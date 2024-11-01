Авдеенко - Книга Бытия - Генезис и Берешит - Том 1-4
Испытайте Писания
В серии «ИСПЫТАЙТЕ ПИСАНИЯ» издаются:
В серии «ИСПЫТАЙТЕ ПИСАНИЯ» издаются:
- Книга БЫТИЕ: Генесис и Берешит
- Книга ИСХОД: Эксодос и Шемот
- Книга ИОВА в греко-славянской и еврейской Библии
- ПСАЛМЫ: библейское мировоззрение
- Враги Давида и враги Мессии по книге Тегилим (Псалмы)
- Тема «Каин» в современном мире
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытие: Генесис и Берешит
Перевод с древнегреческого и древнееврейского, комментарий и толкование
Москва, Издательство КЛАССИС, 2019
- Том I Антропология Книги Бытия
- Том II Экклесиология Книги Бытия
- Том III Сотериология Книги Бытия
- Приложение Книга Бытия. Параллельный перевод с древнегреческого и древнееврейского
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 1 - Антропология Книги Бытия
Е. А. Авдеенко. — М., 2019. — Т. 1 — 408 с. — (Серия «Испытайте Писания»).
ISBN 978-5-9070923-3-4
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 1 - Антропология Книги Бытия
- Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»
- Источники и обозначения
ВВЕДЕНИЕ
- 1. Септуагинта и Масоретский текст
- 2. Язык Откровения и перевод
I. СОТВОРЕНИЕ МИРА
- 1. О вере (1:1-2)
- 2. О символическом мышлении (1:2)
- 3. О благодатном свете (1:3-5)
- 4. Творения «день один» (1:5)
- 5. Второй день — направленность воли (1:6-8)
- 6. Третий день — чувство жизни (1:9-13)
- 7. Четвертый день — величайший образ незримого (1:14-19)
- 8. Пятый и шестой дни — чувство жизни (1:20-25)
- 9. Шестой день — самосознание (1:26-30)
- 10. Седьмой день — покой (1:31-2:3)
II. ЖИЗНЬ В РАЮ
- 1. Создание Человека (2:4-7)
- 2. Рай в Едеме — лицом на Восток (2:8)
- 3. Деревья рая (2:9)
- 4. Древо познания (2:9-14)
- 5. Послушание заповеди (2:15-17)
- 6. Творчество (2:18-20)
- 7. Любовь — первая и вторая заповедь (2:21-24)
III. ГРЕХОПАДЕНИЕ
- 1. Змей в раю (2:25-3:1)
- 2. Первая ложь — против первой заповеди (3:2-5)
- 3. Этапы грехопадения (3:6)
- 4. Покаяние (3:7-13)
- 5. Проклятие змею — вражда, надежда (3:14-15)
- 6. Терпение скорбей (3:16)
- 7. Проклятие земле — культура смерти и делание (3:17-19)
- 8. Любовь сострадания (3:20)
- 9. Жертвоприношение (3:21)
- 10. Жизнь в истории. Любовь детородная (3:22-4:2)
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 1 - Антропология Книги Бытия - О вере
Изучая Книгу Бытия, мы будем читать ее стих за стихом, сравнивая тексты на древнегреческом и древнееврейском языках. Начнем от сотворения мира и на первом этапе изучения Книги закончим темой грехопадения.
Когда мы начинаем читать Библию, открываем первую книгу Ветхого Завета, с каким первым затруднением мы сталкиваемся? — «Трудно было понять и запомнить, в какой день что было сотворено. Это невозможно представить».
Если нам так трудно запомнить, что было сотворено,в какой день, это значит, что у нас нет ключа к пониманию этого текста. Не нужно заставлять себя запоминать, что за чем следовало. Одно идет за другим в некоторой последовательности, в нашей жизни это так, так было и при сотворении мира: одно последовательно шло за другим... Это называется путь.
Путь есть последовательность событий — их ряд, который имеет смысл и цель.
Нужно найти путь — последовательность событий творения,— когда одно осмысленно идет за другим к какой-то цели, и тогда мы пойдем по пути понимания древней священной Книги.
Почему творение от одного этапа переходит к последующему? Где нам искать ключ к пониманию этого сложного и поэтапного события — сотворения мира? Свт. Иоанн Златоуст так ставит вопрос: почему вообще творение подразделяется на «дни»? Всесильный Бог не затруднился бы создать все и в один день, даже в одно мгновение, почему Он творит по частям?
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 2 - Экклесиология Книги Бытия
Е. А. Авдеенко. — М., 2019. — Т. 2 — 496 с. — (Серия «Испытайте писания»).
ISBN 978-5-9070923-4-1
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 2 - Экклесиология Книги Бытия
- Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»,
- Источники и обозначения
I. КАИН
- Жертвоприношение Авеля
- Жертвоприношение Каина
- Усыновление диаволу
- Проклятие Каину
- Каинова печать
- Каинитяне — первая цивилизация
- Песнь Ламеха — кончина первой цивилизации
- Опознание каинитян в мировой истории
II. СЫНЫ БОЖИЙ
- Книга жизни — сыны Божий
- Хронология истории. Енох — личность в истории....
