Начало «Поиска исторического Иисуса» как отдельного течения внутри внеконфессиональной библеистики относят ко второй половине XVIII века. В это время в Западной Европе формируется литературно-критический и историко-критический подходы к библейским текстам, используя который исследователи смогли начать вне-церковное и вне-богословское изучение евангельских текстов. Однако это не значит, что до XVIII века историческая проблематика целиком отсутствовала в трудах богословов. Совсем наоборот: начиная с Оригена (ок. 185 - 254), блж. Августина Гиппонского (354 - 430), блж. Иеронима Стридонского (347 - 420), свт. Иоанна Златоуста (347 - 407) и многих других авторов патристической эпохи, - внимание к прояснению некоторых исторических аспектов жизни Иисуса Христа составляет органическую часть богословских работ, посвященных Новому Завету. Главным фактором, по причине которого авторы патристического периода не включаются современными исследователями в число участников или «предтеч» «Поиска исторического Иисуса», заключается в том, что для средневековых богословов ведущим ориентиром в написании работ об Иисусе Христе были вероучительные догматы, а не независимое историческое исследование предмета. Поэтому, несмотря на то, что в работах церковных авторов патристического периода встречаются замечания исторического характера (некоторые из которых весьма точны и не потеряли актуальности до настоящего времени), все же их работы не входят в корпус текстов «Поиска исторического Иисуса».

В период высокого Средневековья в Западной Европе складывается метод молитвенного размышления над Писанием (в том числе, Евангелиями), который получил название «lectio Divina». Благодаря такому медитативному подходу к понимаю текста Библии «каждый читатель мог услышать Божье слово, обращенное лично к нему для совершенствования его духовной и молитвенной жизни». Такой подход к Писанию также не служил развитию исторического понимания библейского текста.

Несмотря на особый акцент, сделанный ранними Реформаторами на значимости Писания в вероучении (принцип «Sola Scriptura»), в ретроспективной оценке можно сказать, что протестантские авторы XVI - XVII веков (также как и их средневековые предшественники) не внесли какого-либо значительного вклада в историческое прояснение вопросов о жизни, учении и личности Иисуса. Как отмечает Н.Т. Райт, ранние реформаторы проявляли значительно больший интерес к богословской интерпретации Посланий новозаветного корпуса (в первую очередь, Посланий апостола Павла), чем к изучению Евангельского корпуса историческими методами. Немецкий библеист Вернер Кюммель также считает, что герменевтические стратегии, выработанные отцами Реформации, не способствовали возникновению собственно научного изучения Библии: «Новые идеи реформаторов о том, что Библия должна быть понята исключительно в буквальном смысле, и что оно трактует саму себя, естественно не могли привести к историческому восприятию текста Нового Завета, поскольку само Писание воспринималось вне контекста истории».

При этом в разрешении наиболее очевидных исторических проблем евангельского повествования (например, при противоречии текста одного евангелия другому), реформаторы были намного менее склонны выдвигать объяснительные гипотезы исторического характера, как это иногда делали авторы патристического периода, обращаясь вместо этого к догматическим установлениям. Мартин Лютер (1483 - 1546), например, писал: «Евангелия не совпадают друг с другом в хронологии деяний и чудес Иисуса. Однако это не является большой проблемой: если в отношении Писания возникает какое- либо непонятное нам затруднение, которое мы не в силах разрешить, мы 29 должны оставить эту трудность».

Выработанный ранней Реформацией герменевтический принцип «Писание само себя толкует» (“Sacra Scriptura sui interpres”) привел к расцвету такого жанра как «Евангельские гармонии» или «синопсисы» (хотя родоначальником этого жанра можно считать Татиана (112 - 185) с его «Диатессарон»), Лютеранин Андреас Осиандер (Andreas Osiander, 1498 - 1552) в 1537 году издает образчик подобного жанра - «Harmonia Evangelica». При этом основной принцип построения «гармонии» четырех евангельских текстов заключался в том, что если одно и то же событие происходило более чем один раз в разных контекстах, значит это событие происходило несколько раз. Основной принцип гармонизации Герарда Меркатора (Gerardus Mercator, 1512 - 1594) в его труде «Evangelicae historiae quadripartita monas sive harmonia quatuor Evangelistarum» (1592) заключался в том, чтобы на основании противоречащих друг другу текстов создать некоторое свое повествование, которое, по мысли автора «гармонизировало» бы расхождение евангелистов . Однако с началом эпохи Просвещения и зарождением академической библейской критики этот жанр подвергся самой жесткой критике. Готхольд Эфраим Лессинг писал по этому поводу: «О, это прекрасные Гармонии! В них евангельские повествования, противоречащие друг другу, заменяются новым текстом, в котором нет и единой.

Несмотря на вышеперечисленные факторы, которые, скорее, препятствовали формированию объективного исторического подхода к изучению новозаветных текстов, в XV - XVII веках начинают появляться предпосылки, которые, в конечном счете, приведут к появлению вне- церковной, академической библеистики и, соответственно, «Поиску исторического Иисуса». Среди таких предпосылок можно назвать рост знаний в области древнегреческого и древнееврейского языков, появление библейской текстологии, печать первых критических текстов Библии и т.д. Более подробный обзор предпосылок формирования академической библеистики в XIV - XVII веках выполнен в статье автора диссертации: «Предпосылки возникновения академической библеистики: Библия и ее исследования в эпоху Ренессанса».

Алексей Андреев - Поиск исторического Иисуса как исследовательская традиция в зарубежном религиоведении: становление, методологические установки, актуальные подходы

Москва - 2019, Диссертация

Алексей Андреев - Поиск исторического Иисуса - Содержание

Введение

Глава 1. Формирование исследовательской традиции «Поиска исторического Иисуса» с конца XVIII по начало XX века

Глава 2. Период частичного угасания исследовательской традиции (1910-е - 1953)

Глава 3. «Поиск исторического Иисуса» в третьей четверти XX века (1953 - 1985)

Глава 4. Современный этап исследований

Заключение

Список литературы

1. Источники

2. Исследования

Приложение. Прочие участники «Поиска исторического Иисуса»