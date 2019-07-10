Архангельское Евангелие - четвертая по древности датированная рукописная восточнославянская книга. Написано на пергамене почерком «деловой устав», имеет 178 листов, 53 листа первоначального текста утрачены.

Из украшений сохранились заставка, несколько концовок, выполненных чернилами, и 177 инициалов, в основном киноварных, в орнаментике которых присутствуют растительные и геометрические мотивы.

Переплет представляет собой две, по-видимому, современные книге доски без покрытия, крепящиеся к блоку при помощи ремешков, на досках имеются следы от четырех застежек. Основной текст АЕ написан двумя писцами. 1-й копировал текст краткого Евангелия-апракос (Л. 1-76), 2-й – текст полного Евангелия-апракос (Л. 77-177).

Тип краткого Евангелия-апракос, послуживший образцом для 1-го писца, восходит к кирилло-мефодиевскому переводу. Архангельское Евангелие было привезено в Москву из Архангельска в конце 1876 г. для продажи, приобретено в начале 1877 г. московским Румянцевским музеем. В 1912 г. издано факсимильно методом трехцветной цинкографии, в 1997 г. осуществлено научное издание текста.

Архангельское Евангелие 1092 г

Москва, «Храм Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках» 2019 г. – 412 с.

Архангельское Евангелие 1092 г - Об издании

В настоящей книге использован текст Архангельского Евангелия 1092 г, но т.к. он сохранился до наших дней не полностью, недостающий текст был восполнен текстом Остромирова Евангелия 1056-1057 гг., текстом Мариинского Евангелия (Григоровичево), а также текстом Галичского Евангелия 1144 г.

Все эти недостающие фрагменты взяты с издания Н. Ильминского 1889 г.