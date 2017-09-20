Но прежде всего Порошенко – человек опыта и диалога. После оранжевой революции, весной 2005, он был подвергнут критике за смешивание личных интересов и государственных обязанностей, причем никогда никакие конфликты интересов так и не были доказаны.

В ходе президентской предвыборной кампании 2014 года он выдвинул свою кандидатуру, заблаговременно обещав продать свое предприятие Рошен в случае своей победы. Благодаря его удивительному таланту создавать альянсы и идти на компромиссы, ему удалось убедить Виталия Кличко не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, несмотря на то, что тот уже более года назад уверенно выставил свою кандидатуру. Вопреки оппозиции Юлии Тимошенко он в ходе своей кампании заявил, что готов работать с ней при ее согласии и создать альянс как с ее партией Батькивщина, так и с большей вероятностью с Арсением Яценюком. и наконец, это человек, который хорошо знает Россию, одна из его фабрик находится в Липецке, и там он получает часть своей прибыли.

Антуан Аржаковский - Россия-Украина: от войны к миру ?

2014

Перевод с французского: Ирина Наконечная

Антуан Аржаковский - Россия-Украина: от войны к миру ? - Содержание

Предисловие (01.05.2014)

Глава 1: O причинах происходящего

Глава 2: Богословско-политический ключ

Глава 3: информационная война

Глава 4: Революция достоинства

Глава 5: Необычная судьба Арсения Яценюка

Глава 6: Правительство камикадзе

Глава 7: изъяны в мифологии Кремля

Глава 8: Нереальный сценарий Великой России

Заключение: Этапы примирения

Пocлесловие к английскому и российскому изданию (01.11.2014)

Приложение: хронология событий

Хронология (продолжение) май октябрь 2014

Антуан Аржаковский - Россия-Украина: от войны к миру ? - Предисловие

Существуют, много хороших книг о Россиии, по крайней мере, немало качественных книг об Украине. Но с трудом можно найти хорошие недавние работы о русско-украинских отношениях. Американский историк Джон Моррисон считает украино-русские отношения такими же важными для восточной Европы, как и отношения между Францией и Германией для Западной Европы. Правда, между Украиной и Россией стоит болезненное прошлое, а сегодня и открытая война. И все же в этих отношениях между двумя крупнейшими европейскими странами есть много потенциальных возможностей. они способны выстроить новый «общий дом», как выразился Михаил Горбачёв в 1991 году, подобно созданию Европейского Сообщества после окончания Второй мировой войны. образование последнего стало возможным благодаря работе дипломатов, а также французских и немецких интеллектуалов, которым удалось развеять миф о присущем этим народам национализме.

Прояснение мифов, которые со всех сторон окружили «битву при Бувине» или разделение империи Карла Великого в Вердене, даже если сейчас о них уже и не помнят, значительно способствовало укреплению мира в Европе. Предпочитая хорошие воспоминания болезненным, мы учимся забывать, то есть понимать и прощать. такая же эволюция весьма возможна и в Восточной Европе, но при условии, что в Москве и в Киеве как можно быстрее произойдет подобное прояснение относительно своеобразия одних и других и их общего наследия Киевской Руси. Идея написать эту книгу возникла два года тому. Я хотел написать книгу о политической ситуации в Украине и России. Я думал, что у меня будет достаточно времени до следующих президентских выборов в Украине, запланированных на весну 2015 года. Но внезапные события, которые привели к обострению русскоукраинских отношений в ноябре 2013 года, потом аннексия Крыма Россией 18 марта 2014 года побудили меня поменять стратегию и завершить мой проект как можно быстрее.

17 марта 2012 года Арсений Яценюк, в то время депутат и лидер партии Фронт изменений, принял меня в своем офисе в Киеве. Для меня он был наиболее вероятным оппонентом президенту Виктору Януковичу. Но он был не известен ни во Франции, ни во всем западном мире. Правительство премьера Николая Азарова вполне устраивало иностранных послов. Несмотря на большую коррумпированность режима, немногие решались критиковать руководство страны, которая готовилась к проведению через месяц чемпионата Европы по футболу 2012 года. Выявилось полнейшее несоответствие между украинским государством, намеревающимся с 2008 года подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, и находившимся под влиянием Москвы правительством. Реальной же целью Москвы было включить Украину в состав Евразийского Союза, что было предвидено на январь 2015 года. Это стало ясным после подписания 21 апреля 2010 года Харьковских соглашений, которые без всяких препятствий продлили срок размечещения российского флота в Севастополе с 2017 го по 2042 год.

