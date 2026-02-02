Антология педагогической мысли христианского Средневековья
Уважаемый читатель!
Книга, “идущая Вам в руки”, как говорили старые книготорговцы, рассказывает о людях далеких времен, которые, также как и мы, мучительно обдумывали и искали ответы на вечные вопросы о наилучшем воспитании и образовании детей, о вступлении их в мир, в жизнь (земную и вечную). Читая эту книгу, Вы будете вести диалог с жившими задолго до Вас людьми, в том числе и на языке их собственной культуры, соприкоснетесь с миром их чувств и мыслей (они сами помогут Вам в этом, разговаривая между собой, обсуждая свои и в то же время вечные проблемы).
Мир Средневековья весьма отличен от современного. В нем иные ценности, иные цели и задачи воспитания, иной масштаб и тип идеального человека, другой, отличный от нашего, вариант многогранного педагогического процесса. Реальное, целостное познание сущности процесса воспитания и обучения, необходимое каждому педагогу, возможно лишь с учетом многомерности этого процесса. Все грани дополняют друг друга - как в исторической динамике, так и в логической статике, как во временной последовательности напластований педагогического опыта, так и в единой объемной картине Воспитания и Обучения. Наследие каждой эпохи высвечивает своим особенным светом такие черты и характеристики Педагогики Человека, без познания которых профессионализм учителя, как это ни парадоксально, недостаточен. Без овладения опытом предшествующих эпох невозможно понять не только современную образовательную систему и ее исторические перспективы, но и саму сущность воспитания, образования, социализации. “Делание себя педагогом” предполагает и путешествие по Стране Педагогии, “вживание” в ее различные исторические эпохи, пропускание их через себя, внутреннее повторение пройденного человеком пути по ее дорогам.
В сознании современного педагога Средневековье д о сих пор не занимало подобающего ему места. Эта книга представляет собой попытку первичной “инвентаризации” материала (необходимого этапа исследовательской и учебной работы), попытку окинуть взглядом тот минимальный корпус текстов, который сейчас, на нынешнем уровне изучения, может “представительствовать” христианскую средневековую педагогику на “общем консилиуме” эпох и направлений.
Антология педагогической мысли христианского Средневековья - Пособие для учащ. пед. колледжей и студентов вузов – Том I
В двух томах. Т. I. В Христе сокрыты все сокровища премудрости. Путь христианского образования в трудах Отцов Церкви и мыслителей Раннего Средневековья - Сост., ст. к разделам и коммент. В. Г. Безрогова, О. И. Варьяш.— М.: АО «Аспект Пресс», 1994.— 400 с.— (Программа: Обновление гуманит. образования в России).
ISBN 5-86318-082-Х
Антология педагогической мысли христианского Средневековья – Том I - Содержание
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
- Педагогика Средневековья (В.Г Безрогое, О.И.Варъяш)
ПРОВОЗВЕСТИЕ: ПОДРАЖАНИЕ ХРИСТУ КАК
ПУТЬ ХРИСТИАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- Климент Александрийский
- Педагог
- Поучения Силуана
ВАРВАРЫ, РИМЛЯНЕ И ГРЕКИ НА ПЕРЕПУТЬЕ. ЯЗЫЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И ХРИСТИАНСТВО
- ”Дистихи Катона”
- Изречения Марка Катона к сыну своему
- Авсоний
- О преподавателях Бурдигалы
- К внуку своему Авсонию, об отроческом учении
- Василий Великий
- О том, какую пользу могут получить молодые люди из языческих книг
- Воспитание в позднеродовых обществах
- Похищение быка из Куальнге
- Сватовство к Эмер
- Юлий Цезарь. О Галльской войне
ОСНОВАНИЯ ХРИСТИАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ
- Иероним
- Письмо к Лете о воспитании отроковицы
- Августин
- О порядке
- Об истинной религии
- О христианской науке
- Исповедь
- Об обучении оглашаемых
- О Книге Бытия
- Иоанн Златоуст
- О тщеславии и о том, как должно родителям воспитывать своих детей
- Пять слов об Анне
- Беседа о вдовицах, о воспитании детей и о милостыне
- Слово об учении и наставлении
- Слово о воспитании детей
- Иоанн Кассиан
- О постановлениях киновитян
- Собеседование аввы Моисея о рассудительности
