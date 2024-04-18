Так устроены люди, что у них всегда есть проблемы. Герои этой книги, конечно же, не были исключением. Комплексы, обиды, рухнувшие мечты и разбитые иллюзии – ничто не обошло их стороной. И всё же есть одно качество, которое отличает великого человека от заурядного, гения от посредственности. Это качество заключается в умении использовать личные поражения, слабости, проблемы так, что они становятся точками роста, тем опытом, который делает выдающуюся личность еще сильнее. Только благодаря этой черте характера подобные люди становятся примером для всех остальных.

Однако значит ли это, что герои этой книги были идеальны? Конечно же нет. Видимо, так устроено человечество, что даже самым талантливым ее представителям под силу стать лучше только отчасти. В остальном даже гении остаются обычными людьми. Наверное, поэтому они и близки всем нам. Зная это, можно избежать крайностей – не делать из них кумиров, воспринимая их взгляды как истину в последней инстанции, но и не отвергать их идеи только потому, что порой сами они были не на высоте.

Ведь как говорил Абрахам Маслоу: «Совершенных людей нет! Есть люди, которых можно назвать хорошими, очень хорошими и даже великими. Есть творцы, провидцы, пророки, святые, люди, способные поднять людей и повести их за собой. Таких людей немного, их считаные единицы, но уже сам факт их существования вселяет в нас надежду на лучшее, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, ибо показывает нам, каких высот может достичь человек, устремленный к саморазвитию. Но даже эти люди несовершенны, им, как и простым смертным, знакомы скука, раздражение, гнев, эгоизм и депрессия. Чтобы не испытывать горьких разочарований, мы должны освободиться от иллюзий относительно человеческой природы, должны смотреть на нее трезвым взглядом».

Станислав Аристов - Великие психологи

«ВЕБКНИГА», 2019

Серия "Жизнь замечательных людей"

ISBN 978-5-235-04686-3

Станислав Аристов - Великие психологи - Содержание

Предисловие

Глава I Карл Юнг (1875–1961)

Глава II Альфред Адлер (1870–1937)

Глава III Эрих Фромм (1900–1980)

Глава IV Карен Хорни (1885–1952)

Глава V Виктор Франкл (1905–1997)

Глава VI Фриц Перлз (1893–1970)

Глава VII Абрахам Маслоу (1908–1970)

Послесловие

Примечания