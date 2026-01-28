Настоящее издание представляет собой первый перевод на русский язык сборника избранных сочинений известного голландского богослова и создателя альтернативной кальвинизму системы богословия Якоба Арминия (1560-1609).

В среде современных исследователей творчества Арминия не существует общепризнанной оценки его богословия, поскольку, кроме сложности понимания самой проблематики спасения, сделать это не позволяло также и существование различных предубеждений по отношению к самой этой личности, так и к ее представлениям о характере Божьего спасения.

Исследование богословского наследия Арминия изначально проводилось тенденциозно и под влиянием осуждения его учения на Дортском синоде реформатской церкви Голландии (1618-1619). Неразбериху в оценке богословия Арминия признают даже самые радикальные критики его доктрины, но вряд ли здесь следует винить лишь сложность передачи глубины мышления этого автора.

Тем не менее, по ряду вопросов среди исследователей творческого наследия этого богослова не возникает различных мнений. Например, его взгляд на предопределение Бога, обусловленное Его предвидением будущего поведения человека, не оспаривается сегодня даже сторонниками жесткого кальвинизма. Действительно, об этом сам Арминий говорил часто, последовательно и ясно. Поскольку же выдвинутая им альтернатива кальвинизму предоставляла последний в далеко неприглядном свете, избежать конфронтации было невозможно.

Тем не менее, Арминий весьма тактичным образом дал знать своим оппонентам, что их система не просто имеет отдельные недостатки, а совершенно чужда Божественному Откровению.

Например, в своем ответе Перкинсу он так сформулировал основную претензию к кальвинизму: «Когда Бог побуждает Свое творение повлиять на что-либо, поскольку это творение как вторая и второстепенная причина обусловлено первой побуждающей причиной к совершению определённого действия, которое имеет свой вид от внешнего влияния и побуждения со стороны Бога, это действие, какое бы оно ни было по своему характеру, не может вменяться творению в вину как его собственный проступок. Однако в том случае, когда это действие можно назвать грехом, Бог обязательно становится причиной и автором этого греха. Но поскольку последняя идея никак не может претендовать на истинность, можно сказать определённо, что невозможно выйти из данного затруднения при помощи ссылки на такое действие божества, которое бы занимало среднее положение между допущением Им греха и причинением того действия, которое не может быть совершено человеком без необходимости согрешения».

Якоб Арминий - Избранные сочинения Якоба Арминия - О предопределении, свободе воли и сущности Бога

Ривне : ПП ДМ, 2014 г. - 402 с.

ISBN 978-617-515-140-2

Якоб Арминий - Избранные сочинения Якоба Арминия - О предопределении, свободе воли и сущности Бога - Содержание

От редакции русского издания

Предисловие

Публичные диспуты Объявление мнений: Часть 1 Объявление мнений: Часть 2 Исследование предопределения и благодати в трактате Перкинса: Часть 1 Исследование предопределения и благодати в трактате Перкинса: Часть 2 Защита нескольких распространившихся доктрин Письмо к Ипполиту А. Коллибию

Якоб Арминий - Избранные сочинения Якоба Арминия - О предопределении, свободе воли и сущности Бога - Предисловие

Если по вопросу о предопределении учение Арминия не подвергалось переосмысливанию, то по другим вопросам оно стало предметом различных спекуляций.

Например, т.н. реформированные арминиане (напр., Пикирилли, Олсон и другие) настаивают на том мнении, что последующие поколения арминиан отошли от первоначального учения Арминия, поскольку оно не признавало за невозрожденным человеком свободы воли даже в форме потребности в Божьей благодати. Умеренные же кальвинисты диспенсационалистского направления, как известно, исповедующие учение «спасен однажды - спасен навсегда», в свою очередь заявляют, что собственное мнение Арминия было неопределенным по вопросу о возможности отпадения от благодати, поэтому в этом вопросе он не может быть «арминианином».

Сторонники обеих этих мнений выдергивают из учения Арминия отдельные и далеко неоднозначные утверждения и создают из них доводы в пользу собственных представлений. Вместо этого им следовало бы обратить свое внимание не на те места, которые могут помочь им оправдать свое мнение, но на те, которые этому мнению противоречат. Например, очевидным опровержением обоих этих мнений служит следующая цитата, содержащаяся в ответе Арминия Перкинсу и представляющая его собственную позицию по этим вопросам в самом последовательном и чистом виде: «Подобным образом должно рассматриваться и Божье творение, которому даровано позволение осуществить достойный поступок или упущение... - будь это творение только что сотворено, или сохранилось в своей первозданной целостности, или же находится в падшем состоянии. Снова-таки, это творение - либо участник благодати, либо приглашено разделить эту благодать, либо подведено к этому состоянию, либо противится благодати, либо недостаточно стремится получить её и оставаться в ней и т.п.»

Иным образом выглядит вопрос: «Был ли Арминий сторонником полупелагианского учения?» Отвечая на него, мы можем решительно и ответственно сказать, что Арминий не был полупелагианином по той простой причине, что имел собственную позицию по этому вопросу. Полупелагианских представлений в его богословии никогда не было, хотя он и признавал духовную ценность отдельных положений полупелагианства. Поэтому все эти представления действительно были привнесены в него следующими поколениями арминиан. Впрочем, и в этом случае это не было чистое полупелагианство, включающее дела (разумеется, не ветхозаветного закона, а «закона Христова») в качестве условия спасения наравне с верой. В своем большинстве это было лишь мнение, утверждающее тесную связь между верой, как источником дел, и делами, как ее закономерным следствием.

Действительно, суть обращения или факт возрождения состоит в изменении не только мышления человека, но и всего образа его поведения. Хотя в первом своем выражении эти изменения более очевидны, чем во втором, тем не менее, невозможно сказать, что дела новообращенного остались теми же, что и до его обращения к Богу. Некоторые богословы (напр., меннониты) рассматривали дела как естественное следствие не столько веры, сколько покаяния, указывая на то, что последнее является равным ей условием спасения. В принципе мало кто из современных богословов противопоставляет друг другу покаяние и веру, но считают их сотрудниками.

К сожалению, все эти богословы так и не расслышали собственное мнение Арминия, состоящее в том, что ответственность Бога в вопросе спасения заключена в полном заслуживании Христом дара Божьей милости, а ответственность человека - в выражении полной потребности в этой заслуге. Поэтому Арминий отстаивал условный характер спасения, согласно которому Бог предлагает оправдание даром, а человек его лишь принимает, опираясь на действие предварительной благодати, в которой не отказано никому из людей всех эпох и народов. Теория искупления, известная как теория заместительного наказания, Арминием никогда не отрицалась, а только обуславливалась личной верой человека.

К сожалению, существуют различные понимания отдельных аспектов богословия Арминия даже в лагере его последователей. Обычно здесь противостоят друг другу умеренное и радикальное направления арминианства. Среди видных арминианских богословов к первому из них относятся Роджер Олсон и Роберт Пикирилли, ко второму - Лерой Форлайнс и Джек Коттрелл. Основное различие между этими позициями определяется вопросом о статусе свободы воли невозрожденного человека. Сторонники умеренного арминианства считают, что свобода воли человека вследствие грехопадения была утрачена, но потом (на вопрос, когда именно, даются различные ответы) восстановлена средствами предварительной благодати в каждом человеке отдельно или же сразу во всех людях. Представители же более радикального направления в арминианстве придерживаются мнения о том, что эта способность никогда не терялась грешником, поскольку предварительная благодать никогда не оставляла его со времени самого грехопадения первых людей.