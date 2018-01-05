Первоначально у нас может возникнуть искушение проигнорировать изучение Вероисповеданий Лютеранской церкви и ее Символов веры (темы данной работы), как чего-то “непрактического”, если не эзотерического. В современном мире мегацерквей и церковного единения любая попытка спорить о Вероисповеданиях может показаться скорее чем-то вроде споров о том, с какой стороны разбивать яйцо, нежели обсуждением “реальных проблем”. Может показаться, что развращенность, грубость, черствость, цинизм, банальность и вульгарность нашего времени, не говоря уж об экономическом и политическом состоянии дел, заслуживают внимания в первую очередь. Однако мы прежде всего должны признать, что напасти нашего времени - это лишь симптомы разрушения духовных взаимосвязей.

Мыслящие люди и серьезные лидеры должны на какое-то время остановиться и сформировать четкое видение проблемы, в то время как все остальные лишь рвутся вперед очертя голову и красноречиво расписывают симптомы современных пороков. Только единицы позволили себе пойти дальше столь неопределенного описания симптомов, как разрушение моральных и семейных “ценностей”, но даже и они, очевидно, испытывают определенное неудобство в том, чтобы открыто высказать все, о чем (как мы предполагаем) они думают, а также засвидетельствовать то понимание христианства, которое они, предположительно, исповедуют. В книге “Исповедание упования. Вопросы лютеранской идентичности” показана и истолкована история американского конфессионализма за последние два столетия.

Автор твердо убежден, что понимание этой истории прежде всего поможет лютеранам восстановить свою идентичность, или самосознание, в обстановке духовного плюрализма, царящего в современном обществе (а также, очевидно, будет полезно и всем остальным христианам). Кроме того, книга указывает направление успешного продвижения к цели, “преодолевая бури идеологических разногласий и современные поветрия, теологические мнения и релятивизм постмодернистского общества”. И наконец, эта работа призвана помочь в преодолении излишней поглощенности внутрикультурными тенденциями, разрушительно действующими как на конфессиональную идентичность, так и на христианство как таковое.

Чарльз П. Аранд - Исповедание упования - Вопросы лютеранской идентичности

WORLD WIDE PRINTING DUNCANVILLE, USA 2001 - 258 с.

ISBN 1-58712-055-0

Чарльз П. Аранд - Исповедание упования - Вопросы лютеранской идентичности - Содержание

Введение

Часть I. Конфессиональное возрождение

1. Вероисповедания как протестантское согласие

2. Вероисповедания как катехизис и учение

3. Вероисповедания как доктринальные нормы

4. Вероисповедания как исторические документы

Часть II. Конфессиональная консолидация и кризис

5. Вероисповедания как Dogmengeschichte

6. Вероисповедания как древнее наследие

7. Вероисповедания как вселенские (кафолические) и евангелические свидетельства

8. Вероисповедания как экуменический призыв

Заключение

Чарльз П. Аранд - Исповедание упования - Вопросы лютеранской идентичности - Введение



Как правило, к людям, пережившим амнезию, окружающие относятся с состраданием и сожалением. Больные амнезией не осознают ни кто они, ни откуда, ни что им следует делать. Они утратили идентичность, поскольку не помнят минувших событий, встреч и своей судьбы. Идентичность (как отдельного человека, так и этнической группы, или целого народа) - есть то, что связывает их с прошлым и определяет движение в будущем. “Духовная амнезия” Церкви, утрата ею своей идентичности - явление не менее трагическое, поскольку идентичность составляет суть того, что Церковь говорит и делает в мире. Исторически Христианская Церковь определялась и идентифицировалась через экуменические Символы веры, в особенности Никео-Цареградский. Эти Символы веры служили своего рода компасом при чтении Писания, богословской основой христианского мировоззрения и богословским словарем при христианском общении.



По этой причине лютеране всегда считали свои исповедальные документы, собранные в Книге согласия, делом первостепенной важности. Аугсбургское вероисповедание и Краткий катехизис, содержащиеся в Книге согласия, всегда служили тем знаменем, вокруг которого собирались лютеране всего мира на протяжении ряда веков. Нигде это не происходило столь же явно, как в Соединенных Штатах. Не озабоченные более официальным признанием со стороны государства и лишенные его поддержки, лютеране сразу после переселения в Америку обратились к исповедальным документам, дабы определить свою идентичность, организоваться и объединиться в условиях религиозного плюрализма. Вероисповедания играли более существенную роль в формировании и служении лютеранских общин, в их богословии и практике, чем в какой-либо иной конфессии Америки.



Книгу согласия, вместе с тем, никогда не принимали слепо, без тщательного осмысления каждым последующим поколением. Напротив, лютеране постоянно подвергали проверке ее жизненность и ценность. Но хотя лютеране имеют общее вероисповедное наследие, существуют разные мнения на счет того, в чем заключается верность конфессиональным документам. На протяжении вот уже 200 лет происходят споры о том, как понимать и применять вероисповедные документы в том или ином историческом контексте. В этой книге отчасти содержатся сведения о том, как воспринимались лютеранские Вероисповедания разными Синодами и отдельными богословами при изучении значения и жизненности лютеранского конфессионального наследия. И если прав Герхард Эбелинг, что история христианства является не чем иным, как историей толкования Писания, тогда верно и то, что история лютеранства в Америке представляет собой историю толкования лютеранских Вероисповеданий.