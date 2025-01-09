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Аллен - Геть із голови

Аллен - Геть із голови
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UKRAINIAN LANGUAGE, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy

Ви коли-небудь відчували, що ваші думки — це спіраль, яка тягне вас на дно? Страх, невпевненість, цинізм та самотність часто стають «токсичними сусідами» у нашій голові. Дженні Аллен у своїй книзі-бестселері пропонує перевірений план, як виселити цих непроханих гостей.

Дженні Аллен - Геть із голови - Як зупинити спіралі токсичних думок

Львів: «Свічадо», 2022. – 288 с.

ISBN: 978-966-938-557-4

Дженні Аллен - Геть із голови – Зміст

Частина 1. УСІ ДУМКИ

  • 1. Думати про думки

  • 2. У що ми віримо

  • 3. Вийти із зачарованого кола спіралі

  • 4. Визволення

  • 5. Коли думки в полоні

  • 6. Здійснити зміни

Частина 2. ПЕРЕМОГА НАД ВОРОГАМИ НАШОГО РОЗУМУ

  • 7. Окреслення ліній фронту

  • 8. Знайдіть місце для тиші

  • 9. Лінії життя

  • 10. Безстрашні

  • 11. Прекрасна зупинка

  • 12. Менш важливі

  • 13. Нездоланні

  • 14. Розпочніть своє змагання

Частина 3. ДУМАТИ ТАК, ЯК ДУМАЄ ІСУС

  • 15. Як вважаєте, хто ви?

  • 16. Небезпечне мислення

Подяки

Примітки

Views 217
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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