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Ассман - Политическая теология между Египтом и Израилем

Ассман - Политическая теология между Египтом и Израилем
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Политическая теология (16 books)

Ян Ассман - Политическая теология между Египтом и Израилем

  • Перевод с немецкого А. Лагурева

  • Санкт-Петербург, «Владимир Даль», 2022 г.

  • ISBN 978-5-93615-261-0

Ян Ассман - Политическая теология между Египтом и Израилем - Оглавление

Иран Ладынин. «Политическая теология» Яна Ассмана и «физика» Древнего Египта

Генрих Майер. Что такое политическая теология ? Вводные замечания относительно одного спорного понятия

  • Глава первая. Религия и политика, единство и различие

  • Глава вторая. Египетский мир

  • Глава третья. Израиль и государство

  • Глава четвертая. Гнев, любовь, справедливость — образцы анализа истории понятий

Политическая теология: послесловие четырнадцать лет спустя

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Added 19.01.2026
Author esxatos
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