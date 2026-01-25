Книга «Таїнство зустрічі» владики Венедикта Алексійчука — це глибока духовна рефлексія про те, що справжнє життя людини відбувається лише тоді, коли вона відкривається на іншого. У світі, перенасиченому теоріями та ідеологіями, автор пропонує шлях живого досвіду. Він стверджує: кожна наша зустріч — чи то з Богом, чи з ближнім, чи навіть із самим собою — є таїнством, у якому невидимо присутній Господь.

Життєвий шлях самого владики став фундаментом для цієї книги. Від радянської юності та медичної освіти до монашества в Унівській лаврі, служіння в різних країнах та здобуття ступеня MBA — кожен етап його життя був низкою унікальних зустрічей. Автор показує, як єпископ-душпастир може знаходити спільну мову зі студентами, підприємцями та ченцями, роблячи ці перетини символом головної зустрічі — особистого союзу з Живим Богом.

Текст побудований як щира розмова, що допомагає читачеві переосмислити повороти власної долі. Владика Венедикт закликає вийти за межі комфорту та конформізму, щоб відчути динаміку Божої присутності «тут і тепер». Книга стане надійним дороговказом для тих, хто прагне наповнити своє щоденне спілкування глибинним змістом та перетворити звичні будні на простір святості.

Владика Венедикт Алексійчук — Таїнство зустрічі

Львів : Свічадо, 2019. — 168 с.

ISBN 978-966-938-318-1

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