- Покаяние в роде сынов Божиих. Пророчество о Ное
III.ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕД ПОТОПОМ
- Сыны Божий и дочери человеческие
- Окаянство перед Потопом. Нефилим'ы
- Гибборим'ы и рефаим'ы. Духи непокорившиеся
- Изобретатели зол — революционная интеллигенция
IV.КИВОТ НОЯ
- Вера — Ноя
- Символическое мышление. Ковчег — образ Церкви
- Благодати приятие — Потоп водный
- Направленность воли — обетование Завета
- Чувство жизни — три яруса в ковчеге
- Самосознание — Ной иерей
- Покой субботы — год в ковчеге
V.ПОТОП
- Священная история — двойной счет времени
- Потоп — событие мировой истории
- Потоп — забвение и память
- Ворон и голубица — Ветхий Завет и Новый
- Обновление жизни по дням творения
VI.ЗАВЕТ С НОЕМ
- Жертвоприношение Завета
- Запах покоя
- Человечество после Потопа
- Всемирная история после Потопа
- Радуга Нового Завета
VII.ВАВИЛОН
- Пролог к «Вавилону» — история Хама
- Нимрод — первый царь в Священной истории
- Пролог к «Вавилону» — таблица народов
- До Вавилона — «речь» и «голос»
- Первая революция — кирпич и асфальт
- Вторая революция — башня «от неба»
- «Человек» — то, что нужно преодолеть....
- Многоязычие — «смешение языка»
- Вавилон и Пятидесятница
VIII. БЫТИЕ И ОТКРОВЕНИЕ
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 3 - Сотериология Книги Бытия
Е. А. Авдеенко. — М., 2019. — Т. 3 — 472 с. — (Серия «Испытайте писания»).
ISBN 978-5-9070923-5-8
Евгений Андреевич Авдеенко - Книга Бытия: Генезис и Берешит - Том 3 - Сотериология Книги Бытия
- Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая
- Источники и обозначения
I. ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ СПАСЕНИЯ
- 1. Учение о спасении в Книге Бытия
- 2. Праотцы Авраама
- 3. Сыновство — человека и Бога
II. ВЕРА. ОБЕТОВАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО
- 1. О вере
- 2. Вера с обетованием
- 3. Творческое усилие веры
III. СЕМЬЯ. ЦЕРКОВЬ. ЖЕНА
- 1. Семья — Церковь — жена
- 2. Аврам и Сара в Египте
- 3. Моисей и Сепфора. Писание и Предание
- 4. Богоборчество Иакова. Предание в иудаизме
IV.ЗЕМЛЯ. ВОЙНА. СВЯЩЕНСТВО
- 1. Кроткие наследуют землю
- 2. Священная война
- 3. Священство Мелхиседека
V.ВЕРА ЗРЯЧАЯ
- 1. Недоверчивость
- 2. Вера зрячая
VI.ЗАВЕТ РАССЕЧЕННЫХ ЖЕРТВ — ОБРАЗ ГОЛГОФЫ
- 1. Знать Бога — вступить в Завет
- 2. Завет рассеченных жертв
- 3. Пророчество — выход из плена
- 4. Четыре эпохи в жизни Церкви от Авраама
- 5. Вера знающая
VII.ПАСТЫРСТВО — ЧЕЛОВЕКА И БОГА
- 1. Верность пастыря
- 2. Характер измаильтян в мировой истории
VIII.ЗАВЕТ ОБРЕЗАНИЯ — ОБРАЗ ЗАКОНА
- 1. Второй Завет. Имя «Авраам»
- 2. Завет обрезания — знак и значение
IX.СПАСЕНИЕ И СУД
- 1. Ветхозаветная Троица
- 2. Грех Содома и ходатай о спасении
- 3. Суд над Содомом
- 4. Праведность «человека» Лота
- 5. Жена Лота. Дочери Лота
X.ВЕТХИЙ ЗАВЕТ И СПАСЕНИЕ
- 1. Вера спасительная
- 2. Измаил и Исаак — Ветхий Завет и Новый
- 3. Колодец воды живой
XI.ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
- 1. Искушение от Бога
- 2. Страх Божий
- 3. Свобода
XII.ПОГРЕБЕНИЕ. СВАТОВСТВО. «ПРИЛОЖЕНИЕ ЖИЗНИ»
- 1. Погребение — опыт смерти
- 2. Сватовство — проблема «случайности»
- 3. Сватовство — искусство переговоров
- 4. Сватовство — проблема выбора
- 5. «Приложение» жизни
Хочу выразить благодарность всем кто участвовал в создании книг Авдеенко, очень интересная интерпретация.
Спасибо за ценную новинку - экзегетическое прочтение книги Бытия весьма кстати.