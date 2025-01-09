Ви коли-небудь відчували, що ваші думки — це спіраль, яка тягне вас на дно? Страх, невпевненість, цинізм та самотність часто стають «токсичними сусідами» у нашій голові. Дженні Аллен у своїй книзі-бестселері пропонує перевірений план, як виселити цих непроханих гостей.

Дженні Аллен - Геть із голови - Як зупинити спіралі токсичних думок

Львів: «Свічадо», 2022. – 288 с.

ISBN: 978-966-938-557-4

Дженні Аллен - Геть із голови – Зміст

Частина 1. УСІ ДУМКИ

1. Думати про думки

2. У що ми віримо

3. Вийти із зачарованого кола спіралі

4. Визволення

5. Коли думки в полоні

6. Здійснити зміни

Частина 2. ПЕРЕМОГА НАД ВОРОГАМИ НАШОГО РОЗУМУ

7. Окреслення ліній фронту

8. Знайдіть місце для тиші

9. Лінії життя

10. Безстрашні

11. Прекрасна зупинка

12. Менш важливі

13. Нездоланні

14. Розпочніть своє змагання

Частина 3. ДУМАТИ ТАК, ЯК ДУМАЄ ІСУС

15. Як вважаєте, хто ви?

16. Небезпечне мислення

Подяки

Примітки