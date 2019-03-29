Данные истории, археологии, естественных наук и лингвистики в полной ме­ре подтверждают сведения, содержащиеся в книгах Библии. Наряду с этим воссозданный в составляющих Новый Завет книгах социальный контекст (повседневная жизнь в Палестине, устройство жилища, пища, костюм, воспита­ние детей...) подтверждается исследованиями всех ученых как прошлого, так и настоящего, как христианской, так и нехристианской ориентации.

Понима­нию Нового Завета способствуют также иудаистские источники (Талмуд, иудаистские апокрифы, кумранские рукописи), которые лишний раз подтверждают историческую достоверность этой части Писания. Историческая достоверность Евангелий подтверждается также и языческими источниками, авторов которых трудно назвать пристрастными: а) Плиний младший (112 г.) рассказывает о христианах в своем письме императору Траяну; б) величайший из латинских историков Тацит повествует о Христе в своих "Анна­лах" (116 г.); в) Хрестус (Христос) и преследуемые Нероном христиане упоми­наются у Светония (120 г.). Профессор о. Бернардо Антонини - Экзегезис книг Нового Завета

М. : Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского, 1995. - 285 с. - Б. ц.

Профессор о. Бернардо Антонини - Экзегезис книг Нового Завета - Содержание

ВВЕДЕНИЕ В ЭКЗЕГЕЗИС НОВОГО ЗАВЕТА

Историко-литературное введение в 27 Книг Нового Завета

Происхождение и значение Eвангелий

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Детские годы Иисуса в Евангелиях от Матфея и Луки (гл. 1-2)

Евангелие от Иоанна

"Пролог" Евангелия от Иоанна

Приложение 1 "Пролог" Евангелия от Иоанна: общие выводы о Логосе

Приложение 2 Новая заповедь (Ин 13)

Приложение 3 Дружба и любовь в текстах св. Иоанна

Деяния апостолов

Введение в послания св. Павла

Соборные послания

Апокалипсис

ЭКЗЕГЕЗИС ВАЖНЕЙШИХ ОТРЫВКОВ

Профессор о. Бернардо Антонини - Экзегезис книг Нового Завета - "Пролог" Евангелия от Иоанна: общие выводы о Логосе

1. Логос есть извечное Слово Божие, предсуществующее у Отца (см. Ин l. la-б; БСНЗ - Большой Словарь Нового Завета, VI, столбцы 367-368; см. также подробную статью о Логосе в кн.: БСНЗ, Paideia, Brescia 1970, стр. 199-533 (333 столбца).

2. Логос есть Личность, тесным образом связанная, соотнесенная с Богом-Отцом (Ин 1. 16).

3. Логос есть творящее Слово Божие (Ин 1. 3).

4. Логос есть Слово, творящее с премудростью (Притч 8; Сир 24; Слово, атрибут, персонификация Премудрости).

5. Логос есть Слово, устанавливающее Союз, обращающееся в Тору (БСНЗ, VI, стб. 375-380).

6. Логос есть Слово, обращающееся в "Историю Спасения" (см. Мартини, "Слово Божие у истоков Церкви").

7. Логос есть итоговое, эсхатологическое Слово.

8. Логос есть воплощенное Слово (Ин 1. 14).

9. Логос есть Слово откровения (Ин 1. 18): это идеальное, эсхатоло­гическое Откровение.

10. Логос есть Слово, зиждущееся в Воскресшем Иисусе (см. Ван ден Буше. Теология Откровения и Воскресшего Иисуса).