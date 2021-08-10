Чудеса — тот аспект деятельности Иисуса Христа, который при Его жизни вызывал наибольший интерес окружающих. Толпы людей, привлеченные Его славой как целителя, окружали Его, куда бы Он ни приходил. Уже на начальном этапе Его служения в Галилее, «прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Мф. 4: 24–25). Со временем Его слава только росла, а некоторые из исцеленных Им людей, в том числе женщины, вливались в группу Его учеников (Лк. 8: 2–3). По какому принципу евангелисты из множества совершённых Иисусом чудес отбирали те, повествования о которых они включали в свои книги? Мы можем лишь предположить, что они отбирали, прежде всего, чудеса, которые запомнились им своей яркостью и необычностью, например, усмирение бури, хождение по водам, изгнание легиона демонов из бесноватого.

Тот или иной эпизод мог войти в евангельский рассказ в том случае, если исцеленный был не просто одним из множества больных, которых десятками и сотнями приносили к Иисусу, а самостоятельной, запоминающейся фигурой: например, если он вступил в диалог с Иисусом (как, например, сотник из Мф. 8: 5–13, Лк. 7: 1–10), или если апостолы обратили на него особое внимание (например, слепорожденный из Ин. 9: 1–7), или если он вернулся поблагодарить Иисуса (например, один из десяти прокаженных в Лк. 17: 12–19). Некоторые чудеса упоминались потому, что они происходили в субботу, когда Иисус посещал синагогу, и вызывали негодование иудеев (начав с описания чуда, евангелист затем приводит диалог Иисуса с иудеями). Наконец, евангелисты обращают особое внимание на чудеса, совершенные в отношении лиц иной национальности и вероисповедания, например, хананеянки (сирофиникиянки), самарянина, сотника.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Нужна ли христианам вера в чудеса

М.: Издательский дом «Познание», 2020. 128 с.: 18 ил.

ISBN 978-5-906960-90-0

Митрополит Иларион (Алфеев) - Нужна ли христианам вера в чудеса - Оглавление

Предисловие

1 «Чудес не бывает»

2 Чудеса в Ветхом Завете

3 Чудеса в Евангелиях

4 Чудеса Иисуса в современной новозаветной науке

5 Сын Божий или «божественный муж»?

6 Первое чудо Иисуса

7 Иисус как Целитель

8 Изгнание бесов

9 Преображение

10 Воскрешения мертвых

Заключение