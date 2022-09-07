Собирая выпуск на тему «Архетипический секс», мы, как никогда ранее, видим, что означает фраза «глубинная психология». Хотя обычно она используется для обозначения глубины души или бессознательного, вертикального спуска в бездонную яму под названием психика, у нее есть и боковое направление. У нее есть диапазон. Горизонтальный диапазон архетипической психологии необходимо пропагандировать больше, чем это делается на самом деле.

Например, обсуждение Рэйчел Поллак психики транссексуалов иллюстрирует сложность этого сексуального измерения, которое мало кто из нас может себе представить. У каждого из нас есть свое собственное сексуальное измерение, из которого мы смотрим на других, иногда так обыденно, так буквально или даже легально, что мы не видим, какой маленькой частицей сексуальной вселенной обладает каждый из нас.

Алтарь Афродиты - это место, где мы обычно приносим жертвы любви и Эросу. Но архетипический секс - это более обширная тема, чем может вместить даже эта удивительная богиня. И, как показывает Джей Ливернуа, наша культура даже не имеет полного представления о самой Афродите, что становится ясно при взгляде на ее гаитянскую параллель, Эрзули.

Все боги и богини, в конце концов, имеют сексуальную сторону. Хотя поэты говорили, что всеми богами правит Афродита, они прекрасно знали, что эти божественные фигуры воплощают в себе сексуальную жизнь, каждая из которых по-своему изобретательна и уникальна. Один только Гермес, как уже известно любому читателю литературы, представляет собой огромное исследование сексуальности, и статья Уильяма Доти в этом выпуске еще раз напоминает нам, насколько силен этот бог в сексуальном воображении.

Джеймс Хиллман, Джей Ливернуа, Рейчел Поллак, Сону Шамдасани и др. - Архетипический секс

Под редакцией Джеймса Хиллмана

М. : Касталия, 2021. - 318 с.

ISBN 978-5-521-16340-3

Джеймс Хиллман, Джей Ливернуа, Рейчел Поллак, Сону Шамдасани и др. - Архетипический секс - Содержание