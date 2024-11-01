Испытайте Писания В серии «ИСПЫТАЙТЕ ПИСАНИЯ» издаются:

Е. А. Авдеенко. — М., 2019. — Т. 1 — 408 с. — (Серия «Испытайте Писания»).

Изучая Книгу Бытия, мы будем читать ее стих за стихом, сравнивая тексты на древнегреческом и древнееврейском языках. Начнем от сотворения мира и на первом этапе изучения Книги закончим темой грехопадения.

Когда мы начинаем читать Библию, открываем первую книгу Ветхого Завета, с каким первым затруднением мы сталкиваемся? — «Трудно было понять и запомнить, в какой день что было сотворено. Это невозможно представить».

Если нам так трудно запомнить, что было сотворено,в какой день, это значит, что у нас нет ключа к пониманию этого текста. Не нужно заставлять себя запоминать, что за чем следовало. Одно идет за другим в некоторой последовательности, в нашей жизни это так, так было и при сотворении мира: одно последовательно шло за другим... Это называется путь.

Путь есть последовательность событий — их ряд, который имеет смысл и цель.

Нужно найти путь — последовательность событий творения,— когда одно осмысленно идет за другим к какой-то цели, и тогда мы пойдем по пути понимания древней священной Книги.

Почему творение от одного этапа переходит к последующему? Где нам искать ключ к пониманию этого сложного и поэтапного события — сотворения мира? Свт. Иоанн Златоуст так ставит вопрос: почему вообще творение подразделяется на «дни»? Всесильный Бог не затруднился бы создать все и в один день, даже в одно мгновение, почему Он творит по частям?