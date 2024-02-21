Анкай-Тейлор Фредерик – Если вы хотите быть настоящим христианином
Более 10 лет назад, когда мы начинали свою христианскую деятельность в Украине, мы много говорили людям об Иисусе Христе и о спасении, которое Он дает человеку. Многие тогда отвечали: «Я не верю в Бога», «Бога нет!», «Как вы можете доказать, что был такой Иисус Христос?»... Этими и подобными им фразами люди с насмешкой уклонялись от любых разговоров о Господе.
Сегодня же ситуация очень сильно изменилась. Большинство из тех, кто раньше гордо называл себя атеистом, по-прежнему ничего не хотят слышать о Боге, об Иисусе, о Библии, но сейчас у них другие отговорки: «Я веру предков не изменю», «У меня своя вера», «Моя вера истинная»... Чуть ли не стало модой верить в Бога, отождествлять себя с верой предков, ходить в храмы, как на парад.
Что же изменилось? Каково истинное духовное положение людей перед Богом? Кто прав? В чем истинная вера? Почему так много путаницы и разнотолков вокруг вопросов веры?
Библия говорит: «Без веры угодить Богу невозможно».
Вопрос веры очень важен, потому что без веры человек не может прийти к своему Творцу.
А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. —Евреям 11:6
Человек же без Бога обречен на погибель. По этой причине' дьявол делает все, чтобы запутать людей в вопросах веры. Он всячески пытается отвлечь людей от Бога с помощью различных ухищрений. Далее мы рассмотрим некоторые самые распространенные виды обмана, которые использует сатана, чтобы увести людей в ад.
Фредерик Анкай-Тейлор – Если вы хотите быть настоящим христианином – Пособие для начинающего христианина
К.: МСВ, 2010. – 192 с.
ISBN 978-966-621-133-5
Фредерик Анкай-Тейлор – Если вы хотите быть настоящим христианином – Содержание
Посвящение
Предисловие
Прежде, чем Вы начнете читать
Неделя 1. Вы должны родиться свыше!
- Урок 1. Почему так много путаницы в вопросах веры?
- Урок 2. Уловки сатаны
- Урок 3. Ложные утверждения
- Урок 4. «Не хочу изменять свою веру!»
- Урок 5. Что значит родиться свыше?
- Урок 6. Спасен и знаю!
Неделя 2. Примите новую жизнь
- Урок 1. Ваша новая жизнь
- Урок 2. Что же изменилось?
- Урок 3. Ваш самый опасный враг
- Урок 4. Что делать, когда Вас атакует враг?
- Урок 5. Люди вокруг Вас
- Урок 6. Сила крови Иисуса
Неделя 3. «Креститесь..., примите Святого Духа»
- Урок 1. «Креститесь!»
- Урок 2. Условия христианского водного крещения
- Урок 3. Наиболее распространенные вопросы о водном крещении
- Урок 4. Духовный смысл христианского крещения
- Урок 5. Крещение Святым Духом
- Урок 6. Принятие Святого духа
Неделя 4. Общайтесь с Богом через изучение Библии и молитву
- Урок 1. Библия — Слово Божье
- Урок 2. Христианин и его Библия
- Урок 3. Успешное изучение Библии
- Урок 4. Общайтесь с Богом через молитву
- Урок 5. Больше о молитве
- Урок 6. Когда молиться?
Неделя 5. Укрепляйте свою молитвенную жизнь постами
- Урок 1. Христиане и пост
- Урок 2. Цель поста
- Урок 3. Что делать во время поста?
- Урок 4. Пост, который угоден Богу
- Урок 5. Как услышать голос Бога?
- Урок 6. Пути, которыми к нам обращается Бог
Неделя 6. Не забывайте собрания своего
- Урок 1. Каждому христианину нужна церковь
- Урок 2. Жизнь церкви
- Урок 3. Какие существуют собрания?
- Урок 4. Прославление и поклонение Богу в церкви
- Урок 5. Проявление духовных даров в церкви
- Урок 6. Ваш вклад в служение Церкви
Неделя 7. Сохраняйте себя в чистоте!
- Урок 1. Не взваливайте вновь на себя бремя рабства
- Урок 2. Свобода от сексуальных грехов
- Урок 3. Как противостоять сексуальным искушениям?
- Урок 4. Не поклоняйтесь бесам!
- Урок 5. «Не давайте места дьяволу»
- Урок 6. Алкоголь лишает человека разума
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