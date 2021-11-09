Я вырос в мусульманском Афганистане и рано познакомился с историческим нарративом, сильно отличающимся от того, какой обычно слышат школьники Европы и Америки. Однако в то время он не сформировал мое мышление: в истории я искал развлечения, а на фарси, кроме скучных учебников, особенно почитать нечего. Все хорошие книги, доступные моему тогдашнему уровню, были написаны по-английски.

Моей первой любимицей стала необыкновенно увлекательная «Мировая история для детей», написанная автором по имени Верджил Мо-рес Хиллиер. Только много лет спустя, перечитав эту книгу уже взрослым, я понял, насколько она шокирующе европоцентрична, как щедро сдобрена бытовым расизмом. Ребенком я ничего этого не замечал — видел лишь, что Хиллиер рассказывает мне интересную историю.

Когда мне было девять или десять, через наш городок Лашкаргах проезжал историк Арнольд Тойнби, и кто-то рассказал ему, что здесь живет маленький книжный червь — афганский мальчик, который очень любит историю. Тойнби заинтересовался и пригласил меня на чай; я сидел с румяным пожилым английским джентльменом и давал на его доброжелательные вопросы застенчивые односложные ответы. Единственное, что я запомнил об этом великом историке, была его любопытная привычка держать носовой платок в рукаве.

Тамим Ансари - Разрушенная судьба : история мира глазами мусульман

(Религии, которые правят миром)

Москва : Эксмо, 2021. — 448 с. : ил.

ISBN 978-5-04-113659-8

Тамим Ансари - Разрушенная судьба - история мира глазами мусульман - Содержание

Введение

Имена и даты

Список карт

1. Срединный мир

Срединный мир до ислама

2. Хиджра

3. Рождение халифата

Первый халиф (11-13 годы п. Х.)

Второй халиф (13-24 годы п. Х.)

4. Раскол

Третий халиф (24-36 годы п. Х.)

Четвертый халиф (36-40 годы п. Х.)

5. Империя Омейядов

6. Эпоха Аббасидов

7. Ученые, философы и суфии

Ученые

Философы

Суфии

8. Явление тюрков

9. Смута

Нападение с Востока

10. Возрождение

Османы (около 700 — 1341 год п. Х.)

Сефевиды (906-1138 годы п. Х.)

Моголы (около 900 — 1273 годы п. Х.)

11. Тем временем в Европе

12. Запад идет на Восток

13. Реформистские движения

Ваххабизм

Алигархское движение: светский модернизм

Исламский модернизм

14. Индустриализация, конституционализм, национализм

15. Расцвет светского модернизма

16. Кризис модернизма

17. Новый поворот

Послесловие

Приложение. Структура исламского учения

Библиография

Благодарности

Указатель