- Собеседование аввы Исаака Скитского о молитве
- Собеседование аввы Херемона о совершенстве
- Собеседование аввы Нестероя о духовном знании
- Собеседование аввы Пиаммона о трех древних родах монахов
- Правила святой школы города Нисибина
ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ. ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И АНТИЧНОСТЬ
- Боэций
- Наставления к музыке
- Кассиодор
- Наставления в науках божественных и светских
РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПЕДАГОГИКИ - ОСНОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- Григорий I Великий
- Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души
- Алкуин
- Разговор об истинной философии
- Энхиридион, или О грамматике
- Словопрение высокороднейшего юноши Пипина с Альбином Схоластиком
- Письма к Карлу Великому
- О святителях и святых церкви Йоркской
- Капитулярий о занятиях науками
- *Храбан Мавр
- О воспитании клириков
- Серват Луп
- Письмо Эйнхарду
- Ноткер Заика
- Деяния Карла Великого
- Ратхер Веронский
- Шесть книг Предисловий, или Агонистик
- Ассер
- Хроника о деяниях Альфреда Великого
- Регино из Прюма
- Об изучении гармонии
- Эльфрик Грамматик
- Беседа
- Рихер
- Четыре книги истории
- Эккехард IV
- История Санкт-Галленского монастыря
- Отлох Эммерамский
- Книга пословиц
- Продолжатель Феофана
- Жизнеописания византийских царей
- Михаил Пселл
Хронография
Антология педагогической мысли христианского Средневековья - Пособие для учащ. пед. колледжей и студентов вузов – Том II
В двух томах. Т. II. Мир преломился в книге. Воспитание в средневековом мире глазами ученых наставников и их современников. - Сост., ст. к разделам и коммент. В. Г. Безрогова, О. И . Варьяш.— М.: А О «Аспект Пресс», 1994.— 352 с.— (Программа: Обновление гуманит. образования в России).
ISBN 5-86318-082-Х
Антология педагогической мысли христианского Средневековья – Том II – Содержание
Бог, мир и человек в средневековой педагогике. Безрогое В.Г., Варьяш О.И.
ОТ СХОЛИИ К СХОЛАСТИКЕ: СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ПЕТР АЛЬФОНСИ
- Учительная книга клирика
ИОАНН КОТТОН
- Музыка
ФЕОФИЛАКТ ИФЕСТ
- Слово к багрянородному государю Константину
ГВИБЕРТ НОЖАНСКИЙ
- Три книги своей жизни
ПЕТР АБЕЛЯР
- История моих бедствий
ГУГО СЕН-ВИКТОРСКИЙ
- Семь книг назидательного обучения, или Дидаскаликон
РОМАН О СЕМИ МУДРЕЦАХ
ИОАНН СОЛСБЕРИЙСКИЙ
- Металогик
- Поликратик, или о забннмх света и шнотях философов
ЖАК ДЕ ВИТРИ
- Восточная история
ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ: СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ
ВИНСЕНТ ИЗ БОВЕ
- О наставлении детей знатных граждан
ЖЕСТА ГИЛЬОМА
- Детство Гильома
- Песнь о Гильоме
ФИЛИПП НОВАРСКИЙ
- Четыре возраста человека
ЭГИДИЙ РИМСКИЙ
- О правлении государей
ЖОФФРУА ДЕ ЛА ТУР ЛАВДРИ
- Книга рыцаря де ла Тура Ландри, написанная в назидание его дочерям
УЧИТЕЛЬНЫЙ ДОЛГ: МАГИСТР В ШКОЛЕ И УНИВЕРСИТЕТЕ
ЭБЕРХАРД
- Лабиринт
О ШКОЛЬНОЙ НАУКЕ
ПЬЕР ДЮБУА
- Об отвоевании Святой Земли
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
- Порядок диспутов в Сорбонне
- Статут Парижского университета о методах чтения лекций
- Из статутов всех факультетов Парижского университета
О ПОХВАЛЕ КЛИРУ
ГРАМОТА КАСТИЛЬСКОГО КОРОЛЯ ЭНРИКЕ II ОБ УЧИТЕЛЯХ
ЖАН ЖЕРСОН
- Жерсон - Майори, наставнику дофина
- Записка о реформе теологического образования
- Жерсон - наставникам Наваррского коллежа (29 апреля 1400 г.)
- Жерсон - наставникам Наваррского коллежа (май-сентябрь 1400 г.)
КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧСКИЙ
- Разъясненное сказание о буквах
ДИАЛОГ С БУДУЩИМ: В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
ДЖОВАННИ ДОМИНИЧИ
- Наставления в семейных делах
АЛОНСО ДЕ КАРТАХЕНА
- Об образовании и литературных занятиях
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Примерная тематика курсовых и дипломных работ по истории педагогической мысли христианского Средневековья
Программа спецсеминара “Педагогическая культура христианского Средневековья
Рекомендательный список литературы
Аннотированный указатель имен
ПОСЛЕСЛОВИЕ (Д. Г. Бмрогов)
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