Анкай-Тейлор Фредерик – Если вы хотите быть настоящим христианином

Более 10 лет назад, когда мы начинали свою христианскую деятельность в Украине, мы много говорили людям об Иисусе Христе и о спасении, которое Он дает человеку. Многие тогда отвечали: «Я не верю в Бога», «Бога нет!», «Как вы можете доказать, что был такой Иисус Христос?»... Этими и подобными им фразами люди с насмешкой уклонялись от любых разговоров о Господе.

Сегодня же ситуация очень сильно изменилась. Большинство из тех, кто раньше гордо называл себя атеистом, по-прежнему ничего не хотят слышать о Боге, об Иисусе, о Библии, но сейчас у них другие отговорки: «Я веру предков не изменю», «У меня своя вера», «Моя вера истинная»... Чуть ли не стало модой верить в Бога, отождествлять себя с верой предков, ходить в храмы, как на парад.

Что же изменилось? Каково истинное духовное положение людей перед Богом? Кто прав? В чем истинная вера? Почему так много путаницы и разнотолков вокруг вопросов веры?

Библия говорит: «Без веры угодить Богу невозможно».

Вопрос веры очень важен, потому что без веры человек не может прийти к своему Творцу.

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. —Евреям 11:6

Человек же без Бога обречен на погибель. По этой причине' дьявол делает все, чтобы запутать людей в вопросах веры. Он всячески пытается отвлечь людей от Бога с помощью различных ухищрений. Далее мы рассмотрим некоторые самые распространенные виды обмана, которые использует сатана, чтобы увести людей в ад.

Фредерик Анкай-Тейлор – Если вы хотите быть настоящим христианином – Пособие для начинающего христианина

К.: МСВ, 2010. – 192 с.

ISBN 978-966-621-133-5

Фредерик Анкай-Тейлор – Если вы хотите быть настоящим христианином – Содержание

Посвящение

Предисловие

Прежде, чем Вы начнете читать

Неделя 1. Вы должны родиться свыше!

Урок 1. Почему так много путаницы в вопросах веры?

Урок 2. Уловки сатаны

Урок 3. Ложные утверждения

Урок 4. «Не хочу изменять свою веру!»

Урок 5. Что значит родиться свыше?

Урок 6. Спасен и знаю!

Неделя 2. Примите новую жизнь

Урок 1. Ваша новая жизнь

Урок 2. Что же изменилось?

Урок 3. Ваш самый опасный враг

Урок 4. Что делать, когда Вас атакует враг?

Урок 5. Люди вокруг Вас

Урок 6. Сила крови Иисуса

Неделя 3. «Креститесь..., примите Святого Духа»

Урок 1. «Креститесь!»

Урок 2. Условия христианского водного крещения

Урок 3. Наиболее распространенные вопросы о водном крещении

Урок 4. Духовный смысл христианского крещения

Урок 5. Крещение Святым Духом

Урок 6. Принятие Святого духа

Неделя 4. Общайтесь с Богом через изучение Библии и молитву

Урок 1. Библия — Слово Божье

Урок 2. Христианин и его Библия

Урок 3. Успешное изучение Библии

Урок 4. Общайтесь с Богом через молитву

Урок 5. Больше о молитве

Урок 6. Когда молиться?

Неделя 5. Укрепляйте свою молитвенную жизнь постами

Урок 1. Христиане и пост

Урок 2. Цель поста

Урок 3. Что делать во время поста?

Урок 4. Пост, который угоден Богу

Урок 5. Как услышать голос Бога?

Урок 6. Пути, которыми к нам обращается Бог

Неделя 6. Не забывайте собрания своего

Урок 1. Каждому христианину нужна церковь

Урок 2. Жизнь церкви

Урок 3. Какие существуют собрания?

Урок 4. Прославление и поклонение Богу в церкви

Урок 5. Проявление духовных даров в церкви

Урок 6. Ваш вклад в служение Церкви

Неделя 7. Сохраняйте себя в чистоте!

Урок 1. Не взваливайте вновь на себя бремя рабства

Урок 2. Свобода от сексуальных грехов

Урок 3. Как противостоять сексуальным искушениям?

Урок 4. Не поклоняйтесь бесам!

Урок 5. «Не давайте места дьяволу»

Урок 6. Алкоголь лишает человека разума

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