Алхимический цветник - Сборник

В сборник «Алхимический Цветник» вошли работы трёх авторов: неизвестного философа под псевдонимом Филовит Космокол, Хугинуса из Бармы (Гугинс из Бармы) и Якова Толлиуса (Якоб Тол- лий).

Первый автор в своей работе «Правда, выходящая из герметического колодца», указывает, что он специально аннаграмировал своё имя (РЬііоуйє. Созтосоїе), потому что, как он сам пишет: «Некоторые, кто гордится своим самомнением и пышет ревностью, критиковали бы меня безумно, ничего не понимая; даже мои друзья и те, кому я вроде бы нужен, жалели бы меня, как слабого умом, оскорблённого жизнью, хотя я на их глазах с честью и рассудительностью выполняю свои занятия в обще- стве, не превалируя одно над другим. Многие, зная меня, не представляя себе, что я был Человеком, который приобрёл эту науку, мною скромно скрываемую в мире, поклялись бы, что я не являюсь Автором этого Трактата; некоторые с восклицанием сказали бы, что это не возможно, не правда, не вероятно, что я раскрыл загадочные секреты Натуральной Философии, и что я являюсь почти єдинії венным обладателем её в целом Королевстве. Глупые и неразумные управители поселят меня в приют, так велика сила предрассудков и испорченность человеческого гения против здравого смысла и истины, которая бросается ему в глаза; в то время как очень небольшое число избранных и мудрых, последователей Гермеса, которым мой голос в этой пустыне, как эхо, будет услышан в их уединении, поставит меня над сферой всего мира. Но я не ищу там напрасной славы».

Трактат «Правда, выходящая из герметического колодца» был впервые издан в Лондоне и Париже в 1753 г. в стиле «Неизвестных философов», что, возможно, даёт нам сделать предположение, что автор, скрывающийся под псевдонимом Филовита Космокола, имел отношение к масонству. В IV томе «Библиотеки химических философов» Жана Мо- жена де Ришбура (J.M.D.R.) в 30-й части фигурирует «Философское письмо Филовита к Гелиодору», стиль которого допускает небольшое сходство с рассматриваемым адептом. Здесь проявляется одно из звеньев длинной «Золотой Цепи Гомера» («Aurea catena Homerii») в совершенной ортодоксальности науки и герметической традиции: «Поэтому только для блага истинных Детей Науки мы решили написать этот небольшой трактат, чтобы открыть им, по выражению Филалета, тайны Универсального Лекарсгва, Алхимии и Естественной Физики; этим мы обязаны детям Искусства».

Также, учитывая тот факт, что автор упоминает известного философа Филалета в своём трактате, можно предположить, что он специально создал свой псевдоним: Филовит Космокол, как дань уважения двум великим адептам: Филалету и Космополиту, которые, безусловно, являлись для него незримыми учителями.

О Хугинусе из Бармы, к сожалению, также ничего не известно. Выдержки из его труда «Правление Сатурна сменяется Золотым веком», представленного в данном сборнике, цитировал Фулканел- ли в своих работах.

Третий автор нашего сборника - Яков Толлиус (1633, Ренен - 1696, Утрехт) был голландским филологом и доктором медицины. Профессор гуманитарных наук Университета в Дуйсбурге, основанного курфюрстом Бранденбурга, а позже инспектор рудников этого князя в Германии и Италии. Позже он ушёл в отставку после обращения в католическую веру и своих либеральных взглядов. После этого Толлиус начал скитаться за границей, в ос- ! говном по Италии, и умер в полной нищете в Утрехте.

Алхимический цветник - Сборник

Пер. с фран. - Харьков: ФЛП Артыщенко Б.К., 2022. - 244 с. - Серия «Arcanum ex libris».

ISBN 978-617-8190-00-2

Алхимический цветник – Сборник – Содержание

От издательства

Космокол Филовит. ПРАВДА, ВЫХОДЯЩАЯ ИЗ ГЕРМЕТИЧЕСКОГО КОЛОДЦА

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ, О причинах болезней и их универсальном лечении с помощью принципа жизни и здоровья

ГЛАВА ВТОРАЯ, Первое семя или универсальный Меркурий жизни

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, Три Меркурия тел

Хугинус из Бармы. ПРАВЛЕНИЕ САТУРНА СМЕНЯЕТСЯ ЗОЛОТЫМ ВЕКОМ или МАГИСТЕРИЙ МУДРЕЦОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

ПОЛОЖЕНИЯ Герметической Философии

О Философском предмете или материи

О Меркурии философов

Извлечение и гниение Меркурия

Мужчина

Женщина

Свадьба

Коралловый Аркан

Огонь

К ЧИТАТЕЛЮ

Краеугольный Камень или Принципы Философов

ПРАКТИКА

Философский Hump

Летучая Соль

Фиксированная Соль

Соединение трёх Солей

Состав универсального делания

Использование Атанора для делания

Умножение

Ферментация и подготовка к Проекции

Яков Толлиус. Путь к Химическим Небесам