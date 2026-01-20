Аверинцев - Собрание сочинений - Том 1
Сергей Сергеевич Аверинцев (10.12.1937-21.02.2004) - филолог- классик, византинист, библеист, исследователь европейской и русской культуры, историк религии, переводчик и комментатор множества текстов на древних и новых языках (среди них - сочинения Платона, Аристотеля, Плутарха, Ефрема Сирина, Фомы Аквинского; латинская, греческая и сирийская литургическая поэзия; ряд ветхозаветных книг; ранние христианские апокрифы и синоптические Евангелия; немецкая и французская поэзия XIX-XX веков). Уже одно это далеко не полное перечисление направлений его гуманитарной работы кажется удивительным. Но есть в Аверинцеве нечто еще более удивительное, чем «возрожденческая» широта интересов и способностей и несравненная эрудиция в каждой из этих сложнейших областей: любой его труд и вся его деятельность в целом не укладываются в известные рубрики гуманитарных «специальностей» и жанров. Так, его энциклопедическая статья представляет собой и критический обзор наличных знаний и мнений, и собственное решение темы (невероятно сжатые выводы из огромной работы, изложение которой должно было бы занять тома), и маленький художественный шедевр, своего рода поэму в дискурсивной форме.
Аверинцев Сергей Сергеевич - Собрание сочинений - В 6 томах - Том 1 Античность
С. С. Аверинцев; вступ. ст. О. С. Седаковой; вступ. ст., сост., ред., пер. с англ. М. Л. Сергеева.
Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024. — LXXVI, 1152, [2] с., портр.
ISBN 978-5-7429-1622-2 (т. 1)
ISBN 978-5-7429-1621-5
Аверинцев Сергей Сергеевич - Собрание сочинений - В 6 томах - Том 1 Античность - Содержание
- Наталья Аверинцева К читателям
- Ольга Седакова Сергей Сергеевич Аверинцев. Труды и дни
- Михаил Сергеев Сергей Сергеевич Аверинцев. «Сочинения первой эпохи»
- От редактора
ПЛУТАРХ И АНТИЧНАЯ БИОГРАФИЯ
К вопросу о месте классика жанра в истории жанра
- Предисловие
- Введение (К истории вопроса)
- Глава I. Общие мировоззренческие установки Плутарха Практическое жизнеотношение
- Общефилософское жизнеотношение Плутарха и особенности его морализма
- Глава II. Подход Плутарха к литературному творчеству
- Плутарх между морализмом стоического типа и второй софистикой
- Общий литературный характер «Параллельных жизнеописаний»
- Глава III. Подбор героев
- Круг интересов эллинистической биографии
- Тематика «Параллельных жизнеописаний»
- Биографии Плутарха и «греческое возрождение»
- Глава IV. Структура сборника
- Попарная группировка биографий
- Смысл попарной группировки биографий
- Место отдельной биографии в общем единстве сборника
- Заключение
РИТОРИКА И ИСТОКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
Предисловие
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Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние и встреча двух творческих принципов)
- 1. Противостояние
- 2. Встреча
- Авторство и авторитет
- Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации
- Античная риторика и судьбы античного рационализма
- Древнегреческая поэтика и мировая литература
- Риторика как подход к обобщению действительности
- Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкнутости
- Проблема индивидуального стиля в античной и византийской риторической теории
- Литературные теории в составе средневекового типа культуры
- Византийская риторика: школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры
- Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России....
- Два рождения европейского рационализма
- Античный риторический идеал и культура Возрождения....
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СТАТЬИ / ИСТОРИЯ И ПОЭТИКА АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- К истолкованию символики мифа о Эдипе
- Литературная специфика гимнов Каллимаха
- Римский этап античной литературы
- Внешнее и внутреннее в поэзии Вергилия
- Поэзия Нонна Панополитанского как заключительная фаза эволюции античного эпоса
- От биографии к агиографии: о некоторых устойчивых характеристиках греческой и римской традиции жизнеописания
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СТАТЬИ / АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
- Идеи эстетического воспитания. Античность (Вступительная статья)
- Неоплатонизм перед лицом платоновой критики мифопоэтического мышления
- Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда
СТАТЬИ / КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
- Две тысячи лет с Вергилием
- Типология отношения к книге в культурах
- Древнего Востока, Античности и раннего Средневековья
- Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от Античности к Средневековью
- Риторический принцип как фактор непрерывности на переходе от Античности к Средневековью и от
- Средневековья к Возрождению
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Категории поэтики в смене литературных эпох
- I. Мифопоэтическое художественное сознание. Архаический период (поэтика без поэтики)
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II. Традиционалистское художественное сознание (поэтика стиля и жанра)
- 1. Древность и Средневековье
- 2. Возрождение, классицизм, барокко
- III. Индивидуально-творческое художественное сознание. Романтизм и реализм (поэтика автора)
ПЕРЕВОДЫ
- Аристотель. Риторика. Книга III
- Изречения Менандра
- Менандр. Жалоба девушки
- Каллимах. Гимны
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К Зевсу
- К Аполлону
- К Артемиде
- К острову Делосу
- На омовение Паллады
- К Деметре
- Плутарх. Хорошо ли сказано: «Живи незаметно»?
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Плутарх. О доблестях женщин
- Аргивянки
- Персидские женщины
- Микка и Мегисто
- Камма
- Тимоклея
БИБЛИОГРАФИЯ. УКАЗАТЕЛИ
- Библиография
- Index rerum
- Index locorum Veteris et Novi Testament
- Index nominum
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