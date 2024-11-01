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Авдеенко - Книга Бытия - Генезис и Берешит - Том 1-4

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 1-4
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
Series Испытайте Писания (6 books)
Испытайте Писания
В серии «ИСПЫТАЙТЕ ПИСАНИЯ» издаются:
  • Книга БЫТИЕ: Генесис и Берешит
  • Книга ИСХОД: Эксодос и Шемот
  • Книга ИОВА в греко-славянской и еврейской Библии
  • ПСАЛМЫ: библейское мировоззрение
  • Враги Давида и враги Мессии по книге Тегилим (Псалмы)
  • Тема «Каин» в современном мире

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытие: Генесис и Берешит

Перевод с древнегреческого и древнееврейского, комментарий и толкование
Москва, Издательство КЛАССИС, 2019
  • Том I Антропология Книги Бытия
  • Том II Экклесиология Книги Бытия
  • Том III Сотериология Книги Бытия
  • Приложение Книга Бытия. Параллельный перевод с древнегреческого и древнееврейского

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 1 - Антропология Книги Бытия

Е. А. Авдеенко. — М., 2019. — Т. 1 — 408 с. — (Серия «Испытайте Писания»).
ISBN 978-5-9070923-3-4

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 1 - Антропология Книги Бытия

  • Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»
  • Источники и обозначения
ВВЕДЕНИЕ
  • 1. Септуагинта и Масоретский текст
  • 2. Язык Откровения и перевод
I. СОТВОРЕНИЕ МИРА
  • 1. О вере (1:1-2)
  • 2. О символическом мышлении (1:2)
  • 3. О благодатном свете (1:3-5)
  • 4. Творения «день один» (1:5)
  • 5. Второй день — направленность воли (1:6-8)
  • 6. Третий день — чувство жизни (1:9-13)
  • 7. Четвертый день — величайший образ незримого (1:14-19)
  • 8. Пятый и шестой дни — чувство жизни (1:20-25)
  • 9. Шестой день — самосознание (1:26-30)
  • 10. Седьмой день — покой (1:31-2:3)
II. ЖИЗНЬ В РАЮ
  • 1. Создание Человека (2:4-7)
  • 2. Рай в Едеме — лицом на Восток (2:8)
  • 3. Деревья рая (2:9)
  • 4. Древо познания (2:9-14)
  • 5. Послушание заповеди (2:15-17)
  • 6. Творчество (2:18-20)
  • 7. Любовь — первая и вторая заповедь (2:21-24)
III. ГРЕХОПАДЕНИЕ
  • 1. Змей в раю (2:25-3:1)
  • 2. Первая ложь — против первой заповеди (3:2-5)
  • 3. Этапы грехопадения (3:6)
  • 4. Покаяние (3:7-13)
  • 5. Проклятие змею — вражда, надежда (3:14-15)
  • 6. Терпение скорбей (3:16)
  • 7. Проклятие земле — культура смерти и делание (3:17-19)
  • 8. Любовь сострадания (3:20)
  • 9. Жертвоприношение (3:21)
  • 10. Жизнь в истории. Любовь детородная (3:22-4:2)

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 1 - Антропология Книги Бытия - О вере

Изучая Книгу Бытия, мы будем читать ее стих за стихом, сравнивая тексты на древнегреческом и древнееврейском языках. Начнем от сотворения мира и на первом этапе изучения Книги закончим темой грехопадения.
Когда мы начинаем читать Библию, открываем первую книгу Ветхого Завета, с каким первым затруднением мы сталкиваемся? — «Трудно было понять и запомнить, в какой день что было сотворено. Это невозможно представить».
Если нам так трудно запомнить, что было сотворено,в какой день, это значит, что у нас нет ключа к пониманию этого текста. Не нужно заставлять себя запоминать, что за чем следовало. Одно идет за другим в некоторой последовательности, в нашей жизни это так, так было и при сотворении мира: одно последовательно шло за другим... Это называется путь.
Путь есть последовательность событий — их ряд, который имеет смысл и цель.
Нужно найти путь — последовательность событий творения,— когда одно осмысленно идет за другим к какой-то цели, и тогда мы пойдем по пути понимания древней священной Книги.
Почему творение от одного этапа переходит к последующему? Где нам искать ключ к пониманию этого сложного и поэтапного события — сотворения мира? Свт. Иоанн Златоуст так ставит вопрос: почему вообще творение подразделяется на «дни»? Всесильный Бог не затруднился бы создать все и в один день, даже в одно мгновение, почему Он творит по частям?

