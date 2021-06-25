Паканич - Антоний - Послание Павла Римлянам
Самый ранний дошедший до нас, хотя и не в полном объеме, комментарий к Посланию к Римлянам принадлежит Оригену. Он относится к позднему периоду жизни александрийского дидаскала в Кесарии. Наиболее значительная его часть известна нам в сокращенном латинском переводе Руфина. Ряд отрывков на греческом сохранились в составе Оригенова «Добротолюбия» и в «Катенах». В 1941 г. в Египте на берегу реки Тура были найдены папирусы, содержащие творения Оригена и Дидима (т.н. «Рукописи Тура»), среди которых оказался самый большой фрагмент толкования Оригена на Рим. (3:5-5:7) нагреч. Он, в частности, против ожидания ученых, в целом подтвердил точность Руфинова перевода. Комментарий Оригена представляет значительный интерес, особенно в формулировке вопросов, и, как отмечают Сенди и Хидлем, «если бы он так же преуспел в ответах на них, как и в их постановке, мало что осталось бы его последователям».
Далее мы располагаем отрывками комментариев, оставшихся от толкователей IV в. — «полуарианина» Акакия Кесарийского, Диодора Тарсийского, Аполлинария и Дидима Слепца. После этого следует одно из самых блистательных толкований на Рим. — гомилии свт. Иоанна Златоуста, прочитанные им в Антиохии предположительно в 387-397 гг. При тщательном анализе значений отдельных слов и фраз, иногда даже грамматики, при обозрении и оценке различных интерпретаций разбираемого места, св. Златоуст здесь, как и в других своих беседах на Священное Писание, сосредотачивается преимущественно на этических вопросах, значимых для решения его пастырских задач, демонстрируя тем самым и достоинства, и ограничения антиохийской экзегетической школы.
В отрывках дошли до нас комментарии Феодора Мопсуэстийского, свт. Кирилла Александрийского (в частности, сохранилась его экзегеза Рим. 5:12), Севериана Габальского и Геннадия, впоследствии патриарха Константинопольского. Последующие греческие толкователи — блж. Феодорит Кирский, прп. Иоанн Дамаскин, Экумений, еп. Трисский, блж. Феофилакт Болгарский и Евфимий Зигабен — находятся в сильной зависимости от свт. Иоанна Златоуста. Из сирийских отцов толкования прп. Ефрема Сирина сохранились только в армянском переводе.
Из латинских комментариев на Рим. самый ранний — т. н. Амвросиаст, т. е. неизвестный автор конца IV в., которого его издатели-бенедиктинцы XVII в. ошибочно считали св. Амвросием Медиоланским. Первым усомнился в авторстве св. Амвросия Эразм Роттердамский, от него же идет имя, принятое в западной науке — Ambrosiaster. Исследователи высказывали предположения об авторстве, но серьезных оснований у этих гипотез нет. Амвросиаст обнаруживает обширную ученость и глубокомыслие и побуждает к размышлениям, предвосхищая даже некоторые интерпретации современных богословов, например, Карла Барта и Томаса Мэнсона.
Комментарий на Рим., который напечатан в Латинской Патрологии Миня как приложение к трудам блж. Иеронима и который приписывался также Примасию и блж. Августину, как теперь общепризнано, принадлежит Пелагию. Это толкование интересно тем, что его автор выказывает знакомство с толкованиями на Рим. прежних авторов: Оригена (в перев. Руфина), Амвросиаста, Златоуста и, возможно, Феодора Мопсуэстийского.
От Средних веков до нас дошли два сборника аллегорических и мистических комментариев к Рим. Гуго Сен-Викторского, труд Петра Мартира и два значительных рациональных комментария — Петра Абеляра и в особенности Фомы Аквинского с его безупречной логической формой, в которую она неизменно облекает мысль ап. Павла. Из не специально Рим. посвященных комментариев более поздней эпохи гуманизма можно отметить опубликованные Эразмом заметки Лоренцо Валла и Жака Лефевра д Этапля.
