одновременно дипломатические, паломнические и исследовательские цели, а по возвращении Норов в течение нескольких лет обрабатывал собранные материалы. По мере завершения этой работы публиковались книги, не утратившие научной ценности и по сей день. Некоторые из них выдержали неоднократные переиздания уже при жизни автора. В ходе подготовки этих книг Норов не только приводил в порядок собственные путевые записки, но и тщательно сверялся с древними источниками и современной ему научной литературой, при этом не всегда соглашаясь с ними. Прекрасное знание многих языков — древних и новых, европейских и восточных — давало ему возможность не только читать, но и общаться с местными жителями.

Последним, в 1847 г., вышло «Путешествие к семи церквам, упоминаемым в Апокалипсисе», переизданное уже в 1854 г. Это, вероятно, было связано с тем, что посещение этой области не рассматривалось Норовым как приоритетное, возможно, оно вообще не входило в его первоначальный маршрут, тем более, что в то же самое время (1834-1836 гг.) его соотечественник выдающийся военный геодезист М.П. Вронченко исследовал Малую Азию намного обстоятельнее. Двухтомный труд Вронченко — единственный, но очень ценный русский источник, использованный Норовым в работе над «Путешествием к семи церквам». Вронченко принадлежит и рисунок на титульном листе книги Норова. Однако экспедиции Вронченко, давшие чрезвычайно ценные с военной, географической и этнографической точек зрения результаты, были лишены одной важной с точки зрения Норова составляющей — они не были паломническими поездками. Остальные источники — это свидетельства античных писателей, библейские тексты, сочинения европейских путешественников и исследователей нового времени. Придерживаясь научного стиля изложения, Норов ссылается на их труды.

Однако в ходе работы с материалами фонда Норова в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки нами был обнаружен еще один документ, использованный Норовым при работе над книгой о семи церквах, но нигде в ней не упомянутый. Это заметки Иерофея, архиепископа Фаворского, о современном состоянии этих древних церквей. Документ хранится в деле 358 фонда А.С. Норова, озаглавленном «Иерофей, патриарх Александрийский. Письма (38) Аврааму Сергеевичу Норову. Приложения. 1835-1861». В этой папке действительно имеется несколько писем за подписью Александрийского патриарха Иерофея I (18251845), однако автором большинства писем является другой Иерофей — архиепископ Фаворский и будущий патриарх Антиохийский (1850-1885).

Иерофей, в миру Иоанн (?-1885) родом из фракийского селения Хора (тур. Хошкёй) начал свою карьеру в Святогробском братстве, в 1831 г. был хиротонисан в архиепископа Фаворского. В 1832 г. в связи с возникшими, как утверждалось, вследствие войны греков за независимость огромными долгами патриархии Иерусалимский патриарх Афанасий V обратился к русскому правительству с просьбой разрешить сбор пожертвований в пользу Иерусалимской церкви. После получения положительного ответа Иерофей Фаворский был назначен настоятелем Иерусалимского подворья в Москве и в конце 1832 г. отправился в Россию в сопровождении нескольких духовных лиц Иерусалимской церкви4. В нашей стране Иерофей находился до 1839 г. и занимался не только сбором милостыни, но и издательской деятельностью. Он поддерживал тесные отношения с видными церковными и общественными деятелями: митрополитом Филаретом (Дроздовым), митрополитом Филаретом (Амфитеатровым), А.Н. Муравьевым, А.С. Норовым. После своего возвращения в Константинополь, где Иерофей занимался финансовыми делами Иерусалимской Патриархии, он стремился сохранить прежние связи. В частности, на протяжении многих лет он состоял в переписке с А.С. Норовым, и именно к нему Норов обратился за справкой о современном состоянии семи древних церквей, упоминаемых в Апокалипсисе, которая ему понадобилась на завершающем этапе работы над книгой.