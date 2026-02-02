Антология педагогической мысли христианского Средневековья

Уважаемый читатель!

Книга, “идущая Вам в руки”, как говорили старые книготорговцы, рассказывает о людях далеких времен, которые, также как и мы, мучительно обдумывали и искали ответы на вечные вопросы о наилучшем воспитании и образовании детей, о вступлении их в мир, в жизнь (земную и вечную). Читая эту книгу, Вы будете вести диалог с жившими задолго до Вас людьми, в том числе и на языке их собственной культуры, соприкоснетесь с миром их чувств и мыслей (они сами помогут Вам в этом, разговаривая между собой, обсуждая свои и в то же время вечные проблемы).

Мир Средневековья весьма отличен от современного. В нем иные ценности, иные цели и задачи воспитания, иной масштаб и тип идеального человека, другой, отличный от нашего, вариант многогранного педагогического процесса. Реальное, целостное познание сущности процесса воспитания и обучения, необходимое каждому педагогу, возможно лишь с учетом многомерности этого процесса. Все грани дополняют друг друга - как в исторической динамике, так и в логической статике, как во временной последовательности напластований педагогического опыта, так и в единой объемной картине Воспитания и Обучения. Наследие каждой эпохи высвечивает своим особенным светом такие черты и характеристики Педагогики Человека, без познания которых профессионализм учителя, как это ни парадоксально, недостаточен. Без овладения опытом предшествующих эпох невозможно понять не только современную образовательную систему и ее исторические перспективы, но и саму сущность воспитания, образования, социализации. “Делание себя педагогом” предполагает и путешествие по Стране Педагогии, “вживание” в ее различные исторические эпохи, пропускание их через себя, внутреннее повторение пройденного человеком пути по ее дорогам.

В сознании современного педагога Средневековье д о сих пор не занимало подобающего ему места. Эта книга представляет собой попытку первичной “инвентаризации” материала (необходимого этапа исследовательской и учебной работы), попытку окинуть взглядом тот минимальный корпус текстов, который сейчас, на нынешнем уровне изучения, может “представительствовать” христианскую средневековую педагогику на “общем консилиуме” эпох и направлений.

Антология педагогической мысли христианского Средневековья - Пособие для учащ. пед. колледжей и студентов вузов – Том I

В двух томах. Т. I. В Христе сокрыты все сокровища премудрости. Путь христианского образования в трудах Отцов Церкви и мыслителей Раннего Средневековья - Сост., ст. к разделам и коммент. В. Г. Безрогова, О. И. Варьяш.— М.: АО «Аспект Пресс», 1994.— 400 с.— (Программа: Обновление гуманит. образования в России).

ISBN 5-86318-082-Х

Антология педагогической мысли христианского Средневековья – Том I - Содержание

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Педагогика Средневековья (В.Г Безрогое, О.И.Варъяш)

ПРОВОЗВЕСТИЕ: ПОДРАЖАНИЕ ХРИСТУ КАК

ПУТЬ ХРИСТИАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Климент Александрийский

Педагог

Поучения Силуана

ВАРВАРЫ, РИМЛЯНЕ И ГРЕКИ НА ПЕРЕПУТЬЕ. ЯЗЫЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И ХРИСТИАНСТВО

”Дистихи Катона”

Изречения Марка Катона к сыну своему

Авсоний

О преподавателях Бурдигалы

К внуку своему Авсонию, об отроческом учении

Василий Великий

О том, какую пользу могут получить молодые люди из языческих книг

Воспитание в позднеродовых обществах

Похищение быка из Куальнге

Сватовство к Эмер

Юлий Цезарь. О Галльской войне

ОСНОВАНИЯ ХРИСТИАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ

Иероним

Письмо к Лете о воспитании отроковицы

Августин

О порядке

Об истинной религии

О христианской науке

Исповедь

Об обучении оглашаемых

О Книге Бытия

Иоанн Златоуст

О тщеславии и о том, как должно родителям воспитывать своих детей

Пять слов об Анне

Беседа о вдовицах, о воспитании детей и о милостыне

Слово об учении и наставлении

Слово о воспитании детей

Иоанн Кассиан

О постановлениях киновитян

Собеседование аввы Моисея о рассудительности

Собеседование аввы Исаака Скитского о молитве

Собеседование аввы Херемона о совершенстве

Собеседование аввы Нестероя о духовном знании

Собеседование аввы Пиаммона о трех древних родах монахов

Правила святой школы города Нисибина

ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ. ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И АНТИЧНОСТЬ

