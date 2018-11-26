Аржанов - Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы
Завоевания Александра Македонского положили начало новой исторической эпохе в областях вокруг Средиземного моря.[1] Иудеи, жившие в Палестине и диаспоре, оказались включены в ареал распространения греческого языка и литературы. Период утверждения «эллинской» культуры на территории всего Ближнего Востока определяется как эпоха «эллинизма».[2]
Для Сирии и Палестины она берет свое начало в 332 г. до Р.Х., когда эти области были завоеваны Александром и превратились в одну из провинций его империи. Иудейская диаспора, в которой'основным языком общения становится греческий, оказалась в большей мере затронута эллинизацией, чем Палестина.
В Палестине попытки насаждения греческой культуры и образа жизни привели к мощной волне сопротивления со стороны традиционно настроенных слоев еврейского общества, которое превратилось в борьбу одновременно и за национальную, и за культурную независимость. Маккавейское восстание 167-141 гг. завершилось появлением независимого Хасмонейского государства, просуществовавшего с 141 г. по 63 г., после чего над Иудеей установилась власть римлян.
[1] См. исторический обзор И. Гафни: Stone М. (ed.). Jewish Writings of the Second Temple Period. Assen, 1984. P. 1-31; а также: Schьrer Е. The History of Jewish People in the Age of Jesus Christ / New English Version rev. and ed. by G. Vermes and F. Millar. Vol. 1. Edinburg, 1973.
[2] Термин «эллинизм» был введен И. Г. Дройзеном в работе «История эллинизма» (Droysen J. G. Geschichte der Hellenismus. Hamburg, 1836).
Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы - Апокрифические псалмы Давида - Апокалипсис Баруха - Сентенции Менандра
Перевод с сирийского, вводные статьи и комментарии Ю.Н.Аржанова
СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2011. — 240 с.
ISBN 978-5-86007-675-4
Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы - Апокрифические псалмы Давида - Апокалипсис Баруха - Сентенции Менандра - Содержание
Предисловие
Апокрифические (сирийские) псалмы Давида
Введение
- 1. Псалмы в еврейской и греческой традициях
- 2. Апокрифические псалмы в сирийской традиции
- 3. Замечания к русскому переводу
Пять апокрифических псалмов
- 151[Сир. I]
- 152[Сир. IV]
- 153[Сир. V].
- 154[Сир. II].
- 155[Сир. III]
- Заключение
Приложение
- 151-й псалом, еврейская версия (11Q5 28.3 —14)
Сирийский апокалипсис Баруха
Введение
- 1. Фигура Баруха в истории иудаизма и христианства
- 2. Текст 2Бар
- 3. 2Бар как литературное произведение
- 4. Богословие 2Бар
- 5. Замечания к русскому переводу
Книга откровения Баруха сына Нерии
Сирийские сентенции Менандра
Введение
- 1.Античные гномологии
- 2.Сирийские сентенции Менандра
- 3.Замечания к русскому переводу
Мудрец Менандр сказал
- Флорилегий
- Эпитома
Приложение
- Сопоставительные таблицы номеров сентенций СирМен
Список сокращений
Избранная библиография
Общий указатель
Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы - Апокрифические псалмы Давида - Апокалипсис Баруха - Сентенции Менандра - Предисловие
В эллинистический период и те слои иудейского общества, которые были склонны принимать греческий образ жизни, и те, кто выступал против него, так или иначе находились под влиянием «эллинской» культуры и ориентировались на нее. Разделение на симпатизирующих греческому образу жизни и отвергающих его сохраняло свою актуальность ко времени возникновения христианства/ Ярким примером сочетания иудейской религиозной традиции и греческой нравственной философии служат сирийские сентенции Менандра, перевод которых приводится в данном сборнике. Составленные в Александрии в конце I в. до Р.Х., они доносят как положения иудейского Закона, так и общие нравственные нормы, знакомые нам по греческим сборникам философских сентенций, преподнося то и другое в органическом единстве.
Иудейская война 66-70/74 гг. по Р.Х. и разрушение Иерусалимского храма в 70 г. служат если не окончанием, то началом конца эпохи эллинизма в иудаизме — разрывом с межзаветной эпохой и началом рав-винистического периода становится восстание Бар Кохбы в 132-135 гг. Эсхатологические ожидания, разбуженные в период между 70 и 132 гг., находят выражение в таких литературных памятниках, как 2Бар и 4Эзр/ В это время раннехристианские и иудейские религиозные представления еще сохраняют связь между собой, так что возникшая в данный период литература, «дополняющая» Еврейскую Библию,[1] служит в равной мере источником по истории раннего христианства и межзаветного иудаизма.
