Антонини - Экзегезис книг Нового Завета
Данные истории, археологии, естественных наук и лингвистики в полной мере подтверждают сведения, содержащиеся в книгах Библии. Наряду с этим воссозданный в составляющих Новый Завет книгах социальный контекст (повседневная жизнь в Палестине, устройство жилища, пища, костюм, воспитание детей...) подтверждается исследованиями всех ученых как прошлого, так и настоящего, как христианской, так и нехристианской ориентации.
Пониманию Нового Завета способствуют также иудаистские источники (Талмуд, иудаистские апокрифы, кумранские рукописи), которые лишний раз подтверждают историческую достоверность этой части Писания.
Историческая достоверность Евангелий подтверждается также и языческими источниками, авторов которых трудно назвать пристрастными: а) Плиний младший (112 г.) рассказывает о христианах в своем письме императору Траяну; б) величайший из латинских историков Тацит повествует о Христе в своих "Анналах" (116 г.); в) Хрестус (Христос) и преследуемые Нероном христиане упоминаются у Светония (120 г.).
Профессор о. Бернардо Антонини - Экзегезис книг Нового Завета
М. : Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского, 1995. - 285 с. - Б. ц.
Профессор о. Бернардо Антонини - Экзегезис книг Нового Завета - Содержание
ВВЕДЕНИЕ В ЭКЗЕГЕЗИС НОВОГО ЗАВЕТА
- Историко-литературное введение в 27 Книг Нового Завета
- Происхождение и значение Eвангелий
- Евангелие от Матфея
- Евангелие от Марка
- Евангелие от Луки
- Детские годы Иисуса в Евангелиях от Матфея и Луки (гл. 1-2)
- Евангелие от Иоанна
- "Пролог" Евангелия от Иоанна
- Приложение 1 "Пролог" Евангелия от Иоанна: общие выводы о Логосе
- Приложение 2 Новая заповедь (Ин 13)
- Приложение 3 Дружба и любовь в текстах св. Иоанна
- Деяния апостолов
- Введение в послания св. Павла
- Соборные послания
- Апокалипсис
ЭКЗЕГЕЗИС ВАЖНЕЙШИХ ОТРЫВКОВ
Профессор о. Бернардо Антонини - Экзегезис книг Нового Завета - "Пролог" Евангелия от Иоанна: общие выводы о Логосе
1. Логос есть извечное Слово Божие, предсуществующее у Отца (см. Ин l. la-б; БСНЗ - Большой Словарь Нового Завета, VI, столбцы 367-368; см. также подробную статью о Логосе в кн.: БСНЗ, Paideia, Brescia 1970, стр. 199-533 (333 столбца).
2. Логос есть Личность, тесным образом связанная, соотнесенная с Богом-Отцом (Ин 1. 16).
3. Логос есть творящее Слово Божие (Ин 1. 3).
4. Логос есть Слово, творящее с премудростью (Притч 8; Сир 24; Слово, атрибут, персонификация Премудрости).
5. Логос есть Слово, устанавливающее Союз, обращающееся в Тору (БСНЗ, VI, стб. 375-380).
6. Логос есть Слово, обращающееся в "Историю Спасения" (см. Мартини, "Слово Божие у истоков Церкви").
7. Логос есть итоговое, эсхатологическое Слово.
8. Логос есть воплощенное Слово (Ин 1. 14).
9. Логос есть Слово откровения (Ин 1. 18): это идеальное, эсхатологическое Откровение.
10. Логос есть Слово, зиждущееся в Воскресшем Иисусе (см. Ван ден Буше. Теология Откровения и Воскресшего Иисуса).
в джвю нет текста.
Уже есть.