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 2 - Экклесиология Книги Бытия

Е. А. Авдеенко. — М., 2019. — Т. 2 — 496 с. — (Серия «Испытайте писания»).
ISBN 978-5-9070923-4-1

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 2 - Экклесиология Книги Бытия

  • Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»,
  • Источники и обозначения
I. КАИН
  1. Жертвоприношение Авеля
  2. Жертвоприношение Каина
  3. Усыновление диаволу
  4. Проклятие Каину
  5. Каинова печать
  6. Каинитяне — первая цивилизация
  7. Песнь Ламеха — кончина первой цивилизации
  8. Опознание каинитян в мировой истории
II. СЫНЫ БОЖИЙ
  1. Книга жизни — сыны Божий
  2. Хронология истории. Енох — личность в истории....
  3. Покаяние в роде сынов Божиих. Пророчество о Ное
III.ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕД ПОТОПОМ
  1. Сыны Божий и дочери человеческие
  2. Окаянство перед Потопом. Нефилим'ы
  3. Гибборим'ы и рефаим'ы. Духи непокорившиеся
  4. Изобретатели зол — революционная интеллигенция
IV.КИВОТ НОЯ
  1. Вера — Ноя
  2. Символическое мышление. Ковчег — образ Церкви
  3. Благодати приятие — Потоп водный
  4. Направленность воли — обетование Завета
  5. Чувство жизни — три яруса в ковчеге
  6. Самосознание — Ной иерей
  7. Покой субботы — год в ковчеге
V.ПОТОП
  1. Священная история — двойной счет времени
  2. Потоп — событие мировой истории
  3. Потоп — забвение и память
  4. Ворон и голубица — Ветхий Завет и Новый
  5. Обновление жизни по дням творения
VI.ЗАВЕТ С НОЕМ
  1. Жертвоприношение Завета
  2. Запах покоя
  3. Человечество после Потопа
  4. Всемирная история после Потопа
  5. Радуга Нового Завета
VII.ВАВИЛОН
  1. Пролог к «Вавилону» — история Хама
  2. Нимрод — первый царь в Священной истории
  3. Пролог к «Вавилону» — таблица народов
  4. До Вавилона — «речь» и «голос»
  5. Первая революция — кирпич и асфальт
  6. Вторая революция — башня «от неба»
  7. «Человек» — то, что нужно преодолеть....
  8. Многоязычие — «смешение языка»
  9. Вавилон и Пятидесятница
VIII. БЫТИЕ И ОТКРОВЕНИЕ

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 3 - Сотериология Книги Бытия

Е. А. Авдеенко. — М., 2019. — Т. 3 — 472 с. — (Серия «Испытайте писания»).
ISBN 978-5-9070923-5-8

Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 3 - Сотериология Книги Бытия

  • Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая
  • Источники и обозначения
I. ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ СПАСЕНИЯ
  • 1. Учение о спасении в Книге Бытия
  • 2. Праотцы Авраама
  • 3. Сыновство — человека и Бога
II. ВЕРА. ОБЕТОВАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО
  • 1. О вере
  • 2. Вера с обетованием
  • 3. Творческое усилие веры
III. СЕМЬЯ. ЦЕРКОВЬ. ЖЕНА
  • 1. Семья — Церковь — жена
  • 2. Аврам и Сара в Египте
  • 3. Моисей и Сепфора. Писание и Предание
  • 4. Богоборчество Иакова. Предание в иудаизме
IV.ЗЕМЛЯ. ВОЙНА. СВЯЩЕНСТВО
  • 1. Кроткие наследуют землю
  • 2. Священная война
  • 3. Священство Мелхиседека
V.ВЕРА ЗРЯЧАЯ
  • 1. Недоверчивость
  • 2. Вера зрячая
VI.ЗАВЕТ РАССЕЧЕННЫХ ЖЕРТВ — ОБРАЗ ГОЛГОФЫ
  • 1. Знать Бога — вступить в Завет
  • 2. Завет рассеченных жертв
  • 3. Пророчество — выход из плена
  • 4. Четыре эпохи в жизни Церкви от Авраама
  • 5. Вера знающая
VII.ПАСТЫРСТВО — ЧЕЛОВЕКА И БОГА
  • 1. Верность пастыря
  • 2. Характер измаильтян в мировой истории
VIII.ЗАВЕТ ОБРЕЗАНИЯ — ОБРАЗ ЗАКОНА
  • 1. Второй Завет. Имя «Авраам»
  • 2. Завет обрезания — знак и значение
IX.СПАСЕНИЕ И СУД
  • 1. Ветхозаветная Троица
  • 2. Грех Содома и ходатай о спасении
  • 3. Суд над Содомом
  • 4. Праведность «человека» Лота
  • 5. Жена Лота. Дочери Лота
X.ВЕТХИЙ ЗАВЕТ И СПАСЕНИЕ
  • 1. Вера спасительная
  • 2. Измаил и Исаак — Ветхий Завет и Новый
  • 3. Колодец воды живой
XI.ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
  • 1. Искушение от Бога
  • 2. Страх Божий
  • 3. Свобода
XII.ПОГРЕБЕНИЕ. СВАТОВСТВО. «ПРИЛОЖЕНИЕ ЖИЗНИ»
  • 1. Погребение — опыт смерти
  • 2. Сватовство — проблема «случайности»
  • 3. Сватовство — искусство переговоров
  • 4. Сватовство — проблема выбора
  • 5. «Приложение» жизни
Views 4 600
Rating 4.3 / 5
Added 01.11.2024
Author esxatos
Rate this publication:
4.3/5 (9)

Comments (2 comments)

B
brat Aleksey 4 years ago

Хочу выразить благодарность всем кто участвовал в создании книг Авдеенко, очень интересная интерпретация.
E
esxatos 7 years ago

Спасибо за ценную новинку - экзегетическое прочтение книги Бытия весьма кстати.

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