В эллинистический период в иудейской религии складывается представление о том, какие библейские тексты следует считать нормативными, а какие — своего рода дополнениями к ним. Идея «канона»[2] священных текстов начинает оформляться еще в персидскую эпоху (536-332 гг. до Р.Х.), когда Пятикнижие помещаетсяв центр еврейской религиозной жизни и одновременно выступает в роли свода юридических норм для иудейской общины, вернувшейся из вавилонского плена. В книге Премудрости Иисуса сына Сирахова (Бен Сира) мы встречаем указание на Закон, пророческие книги и другие полезные для обучения писания (Сир 39,1), что дает основание предполагать, что к концу II в. до Р.Х. (времени составления Сир) уже существовало представление о Пятикнижии и ряде пророческих книг как о выделяющихся по своему статусу на фоне остальных текстов, тогда как третья часть «канона» еще не получила окончательного оформления.
Число и состав священных книг отличались в различных иудейских группах.[4] Сочинения одного из самых ярких иудейских экзегетов периода эллинизма Филона Александрийского были сосредоточены в первую очередь на Пятикнижии, которое для него, очевидно, имело значение Священного Писания par excellence. Для таких же иудейских групп, как кумранская община (которые стояли в оппозиции к официальному храмовому культу), ряд текстов имел столь же священный статус, как и «канонические» книги Библии. Порядок и число библейских книг в греческом переводе, Септуагинте, также довольно значительно расходились с Еврейской Библией, и именно в форме Септуагинты ВЗ был принят в раннем христианстве.
История оформления Псалтыри как корпуса определенного числа текстов служит яркой иллюстрацией к процессу складывания «канона» Еврейской Библии. Очевидно, что в древнем Израиле Псалтырь занимала чрезвычайно важное место, однако ограничение ее 150 известными нам псалмами происходит лишь на заре христианства, на что указывает иная организация текстов и наличие 151-го псалма в Септуагинте. Найденные на берегах Мертвого моря свитки содержали помимо 150 ставших позднее каноническими псалмов также ряд ранее не известных, что указывает на подвижные границы Псалтыриеще в I в. по P. X. Свидетелями этого процесса выступают также пять апокрифических псалмов Давида, частично обнаруженных в Кумране и известных ранее по сирийским рукописям.
[1] Т.е. Ветхий Завет в его еврейской форме. О различиях между еврейским и христианским составом Ветхого Завета см.: Ценгер 3. (ред.). Введение в Ветхий Завет. Пер. с нем. М., 2008. С. 24-43.
[2] Понятие «канон» (греч. кбнюн) появляется в христианстве к концу II в., очевидно, в ответ на учение Маркиона о количестве и значимости библейских книг. Окончательное оформление представления о «каноне» Нового Завета происходит к IV в. (на что указывает составленное в 367 г. пасхальное послание Афанасия Александрийского). См. в связи с этим: Ценгер Э. (ред.). Введение в Ветхий Завет. С. 49-62; Kimneth VT. Kanon // Theologische Realenzyklopдdie. Bd 17. Berlin; New York, 1988. S. 562-570. Таким образом, использование понятия «канон» в контексте межзаветного иудаизма представляется анахронизмом, в связи с чем оно каждый раз заключается в кавычки.
s Видимо, историческим стимулом к этому послужила персидская политика признания местных законодательных норм в отдельных подчиненных областях (Э. Блюм обозначает ее термином «Reichsautorisation». См.: Blum Е. Studien zur Komposition der Pentateuch. Berlin, 1990. S. 345 и далее). Ср.: Ценгер Э. (ред.). Введение в Ветхий Завет. С. 140-146.
[4] Для Иосифа Флавия к концу I в. по RX. число «священных книг» было ограничено 22-мя, см.: Против Аниона 1.38. Та же цифра встречается позднее у ряда христианских авторов. Для автора 4 книги Эзры, жившего примерно в одно время с Иосифом, в эту группу входили 24 сочинения, см. 4Эзр 14.44-48. Очевидно, что обе цифры появились в результате иного деления библейских книг (1-2 и 3-4 книги Царств и 1-2 Паралипоменон, книги Эзры и Неемии, а также «малые пророки» рассматривались как единые произведения).
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