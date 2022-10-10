Архангельский собор, один из трех главных храмов Московского Кремля, вслед за своими собратьями - Успенским и Благовещенским соборами, скоро будет отмечать 500-летие. Построенный в 1508 г. на месте более древнего храма итальянским архитектором Алевизом Новым и воспринявший некоторые элементы итальянского зодчества, тем не менее он по своим конструкциям является русским памятником. В течение столетий собор выполнял важную роль родовой усыпальницы московских государей. Связанный со многими историческими лицами и событиями, являвшийся одним из мест проведения государственных и церковных церемониалов, на протяжении нескольких веков он находился в сфере особого внимания государственной власти и народа.

Этот оригинальный памятник древней архитектуры сохранил в своем интерьере чрезвычайно насыщенные по содержанию фресковые росписи, замечательные произведения иконописи, лицевого шитья и разнообразные произведения прикладного искусства. Достаточно вспомнить знаменитое «Мстиславово Евангелие», написанное в ХII в. мастером Алексой по приказу киевского князя Мстислава, заключенное впоследствии в драгоценный оклад, или не менее известный образ «Архангел Михаил с деяниями ангелов» конца XIV в., до сих пор стоящий в местном ряду иконостаса.

Архангельский собор Московского кремля

Москва, Издательство "Красная площадь", 2002

ISBN 5-900743-60-8

Архангельский собор Московского кремля - Содержание

От составителя

О. Шмидт. О Евгении Степановиче Сизове

Спсиок трудов Е. С. Сизова

Е. С. Сизов Храм Архангела Михаила на Соборной площади Кремля

В. В. Кавельмахер О приделах Архангельского собора

Т. Д. Панова Некрополь Архангельского собора

Ю. П. Мосунов Подземные палааты Архангельского собора

Т. Д. Панова Захоронения Вознесенского монастыря в подземной палате Архангельского собора

Т. Е. Самойлова Святые русские князья в росписи Архангельского собора

Т. Б. Власова История формирования иконостасов Архангельского собора

А. И. Яковлева Храмовый образ «Архангел Михаил с деяниями ангелов»

Л. А. Щенникова О двух чтимых богородичных иконах Архангельского собора

И. Л. Кызласова О древнем портрете великого Князя Василия III

Н. А. Маясова Произведения лицевого шитья из Архангельского собора

И. И. Вишневская, И. А. Смирнова Предметы из тканей в ризнице Архангельского собора

М. В. Мартынова Художественный металл в интерьере Архангельского собора

Список сокращений

Список иллюстраций

Summary