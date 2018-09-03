Living in the End Times: The Last Things Re-Imagined

Серия: Современное богословие

Издательство: ББИ, 2010 г.

Твердый переплет, 240 стр.

ISBN 978-5-89647-211-7

Глава 4. «Отверзшиеся небеса и Царство, которого не ждали»

Весь изложенный выше материал пронизывают две важнейших идеи, два главных образа, дающие нам ключ к пониманию небесных вещей, на которых мы должны сосредоточить наше внимание: это видение разверзшихся небес с воскресшей жертвой — закланным Агнцем, стоящим или восседающим одесную от Бога, и брачный пир. Фактически эти два образа проходят красной нитью в свидетельстве апостолов: вскоре после того, как Иоанн Креститель указывает на Иисуса, «агнца Божьего», и вслед за данным Нафанаилу обещанием, что тот увидит разверзшиеся небеса и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих на Сына человеческого, Иисус творит свое первое знамение в Кане Галилейской.

Это — знак того, что Жених Израилев явился, и народ, который пророк приравнял к оставленной и покинутой мужем женщине может насладиться брачным пиром, где нет недостатка в вине, а радость пирующих несравненно больше, чем могли себе вообразить те, кто готовил этот пир. Нет необходимости напоминать о том, сколько раз в синоптических евангелиях Иисус говорит о Царстве в терминах брачного пира — мы уже видели некоторые из этих фрагментов.

Интересно, что оба эти образа использованы в книге Откровения — книге, где все сосредоточено вокруг небесного ведения закланного агнца. Давайте рассмотрим этот фрагмент:

И я услышал словно голос большой толпы и словно голос вод многих и словно голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог наш Вседержитель. Будем радоваться и ликовать и воздадим славу Ему, потому что наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано ей было облечься в виссон блестящий, чистый; ибо виссон есть праведные дела святых. И он говорит мне: напиши: «блаженны званные на брачную вечерю Агнца». И говорит мне: эти слова — истинные слова Божий (Откр 19:6-9).

Два образа сливаются в один: брачный пир Агнца. Такое слияние образов помогает нам представить себе небо: теперь мы можем позволить этому образу наполнять нас силой для участия в подготовке этого брачного пира. С одной стороны, нам, хорошим, равно как и плохим, даровано приглашение, позволяющее освободиться от беспокойства по поводу того, достойны ли мы принять участие в пире, поскольку приглашение, причем настойчивое, исходит от того Единого, кто любит нас такими, каковы мы есть.

С другой стороны, эта самая возможность оставаться свободными приобретается нами в той степени, в которой мы позволяем захватить себя вести о том, что Бог полностью чужд насилию, преисполнен бурлящей жизни и творчества, что он предоставляет нам возможность выстраивать свою историю жизни в гибком подражании воскресшей жертве. Эту историю жизни мы конструируем в надежде, и, строя свою новую историю, мы укрепляем надежду и создаем веру, несмотря на то, что нас со всех сторон окружает тьма царства смерти. Само апостольское свидетельство ясно демонстрирует нам внутреннюю динамику, пронизывающую его, и достигающую кульминации именно в тот момент, когда слились воедино разные образы, и возникло новое единое видение небес.

И более того: пир — это не просто пир, но свадебный пир, где гости — не только гости, но каким-то образом они соединяются с женихом. Радость пира предназначается не только для гостей, но и для жениха, и здесь образ небес становится образом брака. Празднование бракосочетания подразумевает любовь жениха и невесты, когда рождается связь, делающая их единым целым, связь безмерного творческого изобилия. Они становятся свободными от всяческой враждебности, напряженности и двусмысленности, окружающих нас и обедняющих эротическую жизнь. Павел указывает на это, когда он пишет о браке в пятой главе Послания к Ефесянам, сравнивая связь брачующихся со связью Христа и церкви.

При этом следует отметить, что он не начинает с супружеской связи для того, чтобы дать понятие о небесах, но говорит, что небесные отношения, небесное самопожертвование в любви, является основой для понимания земной реальности брака. Мне кажется, что эти образы предназначены к тому, чтобы оживить наше воображение: они чем-то напоминают историю про Золушку, служанку, которая была гадким утенком; но к ее собственному удивлению, она оказалась достойной любви принца, что превзошло любые ее ожидания.

Когда Павел говорит, что в конце все будет подчинено Христу, который подчинится Богу, «потому что Бог все во всем» (1 Кор 15:28), это следует понимать в рамках вышеупомянутого интерпретирующего видения. Поскольку мы всецело сформированы изнутри Другим, призвавшим нас к существованию, поскольку «другой единосущен с осознанием "себя"», то в конце мы будем полностью принадлежать Богу, который ненасильственным путем охватит нас, создав творческий и нерасторжимый союз. Мы будем участниками брака, и все наши желания будут исполнены в этой творческой полноте жизни.

Прославление Бога, как мы уже видели, имеет смысл провозглашения той репутации Бога, которая ему поистине подобает, чтобы имя Божье имело хорошую репутацию на земле, как и на небесах. Но это означает также и провозглашение хорошей репутации людей, ставших жертвами. Я считаю, что в основе многих апостольских текстов лежит осознание того, что посреди всех обвинений и гонений мы можем радоваться и восхвалять Бога. Несмотря на все преследования и на то, что нас уничтожают, мы можем провозгласить ту репутацию Бога, которой он достоин по справедливости. Пример этого находим в Лк 6:22-23:

Сосредоточение ума на вещах небесных ведет к сотворению в нас нового, ненасильственного подражающего желания, не знающего фрустраций. Этому желанию присуще глубинное стремление к активному участию в подготовке брачного пира Агнца — посреди нашего мира, в творящей полноте жизни Бога, недоступной никаким разочарованиям.