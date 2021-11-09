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Ансари - Разрушенная судьба - История мира глазами мусульман

Тамим Ансари - Разрушенная судьба : история мира глазами мусульман
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ISLAM, History, Ethics, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Религии, которые правят миром (12 books)
Я вырос в мусульманском Афганистане и рано познакомился с историческим нарративом, сильно отличающимся от того, какой обычно слышат школьники Европы и Америки. Однако в то время он не сформировал мое мышление: в истории я искал развлечения, а на фарси, кроме скучных учебников, особенно почитать нечего. Все хорошие книги, доступные моему тогдашнему уровню, были написаны по-английски.
Моей первой любимицей стала необыкновенно увлекательная «Мировая история для детей», написанная автором по имени Верджил Мо-рес Хиллиер. Только много лет спустя, перечитав эту книгу уже взрослым, я понял, насколько она шокирующе европоцентрична, как щедро сдобрена бытовым расизмом. Ребенком я ничего этого не замечал — видел лишь, что Хиллиер рассказывает мне интересную историю.
Когда мне было девять или десять, через наш городок Лашкаргах проезжал историк Арнольд Тойнби, и кто-то рассказал ему, что здесь живет маленький книжный червь — афганский мальчик, который очень любит историю. Тойнби заинтересовался и пригласил меня на чай; я сидел с румяным пожилым английским джентльменом и давал на его доброжелательные вопросы застенчивые односложные ответы. Единственное, что я запомнил об этом великом историке, была его любопытная привычка держать носовой платок в рукаве.

Тамим Ансари - Разрушенная судьба : история мира глазами мусульман

(Религии, которые правят миром)
Москва : Эксмо, 2021. — 448 с. : ил.
ISBN 978-5-04-113659-8

Тамим Ансари - Разрушенная судьба - история мира глазами мусульман - Содержание

Введение
Имена и даты
Список карт
1. Срединный мир
  • Срединный мир до ислама
2. Хиджра
3. Рождение халифата
  • Первый халиф (11-13 годы п. Х.)
  • Второй халиф (13-24 годы п. Х.)
4. Раскол
  • Третий халиф (24-36 годы п. Х.)
  • Четвертый халиф (36-40 годы п. Х.)
5. Империя Омейядов
6. Эпоха Аббасидов
7. Ученые, философы и суфии
  • Ученые
  • Философы
  • Суфии
8. Явление тюрков
9. Смута
  • Нападение с Востока
10. Возрождение
  • Османы (около 700 — 1341 год п. Х.)
  • Сефевиды (906-1138 годы п. Х.)
  • Моголы (около 900 — 1273 годы п. Х.)
11. Тем временем в Европе
12. Запад идет на Восток
13. Реформистские движения
  • Ваххабизм
  • Алигархское движение: светский модернизм
  • Исламский модернизм
14. Индустриализация, конституционализм, национализм
15. Расцвет светского модернизма
16. Кризис модернизма
17. Новый поворот
Послесловие
Приложение. Структура исламского учения
Библиография
Благодарности
Указатель
Views 440
Rating 5.0 / 5
Added 09.11.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

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