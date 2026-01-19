Ассман - Политическая теология между Египтом и Израилем
Ян Ассман - Политическая теология между Египтом и Израилем
Перевод с немецкого А. Лагурева
Санкт-Петербург, «Владимир Даль», 2022 г.
ISBN 978-5-93615-261-0
Ян Ассман - Политическая теология между Египтом и Израилем - Оглавление
Иран Ладынин. «Политическая теология» Яна Ассмана и «физика» Древнего Египта
Генрих Майер. Что такое политическая теология ? Вводные замечания относительно одного спорного понятия
Глава первая. Религия и политика, единство и различие
Глава вторая. Египетский мир
Глава третья. Израиль и государство
Глава четвертая. Гнев, любовь, справедливость — образцы анализа истории понятий
Политическая теология: послесловие четырнадцать лет спустя
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