Завоевания Александра Македонского положили начало новой исторической эпохе в областях вокруг Средиземного моря. [1] Иудеи, жившие в Палестине и диаспоре, оказались включены в ареал распространения греческого языка и литературы. Период утверждения «эллинской» культуры на территории всего Ближнего Востока определяется как эпоха «эллинизма». [2]

Для Сирии и Палестины она берет свое начало в 332 г. до Р.Х., когда эти области были завоеваны Александром и превратились в одну из провинций его империи. Иудейская диаспора, в которой'основным языком общения становится греческий, оказалась в большей мере затронута эллинизацией, чем Палестина.

В Палестине попытки насаждения греческой культуры и образа жизни привели к мощной волне сопротивления со стороны традиционно настроенных слоев еврейского общества, которое превратилось в борьбу одновременно и за национальную, и за культурную независимость. Маккавейское восстание 167-141 гг. завершилось появлением независимого Хасмонейского государства, просуществовавшего с 141 г. по 63 г., после чего над Иудеей установилась власть римлян.

[1] См. исторический обзор И. Гафни: Stone М. (ed.). Jewish Writings of the Second Temple Period. Assen, 1984. P. 1-31; а также: Schьrer Е. The History of Jewish People in the Age of Jesus Christ / New English Version rev. and ed. by G. Vermes and F. Millar. Vol. 1. Edinburg, 1973. [2] Термин «эллинизм» был введен И. Г. Дройзеном в работе «История эллинизма» (Droysen J. G. Geschichte der Hellenismus. Hamburg, 1836).

Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы - Апокрифические псалмы Давида - Апокалипсис Баруха - Сентенции Менандра

Перевод с сирийского, вводные статьи и комментарии Ю.Н.Аржанова

СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2011. — 240 с.

ISBN 978-5-86007-675-4

Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы - Апокрифические псалмы Давида - Апокалипсис Баруха - Сентенции Менандра - Содержание

Предисловие

Апокрифические (сирийские) псалмы Давида Введение 1. Псалмы в еврейской и греческой традициях

2. Апокрифические псалмы в сирийской традиции

3. Замечания к русскому переводу Пять апокрифических псалмов 151[Сир. I]

152[Сир. IV]

153[Сир. V].

154[Сир. II].

155[Сир. III]

Заключение Приложение 151-й псалом, еврейская версия (11Q5 28.3 —14) Сирийский апокалипсис Баруха Введение 1. Фигура Баруха в истории иудаизма и христианства

2. Текст 2Бар

3. 2Бар как литературное произведение

4. Богословие 2Бар

5. Замечания к русскому переводу

Книга откровения Баруха сына Нерии Сирийские сентенции Менандра Введение 1.Античные гномологии

2.Сирийские сентенции Менандра

3.Замечания к русскому переводу Мудрец Менандр сказал Флорилегий

Эпитома Приложение Сопоставительные таблицы номеров сентенций СирМен Список сокращений Избранная библиография Общий указатель Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы - Апокрифические псалмы Давида - Апокалипсис Баруха - Сентенции Менандра - Предисловие

В эллинистический период и те слои иудейского общества, которые были склонны принимать греческий образ жизни, и те, кто выступал против него, так или иначе находились под влиянием «эллинской» культуры и ориентировались на нее. Разделение на симпатизирующих греческому образу жизни и отвергающих его сохраняло свою актуальность ко времени возникновения христианства/ Ярким примером сочетания иудейской религиозной традиции и греческой нравственной философии служат сирийские сентенции Менандра, перевод которых приводится в данном сборнике. Составленные в Александрии в конце I в. до Р.Х., они доносят как положения иудейского Закона, так и общие нравственные нормы, знакомые нам по греческим сборникам философских сентенций, преподнося то и другое в органическом единстве.

Иудейская война 66-70/74 гг. по Р.Х. и разрушение Иерусалимского храма в 70 г. служат если не окончанием, то началом конца эпохи эллинизма в иудаизме — разрывом с межзаветной эпохой и началом рав-винистического периода становится восстание Бар Кохбы в 132-135 гг. Эсхатологические ожидания, разбуженные в период между 70 и 132 гг., находят выражение в таких литературных памятниках, как 2Бар и 4Эзр/ В это время раннехристианские и иудейские религиозные представления еще сохраняют связь между собой, так что возникшая в данный период литература, «дополняющая» Еврейскую Библию, [1] служит в равной мере источником по истории раннего христианства и межзаветного иудаизма.

В эллинистический период в иудейской религии складывается представление о том, какие библейские тексты следует считать нормативными, а какие — своего рода дополнениями к ним. Идея «канона» [2] священных текстов начинает оформляться еще в персидскую эпоху (536-332 гг. до Р.Х.), когда Пятикнижие помещаетсяв центр еврейской религиозной жизни и одновременно выступает в роли свода юридических норм для иудейской общины, вернувшейся из вавилонского плена. В книге Премудрости Иисуса сына Сирахова (Бен Сира) мы встречаем указание на Закон, пророческие книги и другие полезные для обучения писания (Сир 39,1), что дает основание предполагать, что к концу II в. до Р.Х. (времени составления Сир) уже существовало представление о Пятикнижии и ряде пророческих книг как о выделяющихся по своему статусу на фоне остальных текстов, тогда как третья часть «канона» еще не получила окончательного оформления.

Число и состав священных книг отличались в различных иудейских группах. [4] Сочинения одного из самых ярких иудейских экзегетов периода эллинизма Филона Александрийского были сосредоточены в первую очередь на Пятикнижии, которое для него, очевидно, имело значение Священного Писания par excellence. Для таких же иудейских групп, как кумранская община (которые стояли в оппозиции к официальному храмовому культу), ряд текстов имел столь же священный статус, как и «канонические» книги Библии. Порядок и число библейских книг в греческом переводе, Септуагинте, также довольно значительно расходились с Еврейской Библией, и именно в форме Септуагинты ВЗ был принят в раннем христианстве.

История оформления Псалтыри как корпуса определенного числа текстов служит яркой иллюстрацией к процессу складывания «канона» Еврейской Библии. Очевидно, что в древнем Израиле Псалтырь занимала чрезвычайно важное место, однако ограничение ее 150 известными нам псалмами происходит лишь на заре христианства, на что указывает иная организация текстов и наличие 151-го псалма в Септуагинте. Найденные на берегах Мертвого моря свитки содержали помимо 150 ставших позднее каноническими псалмов также ряд ранее не известных, что указывает на подвижные границы Псалтыриеще в I в. по P. X. Свидетелями этого процесса выступают также пять апокрифических псалмов Давида, частично обнаруженных в Кумране и известных ранее по сирийским рукописям.