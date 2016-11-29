Фирсов - Богословие иконы – западное и восточное

И во главу угла Церковь ставит предание о Нерукотворенном Образе Христа, посланном Им царю Авгарю

и предания об иконах Богоматери, написанных евангелистом Лукой

Потому что именно иконами этих двух Лиц явлена сама суть христианского откровения, Домостроительства Божия,

Изначальное существование этих икон есть свидетельство вочеловечения Бога в Личности Иисуса Христа и обожения человека в Личности Божией Матери.

Поэтому предание Церкви, касающееся этих икон, со временем обросшее легендами и сказаниями, и вошло в живую ткань православного богослужения

+Православная Церковь руководствуется не документами и несохранившимися вещественными памятниками (они служат лишь внешним подтверждением), а самим основанием своей веры, содержанием и смыслом христианского откровения. Образ есть выражение самой сущности христианства, и в первую очередь — непреложное свидетельство Боговоплощения. Вочеловечение Бога — это появление в тварном мире Его образа. Тем самым икона есть свидетельство исполнения ветхозаветных предображений и тем же самым упразднения ветхозаветного запрета образа Бога и человека.(см. службу Нерукотворному Спасу, 16 августа),(см., например, службу Владимирской иконе Богоматери).которое святые отцы выражают краткой формулой: "Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом".В этих двух иконах заложена вся программа церковного образотворчества, само его существование и его содержание.Источник: Успенский Л. А. Икона и искусство // Журнал Московской Патриархии. № 8. М., 2002. С. 62. Полный текст здесь . Впервые эта статья Л. А. Успенского была опубликована на английском языке в Нью-Йорке в 1985 г., см.: L. Ouspensky, “Icon and Art” in “Christian Spirituality: Origins to the Twelfth Century”, ed. by B. McGinn, J. Meyendorff, Нью-Йорк, 1985, p. 383.(Взято из книги Е. Фирсова.)Зачем же удивляться уровню образования наших священнослужителей, раз такие перлы находим даже у Л. Успенского?Итак, вымыслы, легенды, мифы, давным-давно развенчанные - это и есть истинное и непреложное свидетельство Боговоплощения, сама суть Откровения?! И Церковь как столп и утверждение Истины ставит во главу угла подобные бредни? И мы не должны отделять "предание Церкви" от тех "легенд и сказаний", что на нем наросли "со временем"? Если мы уберем эти лживые наросты, то что останется от "предания"?Сказанное относится ко многим пластам всего церковного "наследия". Отделять зерна от плевел тяжело, да и зачем, когда столь привычно и удобно питаться мякиной?