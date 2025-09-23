Коли настала пора збирати врожай, господар послав своїх слуг, щоб взяли те, що йому належить. Велика довіра до робітників спричинила те, що господар не розумів, що наражає своїх слуг не тільки на зневаги, але й на смертельну небезпеку. Невдячні виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Виноградарі не тільки збунтувались, а поводились, як розбійники. Не думали про укладену з господарем виноградника угоду.

Можемо спробувати відтворити спосіб мислення збунтованих виноградарів: «Господар, який довірив нам свій виноградник, тепер далеко. Ми важко працюємо цілий рік. І хоч спочатку він вклав багато праці у виноградник, та тепер не доглядає його. Хіба він не знає закону сили, який керує цим світом? Господар або слабкий, або наївний, якщо послав кількох неозброєних слуг. Міг послати разом із ними невеликий озброєний загін.

Наївність - вид слабкости. Не віддамо йому того, що він хоче. Подивимось на його реакцію». Правдоподібно, що виноградарі міркували й розмовляли між собою про те, що тепер може статись. Можемо припустити, що багато з них почали побоюватись, що господар пошле військо й суворо їх покарає. Напевно, що нетерпеливо очікували на дії господаря, бо розуміли, що скоїли злочин стосовно господаря і його слуг.

Авґустин Юзеф - Ми бачили Господа - Ігнатіянські реколекції - Тиждень четвертий

Пер. з пол. О. Кривобочок. - Львів: Свічадо, 2014, 216 с.

ISBN 978-966-395-731-9

Авґустин Юзеф - Ми бачили Господа - Ігнатіянські реколекції - Тиждень четвертий - Зміст

ВВЕДЕННЯ У СПОГЛЯДАННЯ

І. ПРИТЧА ПРО ВИНОГРАДНИК

II. «СЛАБКІСТЬ» БОГА

III. «ТЕМНА НІЧ» РОЗП’ЯТОГО ІСУСА

IV. ВОСКРЕСЕНИЯ - АБСОЛЮТНА НОВИЗНА БОГА

V. РАДУЙСЯ, НЕБЕСНА ЦАРИЦЕ

VI. ПОРОЖНІЙ ГРІБ

VII. БІГЛИ ВОНИ ОБИДВА РАЗОМ

VIII. ЗУСТРІЧ З МАРІЄЮ

IX. МИР ВАМ

X. ЩАСЛИВІ ТІ, ЯКІ, НЕ БАЧИВШИ, УВІРУВАЛИ!

XI. ЗУСТРІЧ НА ТИВЕРІЯДСЬКОМУ МОРІ

XII. СИМОНЕ, СИНУ ЙОНИН, ЧИ ТИ ЛЮБИШ МЕНЕ?

XIII. ІСУС-ПЕДАГОГ

XIV. ЗАПРОШЕННЯ ДО СТОЛУ БОЖОГО СЛОВА

XV. ЗАПРОШЕННЯ НА ТРАПЕЗУ

XVI. ВОЗНЕСЕНИЯ

XVII. ПРОСЛАВИТИ БОГА СВОЄЮ СМЕРТЮ

XVIII. СПОГЛЯДАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ЛЮБОВИ

РЕКОЛЕКШЙНІ РОЗДУМИ

XIX. ПРАГНЕННЯ МОЛИТВИ

XX. НЕОБХІДНІСТЬ МОЛИТВИ

XXI. МЕТОДИ МОЛИТВИ

XXII. УСНА МОЛИТВА

XXIII. ПОКЛОНІННЯ

XXIV. СЛУХАТИ ВДЕНЬ І ВНОЧІ

XXV. СВІТЛО Й ТІНІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МЕДИТАЦІЇ

XXVI. ІСУСА ЗУСТРІЧАЄМО У СТРАЖДАЮЧИХ

ЯК МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ПРОПОНОВАНІ РОЗДУМИ?

Авґустин Юзеф - Нагірна проповідь - Синтез - Ігнатіянські реколекції

пер. з пол. О. Кривобочок. - Львів: Свічадо, 2014, 224 с.

ISBN 978-966-395-762-3

Авґустин Юзеф - Нагірна проповідь - Синтез - Ігнатіянські реколекції - Зміст

ВВЕДЕННЯ В МЕДИТАЦІЮ

І. НІКОЛИ ЧОЛОВІК НЕ ГОВОРИВ ТАК, ЯК ЦЕЙ ЧОЛОВІК ГОВОРИТЬ

II. ВИЙДИ ДО МЕНЕ НА ГОРУ І ПЕРЕБУВАЙ ТАМ

III. БЛАГОСЛОВИТИМУ ТЕБЕ

IV. БЛАЖЕННІ (І)

V. БЛАЖЕННІ (II)

VI. НЕ ПРОТИВИТИСЬ ЗЛОМУ

VII. ЛЮБІТЬ ВОРОГІВ ВАШИХ

VIII. КОЛИ ЧИНИШ ТИ МИЛОСТИНЮ

IX. А КОЛИ МОЛИТЕСЯ

X. НЕ ЗБИРАЙТЕ СКАРБІВ СОБІ НА ЗЕМЛІ

XI. НЕ ТУРБУЙТЕСЯ ВАШИМ ЖИТТЯМ

XII. НЕ СУДІТЕ

XIII. ПРОСІТЬ, І ДАСТЬСЯ ВАМ

XIV. ВХОДЬТЕ ВУЗЬКИМИ ДВЕРИМА

XV. ДОБРЕ ДЕРЕВО РОДИТЬ ГАРНІ ПЛОДИ

XVI. НЕ КОЖНИЙ, ХТО ПРОМОВЛЯЄ ДО МЕНЕ: ГОСПОДИ, ГОСПОДИ!

XVII. ХТО МАЄ ВУХА, НЕХАЙ СЛУХАЄ

XVIII. НАРОД НЕ МІГ НАДИВУВАТИСЬ ЙОГО НАВЧАННЮ

РЕКОЛЕКШЙНІ РОЗДУМИ

XIX. ПРАВДИВЕ ПОЧИТАНИЯ У ДУСІ Й ПРАВДІ

XX. СПОГЛЯДАННЯ ОСОБИ ХРИСТА

XXI. АСКЕТИЗМ І СВЯТІСТЬ

XXII. ДУХОВНЕ КЕРІВНИЦТВО

ХХШ. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ У НАШІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

XXIV. КОЖНОГО РАНКУ ТАК ЗУСТРІЧАТИ НОВИЙ ДЕНЬ

XXV. ПРО ДУХОВНІ ВПРАВИ

ЯК МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ПРОПОНОВАНІ РОЗДУМИ?