Анастасий Синаит - Вопросы и ответы
До последней четверти XX века преп. Анастасий Синаит находился как бына периферии патрологических исследований. Так, известный византинист Х.-Г. Бек в своем классическом труде по истории византийской Церкви и богословской литературы уделяет этому церковному писателю весьма скромное место, считая его менее значимым (wenigerbedeutend), чем преп. Максим Исповедник, его современник.
Невелико было и число конкретныхисследований, посвященных личности и творчеству преподобного отца. Однако в конце XX века картина существенно изменилась. Изыскания в области рукописной традиции творений преп. Анастасия и новые критические издания их позволяют нам более полно и объемно понять его уникальное место в богатейшей сокровищнице святоотеческого Предания.
Анастасий Синаит, преподобный - Вопросы и ответы
Пер. с греч., вступ. статья и коммент. А. И. Сидорова
М.: Сибирская Благозвонница, 2015. - 672 с.
ISBN 978-5-91362-939-5
Анастасий Синаит - Вопросы и ответы - Содержание
А.И. Сидоров - Преподобный Анастасий Сииаит и его «Вопросы и ответы»
Преподобный Анастасий Синаит - ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Анастасий Синаит - Вопросы и ответы - Алексей Сидоров - Жизнь преп. Анастасия
Как показывает его сочинение «Душеполезные повествования», преподобный отец был родом киприот из города Амафунта. Точную дату его рождения невозможно установить, но, скорее всего, он появился на свет около 630 года. Уже в молодости Синаит принял монашеский постриг, а возможно, и священнический сан. Проведя все детские и юношеские годы в Амафунте, он был свидетелем первых набегов арабов на остров Кипр (649-650 годы).
В 50-х годах VII века преп. Анастасий, вероятно, находился в близком окружении епископа Филиппа — архиерея своего родного города. Затем вместе со своим другом Стефаном Киприотом молодой Анастасий вынужден был вследствие опустошений, произведенных арабским нашествием, покинуть навсегда Кипр (ок. 660 года) и направить свои стопы сначала в Святую Землю, а оттуда на Синай.
Здесь он, вместе со Стефаном Киприотом, стал учеником выдающегося подвижника — преп. Стефана Затворника, о котором он говорит в своем сочинении «Различные повествования о [подвизающихся] в пустыне Синайской горы святых отцах». Правда, очень вероятно, что первые два года преп. Анастасий провел в самом монастыре св. Екатерины. Пройдя затем послушание у преп. Стефана Затворника и других синайских отцов (например, Косьмы Армянина), он, скорее всего, опять пришел в указанный монастырь, где одно время исполнял служение заведующего монастырской лечебницы.
Несомненно наличие у преп. Анастасия медицинских знаний и практики (что, кстати, проявляется в «Вопросах и ответах»), хотя неясным остается, когда и как он получил их: не исключено, что начало этому было положено на Кипре. Большое влияние на преп. Анастасия оказал духоносный синайский игумен — известный преп. Иоанн Лествичник, о котором он не раз упоминает в «Различныхповествованиях». К сожалению, о деталях их взаимоотношений мы плохо осведомлены, тем более что хронология жизни Лествичника пока остается во многом темным пятном.
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