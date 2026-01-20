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Аверинцев - Собрание сочинений - Том 1

Аверинцев Сергей Сергеевич - Собрание сочинений
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Сергей Сергеевич Аверинцев (10.12.1937-21.02.2004) - филолог- классик, византинист, библеист, исследователь европейской и русской культуры, историк религии, переводчик и комментатор множества текстов на древних и новых языках (среди них - сочинения Платона, Аристотеля, Плутарха, Ефрема Сирина, Фомы Аквинского; латинская, греческая и сирийская литургическая поэзия; ряд ветхозаветных книг; ранние христианские апокрифы и синоптические Евангелия; немецкая и французская поэзия XIX-XX веков). Уже одно это далеко не полное перечисление направлений его гуманитарной работы кажется удивительным. Но есть в Аверинцеве нечто еще более удивительное, чем «возрожденческая» широта интересов и способностей и несравненная эрудиция в каждой из этих сложнейших областей: любой его труд и вся его деятельность в целом не укладываются в известные рубрики гуманитарных «специальностей» и жанров. Так, его энциклопедическая статья представляет собой и критический обзор наличных знаний и мнений, и собственное решение темы (невероятно сжатые выводы из огромной работы, изложение которой должно было бы занять тома), и маленький художественный шедевр, своего рода поэму в дискурсивной форме.

Аверинцев Сергей Сергеевич - Собрание сочинений - В 6 томах - Том 1 Античность

С. С. Аверинцев; вступ. ст. О. С. Седаковой; вступ. ст., сост., ред., пер. с англ. М. Л. Сергеева.
Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024. — LXXVI, 1152, [2] с., портр.
ISBN 978-5-7429-1622-2 (т. 1)
ISBN 978-5-7429-1621-5

Аверинцев Сергей Сергеевич - Собрание сочинений - В 6 томах - Том 1 Античность - Содержание

  • Наталья Аверинцева К читателям
  • Ольга Седакова Сергей Сергеевич Аверинцев. Труды и дни
  • Михаил Сергеев Сергей Сергеевич Аверинцев. «Сочинения первой эпохи»
  • От редактора
ПЛУТАРХ И АНТИЧНАЯ БИОГРАФИЯ
К вопросу о месте классика жанра в истории жанра
  • Предисловие
  • Введение (К истории вопроса)
  • Глава I. Общие мировоззренческие установки Плутарха Практическое жизнеотношение
  • Общефилософское жизнеотношение Плутарха и особенности его морализма
  • Глава II. Подход Плутарха к литературному творчеству
  • Плутарх между морализмом стоического типа и второй софистикой
  • Общий литературный характер «Параллельных жизнеописаний»
  • Глава III. Подбор героев
  • Круг интересов эллинистической биографии
  • Тематика «Параллельных жизнеописаний»
  • Биографии Плутарха и «греческое возрождение»
  • Глава IV. Структура сборника
  • Попарная группировка биографий
  • Смысл попарной группировки биографий
  • Место отдельной биографии в общем единстве сборника
  • Заключение
РИТОРИКА И ИСТОКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
Предисловие
  • Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние и встреча двух творческих принципов)
    • 1. Противостояние
    • 2. Встреча
  • Авторство и авторитет
  • Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации
  • Античная риторика и судьбы античного рационализма
  • Древнегреческая поэтика и мировая литература
  • Риторика как подход к обобщению действительности
  • Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкнутости
  • Проблема индивидуального стиля в античной и византийской риторической теории
  • Литературные теории в составе средневекового типа культуры
  • Византийская риторика: школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры
  • Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России....
  • Два рождения европейского рационализма
  • Античный риторический идеал и культура Возрождения....
  • СТАТЬИ / ИСТОРИЯ И ПОЭТИКА АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
    • К истолкованию символики мифа о Эдипе
    • Литературная специфика гимнов Каллимаха
    • Римский этап античной литературы
    • Внешнее и внутреннее в поэзии Вергилия
    • Поэзия Нонна Панополитанского как заключительная фаза эволюции античного эпоса
    • От биографии к агиографии: о некоторых устойчивых характеристиках греческой и римской традиции жизнеописания
  • СТАТЬИ / АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
    • Идеи эстетического воспитания. Античность (Вступительная статья)
    • Неоплатонизм перед лицом платоновой критики мифопоэтического мышления
    • Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда
СТАТЬИ / КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
  • Две тысячи лет с Вергилием
  • Типология отношения к книге в культурах
  • Древнего Востока, Античности и раннего Средневековья
  • Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от Античности к Средневековью
  • Риторический принцип как фактор непрерывности на переходе от Античности к Средневековью и от
  • Средневековья к Возрождению
  • Категории поэтики в смене литературных эпох
    • I. Мифопоэтическое художественное сознание. Архаический период (поэтика без поэтики)
    • II. Традиционалистское художественное сознание (поэтика стиля и жанра)
      • 1. Древность и Средневековье
      • 2. Возрождение, классицизм, барокко
    • III. Индивидуально-творческое художественное сознание. Романтизм и реализм (поэтика автора)
ПЕРЕВОДЫ
  • Аристотель. Риторика. Книга III
  • Изречения Менандра
  • Менандр. Жалоба девушки
  • Каллимах. Гимны
  • К Зевсу
    • К Аполлону
    • К Артемиде
    • К острову Делосу
    • На омовение Паллады
    • К Деметре
  • Плутарх. Хорошо ли сказано: «Живи незаметно»?
  • Плутарх. О доблестях женщин
    • Аргивянки
    • Персидские женщины
    • Микка и Мегисто
    • Камма
    • Тимоклея
БИБЛИОГРАФИЯ. УКАЗАТЕЛИ
  • Библиография
  • Index rerum
  • Index locorum Veteris et Novi Testament
  • Index nominum
Views 543
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2026
Author esxatos
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5.0/5 (4)

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