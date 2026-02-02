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Антология педагогической мысли христианского Средневековья

Антология педагогической мысли христианского Средневековья - Пособие для учащ. пед. колледжей и студентов вузов – Том I
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Family
Уважаемый читатель!
Книга, “идущая Вам в руки”, как говорили старые книготорговцы, рассказывает о людях далеких времен, которые, также как и мы, мучительно обдумывали и искали ответы на вечные вопросы о наилучшем воспитании и образовании детей, о вступлении их в мир, в жизнь (земную и вечную). Читая эту книгу, Вы будете вести диалог с жившими задолго до Вас людьми, в том числе и на языке их собственной культуры, соприкоснетесь с миром их чувств и мыслей (они сами помогут Вам в этом, разговаривая между собой, обсуждая свои и в то же время вечные проблемы).
Мир Средневековья весьма отличен от современного. В нем иные ценности, иные цели и задачи воспитания, иной масштаб и тип идеального человека, другой, отличный от нашего, вариант многогранного педагогического процесса. Реальное, целостное познание сущности процесса воспитания и обучения, необходимое каждому педагогу, возможно лишь с учетом многомерности этого процесса. Все грани дополняют друг друга - как в исторической динамике, так и в логической статике, как во временной последовательности напластований педагогического опыта, так и в единой объемной картине Воспитания и Обучения. Наследие каждой эпохи высвечивает своим особенным светом такие черты и характеристики Педагогики Человека, без познания которых профессионализм учителя, как это ни парадоксально, недостаточен. Без овладения опытом предшествующих эпох невозможно понять не только современную образовательную систему и ее исторические перспективы, но и саму сущность воспитания, образования, социализации. “Делание себя педагогом” предполагает и путешествие по Стране Педагогии, “вживание” в ее различные исторические эпохи, пропускание их через себя, внутреннее повторение пройденного человеком пути по ее дорогам.
В сознании современного педагога Средневековье д о сих пор не занимало подобающего ему места. Эта книга представляет собой попытку первичной “инвентаризации” материала (необходимого этапа исследовательской и учебной работы), попытку окинуть взглядом тот минимальный корпус текстов, который сейчас, на нынешнем уровне изучения, может “представительствовать” христианскую средневековую педагогику на “общем консилиуме” эпох и направлений.

Антология педагогической мысли христианского Средневековья - Пособие для учащ. пед. колледжей и студентов вузов – Том I

В двух томах. Т. I. В Христе сокрыты все сокровища премудрости. Путь христианского образования в трудах Отцов Церкви и мыслителей Раннего Средневековья - Сост., ст. к разделам и коммент. В. Г. Безрогова, О. И. Варьяш.— М.: АО «Аспект Пресс», 1994.— 400 с.— (Программа: Обновление гуманит. образования в России).
ISBN 5-86318-082-Х

Антология педагогической мысли христианского Средневековья – Том I - Содержание

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
  • Педагогика Средневековья (В.Г Безрогое, О.И.Варъяш)
ПРОВОЗВЕСТИЕ: ПОДРАЖАНИЕ ХРИСТУ КАК
ПУТЬ ХРИСТИАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  • Климент Александрийский
  • Педагог
  • Поучения Силуана
ВАРВАРЫ, РИМЛЯНЕ И ГРЕКИ НА ПЕРЕПУТЬЕ. ЯЗЫЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И ХРИСТИАНСТВО
  • ”Дистихи Катона”
  • Изречения Марка Катона к сыну своему
  • Авсоний
  • О преподавателях Бурдигалы
  • К внуку своему Авсонию, об отроческом учении
  • Василий Великий
  • О том, какую пользу могут получить молодые люди из языческих книг
  • Воспитание в позднеродовых обществах
  • Похищение быка из Куальнге
  • Сватовство к Эмер
  • Юлий Цезарь. О Галльской войне
ОСНОВАНИЯ ХРИСТИАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ
  • Иероним
  • Письмо к Лете о воспитании отроковицы
  • Августин
  • О порядке
  • Об истинной религии
  • О христианской науке
  • Исповедь
  • Об обучении оглашаемых
  • О Книге Бытия
  • Иоанн Златоуст
  • О тщеславии и о том, как должно родителям воспитывать своих детей
  • Пять слов об Анне
  • Беседа о вдовицах, о воспитании детей и о милостыне
  • Слово об учении и наставлении
  • Слово о воспитании детей
  • Иоанн Кассиан
  • О постановлениях киновитян
  • Собеседование аввы Моисея о рассудительности
  • Собеседование аввы Исаака Скитского о молитве
  • Собеседование аввы Херемона о совершенстве
  • Собеседование аввы Нестероя о духовном знании
  • Собеседование аввы Пиаммона о трех древних родах монахов
  • Правила святой школы города Нисибина
ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ. ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И АНТИЧНОСТЬ
  • Боэций
  • Наставления к музыке
  • Кассиодор
  • Наставления в науках божественных и светских
РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПЕДАГОГИКИ - ОСНОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  • Григорий I Великий
  • Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души
  • Алкуин
  • Разговор об истинной философии
  • Энхиридион, или О грамматике
  • Словопрение высокороднейшего юноши Пипина с Альбином Схоластиком
  • Письма к Карлу Великому
  • О святителях и святых церкви Йоркской
  • Капитулярий о занятиях науками
  • *Храбан Мавр
  • О воспитании клириков
  • Серват Луп
  • Письмо Эйнхарду
  • Ноткер Заика
  • Деяния Карла Великого
  • Ратхер Веронский
  • Шесть книг Предисловий, или Агонистик
  • Ассер
  • Хроника о деяниях Альфреда Великого
  • Регино из Прюма
  • Об изучении гармонии
  • Эльфрик Грамматик
  • Беседа
  • Рихер
  • Четыре книги истории
  • Эккехард IV
  • История Санкт-Галленского монастыря
  • Отлох Эммерамский
  • Книга пословиц
  • Продолжатель Феофана
  • Жизнеописания византийских царей
  • Михаил Пселл
Хронография

