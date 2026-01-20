Сергей Сергеевич Аверинцев (10.12.1937-21.02.2004) - филолог- классик, византинист, библеист, исследователь европейской и русской культуры, историк религии, переводчик и комментатор множества текстов на древних и новых языках (среди них - сочинения Платона, Аристотеля, Плутарха, Ефрема Сирина, Фомы Аквинского; латинская, греческая и сирийская литургическая поэзия; ряд ветхозаветных книг; ранние христианские апокрифы и синоптические Евангелия; немецкая и французская поэзия XIX-XX веков). Уже одно это далеко не полное перечисление направлений его гуманитарной работы кажется удивительным. Но есть в Аверинцеве нечто еще более удивительное, чем «возрожденческая» широта интересов и способностей и несравненная эрудиция в каждой из этих сложнейших областей: любой его труд и вся его деятельность в целом не укладываются в известные рубрики гуманитарных «специальностей» и жанров. Так, его энциклопедическая статья представляет собой и критический обзор наличных знаний и мнений, и собственное решение темы (невероятно сжатые выводы из огромной работы, изложение которой должно было бы занять тома), и маленький художественный шедевр, своего рода поэму в дискурсивной форме.

Аверинцев Сергей Сергеевич - Собрание сочинений - В 6 томах - Том 1 Античность

С. С. Аверинцев; вступ. ст. О. С. Седаковой; вступ. ст., сост., ред., пер. с англ. М. Л. Сергеева.

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024. — LXXVI, 1152, [2] с., портр.

ISBN 978-5-7429-1622-2 (т. 1)

ISBN 978-5-7429-1621-5

Аверинцев Сергей Сергеевич - Собрание сочинений - В 6 томах - Том 1 Античность - Содержание

Наталья Аверинцева К читателям

Ольга Седакова Сергей Сергеевич Аверинцев. Труды и дни

Михаил Сергеев Сергей Сергеевич Аверинцев. «Сочинения первой эпохи»

От редактора

ПЛУТАРХ И АНТИЧНАЯ БИОГРАФИЯ

К вопросу о месте классика жанра в истории жанра

Предисловие

Введение (К истории вопроса)

Глава I. Общие мировоззренческие установки Плутарха Практическое жизнеотношение

Общефилософское жизнеотношение Плутарха и особенности его морализма

Глава II. Подход Плутарха к литературному творчеству

Плутарх между морализмом стоического типа и второй софистикой

Общий литературный характер «Параллельных жизнеописаний»

Глава III. Подбор героев

Круг интересов эллинистической биографии

Тематика «Параллельных жизнеописаний»

Биографии Плутарха и «греческое возрождение»

Глава IV. Структура сборника

Попарная группировка биографий

Смысл попарной группировки биографий

Место отдельной биографии в общем единстве сборника

Заключение

РИТОРИКА И ИСТОКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Предисловие

Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние и встреча двух творческих принципов) 1. Противостояние 2. Встреча

Авторство и авторитет

Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации

Античная риторика и судьбы античного рационализма

Древнегреческая поэтика и мировая литература

Риторика как подход к обобщению действительности

Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкнутости

Проблема индивидуального стиля в античной и византийской риторической теории

Литературные теории в составе средневекового типа культуры

Византийская риторика: школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры

Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России....

Два рождения европейского рационализма

Античный риторический идеал и культура Возрождения....

СТАТЬИ / ИСТОРИЯ И ПОЭТИКА АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К истолкованию символики мифа о Эдипе Литературная специфика гимнов Каллимаха Римский этап античной литературы Внешнее и внутреннее в поэзии Вергилия Поэзия Нонна Панополитанского как заключительная фаза эволюции античного эпоса От биографии к агиографии: о некоторых устойчивых характеристиках греческой и римской традиции жизнеописания

СТАТЬИ / АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ Идеи эстетического воспитания. Античность (Вступительная статья) Неоплатонизм перед лицом платоновой критики мифопоэтического мышления Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда



СТАТЬИ / КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Две тысячи лет с Вергилием

Типология отношения к книге в культурах

Древнего Востока, Античности и раннего Средневековья

Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от Античности к Средневековью

Риторический принцип как фактор непрерывности на переходе от Античности к Средневековью и от

Средневековья к Возрождению

Категории поэтики в смене литературных эпох I. Мифопоэтическое художественное сознание. Архаический период (поэтика без поэтики) II. Традиционалистское художественное сознание (поэтика стиля и жанра) 1. Древность и Средневековье 2. Возрождение, классицизм, барокко III. Индивидуально-творческое художественное сознание. Романтизм и реализм (поэтика автора)



ПЕРЕВОДЫ

Аристотель. Риторика. Книга III

Изречения Менандра

Менандр. Жалоба девушки

Каллимах. Гимны

К Зевсу К Аполлону К Артемиде К острову Делосу На омовение Паллады К Деметре

Плутарх. Хорошо ли сказано: «Живи незаметно»?

Плутарх. О доблестях женщин Аргивянки Персидские женщины Микка и Мегисто Камма Тимоклея



БИБЛИОГРАФИЯ. УКАЗАТЕЛИ