Так, как я это помню — ясно и в мельчайших деталях, выгравированное во мне всеми испытаниями и навсегда. Между двумя ночами — той, из которой я вышел, не зная, какая она, и той, в которую мне предстояло войти, — я расскажу когда и как. Вот сцена убийства, какой я ее пережил.

Внезапно я стою в халате у изножья своей кровати в квартире в Высшей нормальной школе. Серый ноябрьский свет льется слева из высокого окна. Передо мной — Элен. Она лежит на спине, ее таз — на краю кровати, ноги беспомощно опущены на ковер.

Я стою на коленях рядом, склонившись над ней, и массирую ей шею. Я часто массировал ей затылок, спину — научился этому у товарища по плену. Но на этот раз я массирую переднюю часть шеи. Я давлю большими пальцами в ямку у основания горла и, не ослабляя нажима, медленно веду их вверх — один вправо, другой влево. Массаж «У-образный». Я чувствую сильную усталость в предплечьях. Лицо Элен неподвижно и спокойно, глаза открыты, смотрят в потолок.

Эта исповедь одного из самых влиятельных марксистских философов XX века обнажает его многолетнюю борьбу с маниакально-депрессивным психозом (биполярным расстройством), которая привела к трагической развязке и последующему заточению в психиатрическую клинику.

Луи Альтюссер - Биполярное расстройство - Чувство безнадежного одиночества

Перевод. — Москва : Родина, 2025. — 192 с.

ISBN 978-5-00222-376-3

Луи Альтюссер — Биполярное расстройство — Оглавление