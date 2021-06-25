Самый ранний дошедший до нас, хотя и не в полном объеме, комментарий к Посланию к Римлянам принадлежит Оригену. Он относится к позднему периоду жизни александрийского дидаскала в Кесарии. Наиболее значительная его часть известна нам в сокращенном латинском переводе Руфина. Ряд отрывков на греческом сохранились в составе Оригенова «Добротолюбия» и в «Катенах». В 1941 г. в Египте на берегу реки Тура были найдены папирусы, содержащие творения Оригена и Дидима (т.н. «Рукописи Тура»), среди которых оказался самый большой фрагмент толкования Оригена на Рим. (3:5-5:7) нагреч. Он, в частности, против ожидания ученых, в целом подтвердил точность Руфинова перевода. Комментарий Оригена представляет значительный интерес, особенно в формулировке вопросов, и, как отмечают Сенди и Хидлем, «если бы он так же преуспел в ответах на них, как и в их постановке, мало что осталось бы его последователям».

Далее мы располагаем отрывками комментариев, оставшихся от толкователей IV в. — «полуарианина» Акакия Кесарийского, Диодора Тарсийского, Аполлинария и Дидима Слепца. После этого следует одно из самых блистательных толкований на Рим. — гомилии свт. Иоанна Златоуста, прочитанные им в Антиохии предположительно в 387-397 гг. При тщательном анализе значений отдельных слов и фраз, иногда даже грамматики, при обозрении и оценке различных интерпретаций разбираемого места, св. Златоуст здесь, как и в других своих беседах на Священное Писание, сосредотачивается преимущественно на этических вопросах, значимых для решения его пастырских задач, демонстрируя тем самым и достоинства, и ограничения антиохийской экзегетической школы.

В отрывках дошли до нас комментарии Феодора Мопсуэстийского, свт. Кирилла Александрийского (в частности, сохранилась его экзегеза Рим. 5:12), Севериана Габальского и Геннадия, впоследствии патриарха Константинопольского. Последующие греческие толкователи — блж. Феодорит Кирский, прп. Иоанн Дамаскин, Экумений, еп. Трисский, блж. Феофилакт Болгарский и Евфимий Зигабен — находятся в сильной зависимости от свт. Иоанна Златоуста. Из сирийских отцов толкования прп. Ефрема Сирина сохранились только в армянском переводе.

Из латинских комментариев на Рим. самый ранний — т. н. Амвросиаст, т. е. неизвестный автор конца IV в., которого его издатели-бенедиктинцы XVII в. ошибочно считали св. Амвросием Медиоланским. Первым усомнился в авторстве св. Амвросия Эразм Роттердамский, от него же идет имя, принятое в западной науке — Ambrosiaster. Исследователи высказывали предположения об авторстве, но серьезных оснований у этих гипотез нет. Амвросиаст обнаруживает обширную ученость и глубокомыслие и побуждает к размышлениям, предвосхищая даже некоторые интерпретации современных богословов, например, Карла Барта и Томаса Мэнсона.

Комментарий на Рим., который напечатан в Латинской Патрологии Миня как приложение к трудам блж. Иеронима и который приписывался также Примасию и блж. Августину, как теперь общепризнано, принадлежит Пелагию. Это толкование интересно тем, что его автор выказывает знакомство с толкованиями на Рим. прежних авторов: Оригена (в перев. Руфина), Амвросиаста, Златоуста и, возможно, Феодора Мопсуэстийского.

От Средних веков до нас дошли два сборника аллегорических и мистических комментариев к Рим. Гуго Сен-Викторского, труд Петра Мартира и два значительных рациональных комментария — Петра Абеляра и в особенности Фомы Аквинского с его безупречной логической формой, в которую она неизменно облекает мысль ап. Павла. Из не специально Рим. посвященных комментариев более поздней эпохи гуманизма можно отметить опубликованные Эразмом заметки Лоренцо Валла и Жака Лефевра д Этапля.

С Реформации, как это и можно было ожидать, начинает нарастать лавина комментариев на Рим. Прежде всего, это, безусловно, известные лекции на Рим. Мартина Лютера, прочитанные им в 1515-1516 гг. (напечатаны в 56-м томе полного собрания его сочинений). В этих не предназначенных для публикации лекциях Лютер пребывает на промежуточном этапе формирования своего учения об оправдании только верою, когда он уже осознал его, но отчасти, испытывая на себе значительное влияние номинализма, рассматривал оправдание верою как некое становление, а не как «юридическое» провозглашение грешника оправданным.

Лютер опирался на сочинения блж. Августина, Бернарда Клервоского и Иоганна Таулера и открыл в Рим. многое не замеченное в патристическую и средневековую эпохи, в особенно в вопросах о природе греха, оправдания, благодати и др. Следующим протестантским толкователем Рим. был Филипп Меланхтон (1522 и 1540 гг.), а затем Жан Кальвин (1539 г.), отвергший экзегетический метод Цицерона, примененный Меланхтоном (заимствованный им у Аристотеля) и состоящий в поиске ключевых тем (loci). Далее можно назвать комментарии к Рим. двух крупных католических экзегетов того времени — Корнелия а Ляпиде (1614 г.) и Эстиуса (1614-16 гг.).