Сначала я работал в Москве – на протяжении 6 лет, – в качестве атташе по вопросам культуры и директором Французского Университетского Колледжа в Москве; потом еще 4 года в Киеве – атташе по вопросам Лингвистического и образовательного сотрудничества при посольстве Франции; и наконец, во Львове, где я создал институт экуменических исследований и руководил им в течение 10 лет. Будучи потомком русских эмигрантов во Франции, которые жили до революции 1917 года в одессе (со стороны матери) и в Севастополе (со стороны отца), я имел возможность понять изнутри Украины, нации с двумя культурами. Россия на оборот мыслит себя не иначе как единство территории (Русь), языка (русский) и конфессии (православие). Работая над моей докторской диссертацией об истории русской интеллигенции, я научился отличать проевразийское, автократическое направление российского мышления от либерального, проевропейского. Я убежден, что русская идентичность не может и не должна отождествляться лишь с авторитарным и империалистическим течением, которое властвует сейчас внутри Государства и русской Православной Церкви.

После 21 ноября 2013 в истории Украины происходит резкий поворот : Президент Янукович находится в бегах. Арсений Яценюк становится главой нового коалиционного правительства. Россия аннексировала Крым. Несмотря на международную изоляцию, она пытается взять под свой контроль Луганскую и Донецкую области. Это спровоцировало экономические санкции Запада, что в итоге может превратить российско-украинскую войну в настоящий международный конфликт. Французские самолеты облетают границы, отделяющие Балтийские страны от России, Соединенные Штаты усиливают присутствие своего флота в Черном море, и более чем 40 000 русских солдат ждут только одного жеста Путина, чтобы аннексировать регион, которому тот уже дал «его бывшее название» – Новороссия.

Отказываясь от академической осторожности, я рискнул написать историю по горячим следам по трем причинам : Во-первых, существуют настолько противоположные точки зрения по поводу этого конфликта, такое несоответствие между заявлениями и действиями конфликтующих властей, и особенно такое противоречие между намерениями и последствиями предпринятых действий, что немного ясности, даже частичной может успокоить умы. Мои беседы с Арсением Яценюком и несколькими членами его правительства, позволяют ответить на многие вопросы о новой власти в Украине. Во-вторых, хотя все меняется с каждым днем последние четыре месяца, существуют реалии, которые остаются неизменными. Считаю, что необходимо осознать их, чтобы судить вне особых привязанностей и эмоций дня.

Я не стану защищать ни «пророссийскую» точку зрения, ни «проукраинскую» ни «прозападную», а попытаюсь проанализировать каждую из них. В России, на протяжении последних лет мне удалось повстречаться несколько раз как с теми, кто является сегодня верной опорой идеологии великой России, так и с ее яростными критиками. Я не смешиваю всю Россию с Кремлем, ни всю российскую Церковь с Московским патриархом. Ведь правда не находится ни «посередине», ни «за пределами» любого обязательства. Эти четыре последние месяцы я взял на себя обязательство информировать своих соотечественников о том, что мне кажется правдивым в исторических событиях, которые мы переживаем и в которых мы принимаем непосредственное участие, часто даже не осознавая этого. Короче говоря, я защищал Евромайдан и осудил войну, которую ведет сейчас Российское государство против Украины с соучастием Московского патриарха. Но это не мешает мне сопоставлять мои исследования и искать возможные пути восстановления мира ради всеобщего блага.

В-третьих, я отдаю себе отчет в том, что мне не хватит времени прочитать многочисленные исследования со всего мира на тему российско-украинской войны и что я не смогу остановиться на всех важных моментах этих четырех месяцев. Я пишу быстро, так как время сочтено и потому, что я уверен, что есть еще немало шансов восстановить мир. При пожаре все разыгрывается в первые минуты. Я просто надеюсь, что еще не слишком поздно…