С Реформации, как это и можно было ожидать, начинает нарастать лавина комментариев на Рим. Прежде всего, это, безусловно, известные лекции на Рим. Мартина Лютера, прочитанные им в 1515-1516 гг. (напечатаны в 56-м томе полного собрания его сочинений). В этих не предназначенных для публикации лекциях Лютер пребывает на промежуточном этапе формирования своего учения об оправдании только верою, когда он уже осознал его, но отчасти, испытывая на себе значительное влияние номинализма, рассматривал оправдание верою как некое становление, а не как «юридическое» провозглашение грешника оправданным.
Лютер опирался на сочинения блж. Августина, Бернарда Клервоского и Иоганна Таулера и открыл в Рим. многое не замеченное в патристическую и средневековую эпохи, в особенно в вопросах о природе греха, оправдания, благодати и др. Следующим протестантским толкователем Рим. был Филипп Меланхтон (1522 и 1540 гг.), а затем Жан Кальвин (1539 г.), отвергший экзегетический метод Цицерона, примененный Меланхтоном (заимствованный им у Аристотеля) и состоящий в поиске ключевых тем (loci). Далее можно назвать комментарии к Рим. двух крупных католических экзегетов того времени — Корнелия а Ляпиде (1614 г.) и Эстиуса (1614-16 гг.).
Антоний (Паканич), архиеп. - Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке с отдельными экскурсами в западную библеистику
К.: Издательский отдел УПЦ, 2009. 232 с.
ISBN 978-966-2371-00-0
Антоний (Паканич), архиеп. - Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке с отдельными экскурсами в западную библеистику - Содержание
Раздел I. Исагогика
Глава 1. Основные вопросы исагогики
- 1. Состояние Римской Церкви ко времени написания к ней Послания
- 2. Повод и цель написания
- 3. Время написания
- 4. Место написания
- 5. Язык и стиль Послания
- 6. Подлинность и неповрежденность Послания
- 7. Разделение Послания по содержанию
Раздел II. Экзегетика
Глава 1. Обзор экзегетических исследований
Глава 2. Богословие послания
- 1. Грехопадение человека
- 2. Греховность всего человечества
- 3. Вера в Иисуса Христа — единственный путь спасения
- 4. Христология. Проблема Рим. 9:5
- 5. Учение о предопределении Божием
- 6. Антропология
- 7. Судьба Израильского народа
- 8. Отношение к власти
Заключение
Библиография
Исследование наработок предыдущих толкователей, дело нелёгкое, но увлекательное. Книга: Антония (Паканич), «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке» как раз о обзоре достижений библеистики в изучении послания к Римлянам. Кроме рассмотрения трудов отечественных богословов, автор делает широкий экскурс в исследование западных экзегетов, синтезируя восточную и западную традицию, сравнивая древних и современных специалистов по посланию Римлянам. Книга разделена на две главные части: Исагогика и Экзегетика. По первому разделу «Введение в Римлянам», автор предлагает интересный обзор разных подходов в изучение послания и приводит очень большой исторический список источников, разных комментарий, начиная с Оригена, Златоуста…, продолжая Феофаном, Михаилом Лузиным, Фердинандом Бауром… и заканчивая современными западными - Дугласом Му, Томасом Шрайнером, Джеймсом Данном... Книга была написана 2009 года и позже опубликовано очень много работ по Римлянам, но тот представленный объём литературы, весьма впечатляет и позволяет продолжить изучение послания Павла.
Во второй части автор разделил послание тематически (богословски), объясняя с экзегетической точки, разные сложные и важные отрывки. В начале каждого богословского подраздела, представляется экскурс в отечественную экзегезу, а потом представляется наработки западной библеистики. Автор погружает читателя во множество цитат и взглядов, но при этом старается обобщить и простым языком суммировать многочисленные споры по тому или другому отрывку или богословской теме.
Данное исследование Римлянам, по словам автора, не претендует на исчерпывающую полноту. Однако изучение литературы, вышедшей на русском языке, помогает увидеть основные вехи развития отечественной толковательной школы и определяет круг проблем, связанных с посланием к Римлянам. А англоязычная литература, позволяет вести дискуссию с представителями другой традиции и формировать собственную. Конечно же автор склоняется к толкованию Римлянам во свете святоотеческой традиции, призывая быть верным православной школе, но не отвергать западные наработки. В заключении Паканич говорит, что вершиной отечественной экзегетики на изучение к Римлянам, является толкование Феофана Затворника, который основывается на гомилиях Иоанна Златоуста, повлиял на всю православную экзегетику.