Боэций

Наставления к музыке

Кассиодор

Наставления в науках божественных и светских

РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПЕДАГОГИКИ - ОСНОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Григорий I Великий

Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души

Алкуин

Разговор об истинной философии

Энхиридион, или О грамматике

Словопрение высокороднейшего юноши Пипина с Альбином Схоластиком

Письма к Карлу Великому

О святителях и святых церкви Йоркской

Капитулярий о занятиях науками

*Храбан Мавр

О воспитании клириков

Серват Луп

Письмо Эйнхарду

Ноткер Заика

Деяния Карла Великого

Ратхер Веронский

Шесть книг Предисловий, или Агонистик

Ассер

Хроника о деяниях Альфреда Великого

Регино из Прюма

Об изучении гармонии

Эльфрик Грамматик

Беседа

Рихер

Четыре книги истории

Эккехард IV

История Санкт-Галленского монастыря

Отлох Эммерамский

Книга пословиц

Продолжатель Феофана

Жизнеописания византийских царей

Михаил Пселл

Хронография

Антология педагогической мысли христианского Средневековья - Пособие для учащ. пед. колледжей и студентов вузов – Том II

В двух томах. Т. II. Мир преломился в книге. Воспитание в средневековом мире глазами ученых наставников и их современников. - Сост., ст. к разделам и коммент. В. Г. Безрогова, О. И . Варьяш.— М.: А О «Аспект Пресс», 1994.— 352 с.— (Программа: Обновление гуманит. образования в России).

ISBN 5-86318-082-Х

Антология педагогической мысли христианского Средневековья – Том II – Содержание

Бог, мир и человек в средневековой педагогике. Безрогое В.Г., Варьяш О.И.

ОТ СХОЛИИ К СХОЛАСТИКЕ: СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ПЕТР АЛЬФОНСИ

Учительная книга клирика

ИОАНН КОТТОН

Музыка

ФЕОФИЛАКТ ИФЕСТ

Слово к багрянородному государю Константину

ГВИБЕРТ НОЖАНСКИЙ

Три книги своей жизни

ПЕТР АБЕЛЯР

История моих бедствий

ГУГО СЕН-ВИКТОРСКИЙ

Семь книг назидательного обучения, или Дидаскаликон

РОМАН О СЕМИ МУДРЕЦАХ

ИОАНН СОЛСБЕРИЙСКИЙ

Металогик

Поликратик, или о забннмх света и шнотях философов

ЖАК ДЕ ВИТРИ

Восточная история

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ: СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ

ВИНСЕНТ ИЗ БОВЕ

О наставлении детей знатных граждан

ЖЕСТА ГИЛЬОМА

Детство Гильома

Песнь о Гильоме

ФИЛИПП НОВАРСКИЙ

Четыре возраста человека

ЭГИДИЙ РИМСКИЙ

О правлении государей

ЖОФФРУА ДЕ ЛА ТУР ЛАВДРИ

Книга рыцаря де ла Тура Ландри, написанная в назидание его дочерям

УЧИТЕЛЬНЫЙ ДОЛГ: МАГИСТР В ШКОЛЕ И УНИВЕРСИТЕТЕ

ЭБЕРХАРД

Лабиринт

О ШКОЛЬНОЙ НАУКЕ

ПЬЕР ДЮБУА

Об отвоевании Святой Земли

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Порядок диспутов в Сорбонне

Статут Парижского университета о методах чтения лекций

Из статутов всех факультетов Парижского университета

О ПОХВАЛЕ КЛИРУ

ГРАМОТА КАСТИЛЬСКОГО КОРОЛЯ ЭНРИКЕ II ОБ УЧИТЕЛЯХ

ЖАН ЖЕРСОН

Жерсон - Майори, наставнику дофина

Записка о реформе теологического образования

Жерсон - наставникам Наваррского коллежа (29 апреля 1400 г.)

Жерсон - наставникам Наваррского коллежа (май-сентябрь 1400 г.)

КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧСКИЙ

Разъясненное сказание о буквах

ДИАЛОГ С БУДУЩИМ: В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

ДЖОВАННИ ДОМИНИЧИ

Наставления в семейных делах

АЛОНСО ДЕ КАРТАХЕНА

Об образовании и литературных занятиях

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Примерная тематика курсовых и дипломных работ по истории педагогической мысли христианского Средневековья

Программа спецсеминара “Педагогическая культура христианского Средневековья

Рекомендательный список литературы

Аннотированный указатель имен

ПОСЛЕСЛОВИЕ (Д. Г. Бмрогов)