Антология педагогической мысли христианского Средневековья - Пособие для учащ. пед. колледжей и студентов вузов – Том IIАнтология педагогической мысли христианского Средневековья - Пособие для учащ. пед. колледжей и студентов вузов – Том II

В двух томах. Т. II. Мир преломился в книге. Воспитание в средневековом мире глазами ученых наставников и их современников. - Сост., ст. к разделам и коммент. В. Г. Безрогова, О. И . Варьяш.— М.: А О «Аспект Пресс», 1994.— 352 с.— (Программа: Обновление гуманит. образования в России).
ISBN 5-86318-082-Х

Антология педагогической мысли христианского Средневековья – Том II – Содержание

Бог, мир и человек в средневековой педагогике. Безрогое В.Г., Варьяш О.И.
ОТ СХОЛИИ К СХОЛАСТИКЕ: СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ПЕТР АЛЬФОНСИ
  • Учительная книга клирика
ИОАНН КОТТОН
  • Музыка
ФЕОФИЛАКТ ИФЕСТ
  • Слово к багрянородному государю Константину
ГВИБЕРТ НОЖАНСКИЙ
  • Три книги своей жизни
ПЕТР АБЕЛЯР
  • История моих бедствий
ГУГО СЕН-ВИКТОРСКИЙ
  • Семь книг назидательного обучения, или Дидаскаликон
РОМАН О СЕМИ МУДРЕЦАХ
ИОАНН СОЛСБЕРИЙСКИЙ
  • Металогик
  • Поликратик, или о забннмх света и шнотях философов
ЖАК ДЕ ВИТРИ
  • Восточная история
ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ: СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ
ВИНСЕНТ ИЗ БОВЕ
  • О наставлении детей знатных граждан
ЖЕСТА ГИЛЬОМА
  • Детство Гильома
  • Песнь о Гильоме
ФИЛИПП НОВАРСКИЙ
  • Четыре возраста человека
ЭГИДИЙ РИМСКИЙ
  • О правлении государей
ЖОФФРУА ДЕ ЛА ТУР ЛАВДРИ
  • Книга рыцаря де ла Тура Ландри, написанная в назидание его дочерям
УЧИТЕЛЬНЫЙ ДОЛГ: МАГИСТР В ШКОЛЕ И УНИВЕРСИТЕТЕ
ЭБЕРХАРД
  • Лабиринт
О ШКОЛЬНОЙ НАУКЕ
ПЬЕР ДЮБУА
  • Об отвоевании Святой Земли
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
  • Порядок диспутов в Сорбонне
  • Статут Парижского университета о методах чтения лекций
  • Из статутов всех факультетов Парижского университета
О ПОХВАЛЕ КЛИРУ
ГРАМОТА КАСТИЛЬСКОГО КОРОЛЯ ЭНРИКЕ II ОБ УЧИТЕЛЯХ
ЖАН ЖЕРСОН
  • Жерсон - Майори, наставнику дофина
  • Записка о реформе теологического образования
  • Жерсон - наставникам Наваррского коллежа (29 апреля 1400 г.)
  • Жерсон - наставникам Наваррского коллежа (май-сентябрь 1400 г.)
КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧСКИЙ
  • Разъясненное сказание о буквах
ДИАЛОГ С БУДУЩИМ: В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
ДЖОВАННИ ДОМИНИЧИ
  • Наставления в семейных делах
АЛОНСО ДЕ КАРТАХЕНА
  • Об образовании и литературных занятиях
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Примерная тематика курсовых и дипломных работ по истории педагогической мысли христианского Средневековья
Программа спецсеминара “Педагогическая культура христианского Средневековья
Рекомендательный список литературы
Аннотированный указатель имен
ПОСЛЕСЛОВИЕ (Д. Г. Бмрогов)
Views 422
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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