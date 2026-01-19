Ян Ассман - Политическая теология между Египтом и Израилем

Перевод с немецкого А. Лагурева

Санкт-Петербург, «Владимир Даль», 2022 г.

ISBN 978-5-93615-261-0

Ян Ассман - Политическая теология между Египтом и Израилем - Оглавление

Иран Ладынин. «Политическая теология» Яна Ассмана и «физика» Древнего Египта

Генрих Майер. Что такое политическая теология ? Вводные замечания относительно одного спорного понятия

Глава первая. Религия и политика, единство и различие

Глава вторая. Египетский мир

Глава третья. Израиль и государство

Глава четвертая. Гнев, любовь, справедливость — образцы анализа истории понятий

Политическая теология: послесловие четырнадцать лет спустя