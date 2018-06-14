Блаж. Августин Аврелий, великий мыслитель, отец латинского христианства. Родился в 353 г. в нумидийском городе Тагасте, получил юридическое образование в африканских школах, но его пытливый ум не мог успокоиться на полученных там знаниях. Вся жизнь Августина до принятия христианства была сплошным исканием истины. Он лихорадочно бросался от манихейства, в котором думал успокоить свои сомнения, в академический скептицизм, от скептицизма — в неоплатонический идеализм — ничто в полной мере не удовлетворяло его.



В 383 г. он отправился в Италию. В Милане, благодаря знаменитому Амвросию, он ближе познакомился с христианством, изучение посланий апостола Павла довершило его обращение, и в 387 г. Августин крестился. Вернувшись в Африку и раздав свое имущество, он вступил в 391 г. в духовное звание, сделался священником (395 г.), затем епископом в Гиппоне, и стал проповедовать христианство.

Его догматика установилась во время его полемики с донатистами и пелагианцами. Умер блаж. Августин в 430 г.

Собрание творений блаженного Августина Аврелия в четырех томах

В четырехтомник вошли:

Блаженный Августин. Творения: В 4 т. Т. 1: Об истинной религии

СПб.: Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 2000. — 742 с.

ISBN 5-89329-212-Х

Ранние и по преимуществу философские работы святого отца. Приведены также обширный философско-догматический трактат «Об истинной религии (против манихеев)» и знаменитая, ошеломляющая «Исповедь».

Блаженный Августин. Творения: В 4 т. Т. 2: Теологические трактаты

СПб.:Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 2000. — 751 с.

ISBN 5-89329-213-8

Теологические трактаты Блаженного Августина: «О согласии Евангелистов», «О книге Бытия», «Энхиридион Лаврентию о вере, надежде и любви», посвященная не только философско-теологическим, но и этическим вопросам.

Блаженный Августин. Творения: В 4 т. Т. 3: О ГРАДЕ БОЖИЕМ, книги I—XIII

СПб.:Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 1998

Первые тринадцать книг философско-теологического трактата «О граде Божием» — самого известного произведения, в котором сведены воедино основные положения разработанной им христианской доктрины, отчасти принятые всей христианской церковью, отчасти — только католической ее ветвью, а некоторые из положений (например, о предопределении в полном его объеме) — кальвинистской и рядом других протестантских церквей много веков спустя.

Блаженный Августин. Творения: В 4 т. Т. 4: О ГРАДЕ БОЖИЕМ, книги XIV-XXII

СПб.:Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 1998

Заключительные книги философско-теологического трактата «О граде Божием»

Блаженный Августин. Творения: В 4 т. - Предисловие



Система миросозерцания Августина построена на двух основах: на идее самодостоверности сознания, с одной стороны, и на представлении о роли и значении церкви — с другой. Исходным гносеологическим пунктом является для него идея реальности сознательности существа; как впоследствии Декарт, Августин, опираясь на этот факт, логически выводит из него все остальные, включая сюда и идею Божества.



Однако, эта последняя идея является для него не голым метафизическим представлением о совокупности всех истин: Бог для Августина в то же время живое религиозное представление, хотя и созданное опять-таки по аналогии с человеческим самопознанием. Из того же антропологического обоснования философии вытекает для Августина психологическое значение воли. Меньшее значение придается разуму, потому что познание умопостигаемого мира происходит главным образом путем откровения; притом оно осложняется еще одним моментом — идеей божественной благодати; познание истины есть момент блаженства, истекающего от Бога. Отсюдаь логический вывод к представлению о вере.

Последовательно проведенная идея свободы воли завершает метафизическую часть учения Августина. В ней он находился под сильным влиянием древней философии, особенно неоплатонизма. Другая сторона системы Августина коренится в понятии церкви и сильно противоречит метафизической. Там мы имеем свободу воли, здесь — учение о предопределении, там — индивидуализм, тут — универсализм. Под влиянием учения о предопределении набросана знаменитая картина развития древнего мира, в которой Августин дал исчерпывающую схему средневекового миросозерцания. Она составляет содержание знаменитого "Civitas Dei". Книга эта возникла на почве сильной реакции против социального и политического строяРимской империи.

Варвары сокрушили материальную сторону идеи Римской империи с ее политическими и социальными отношениями. Надо было спасать культуру и для спасения ее искать наиболее сильное выражение духовного начала. Этот конфликт между духовным и материальным, объясняющийся чисто исторически, и был источником политики Августина.



Вывод напрашивался прямой: раз материальное несостоятельно, его надо подчинить духовному, как в индивидууме, так в общественной организации. Последнее нашло свое выражение в антитезе церкви и государства, царства Божия и царства дьяволова.

Политические идеи Августина легли в основу всего средневекового развития и породили принцип теократии, которому со времени Григория VII суждено было играть такую исключительно крупную роль. Средневековая философия, как в схоластической, так и в мистической части, также идет от Августина. Индивидуализм Августина оказал сильное влияние на мыслителей Возрождения. Метафизика внутреннего опыта сделалась исходным пунктом новой философии. Учение о предопределении дало направление некоторым сторонам учения реформаторов, начиная с Виклифа и кончая Кальвином.



Словом, мощный ум гениального варвара проложил пути в самых главных и самых важных направлениях, по которым впоследствии пошло развитие человеческой мысли.