До последней четверти XX века преп. Анастасий Синаит находился как бына периферии патрологических исследований. Так, известный византинист Х.-Г. Бек в своем классическом труде по истории византийской Церкви и богословской литературы уделяет этому церковному писателю весьма скромное место, считая его менее значимым (wenigerbedeutend), чем преп. Максим Исповедник, его современник.

Невелико было и число конкретныхисследований, посвященных личности и творчеству преподобного отца. Однако в конце XX века картина существенно изменилась. Изыскания в области рукописной традиции творений преп. Анастасия и новые критические издания их позволяют нам более полно и объемно понять его уникальное место в богатейшей сокровищнице святоотеческого Предания.

Анастасий Синаит, преподобный - Вопросы и ответы

Пер. с греч., вступ. статья и коммент. А. И. Сидорова

М.: Сибирская Благозвонница, 2015. - 672 с.

ISBN 978-5-91362-939-5

Анастасий Синаит - Вопросы и ответы - Содержание

А.И. Сидоров - Преподобный Анастасий Сииаит и его «Вопросы и ответы»

Преподобный Анастасий Синаит - ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Анастасий Синаит - Вопросы и ответы - Алексей Сидоров - Жизнь преп. Анастасия