Айронсайд - Пророцтво та Плач Єремії

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

Генрі Аллан Айронсайд – Пророцтво та Плач Єремії - Коментарі

Рівне: Християнська місія «Живе слово», 2016. – 304 с.

ISBN 978-617-677-083-1

Генрі Аллан Айронсайд – Пророцтво та Плач Єремії – Зміст

  • Передмова видавця

  • Про автора

Коментарі до пророцтва та Плачу Єремії «Пророк, який плаче»

  • Передмова до нової редакції

  • Передмова

  • Вступ

Коментар до Книги пророка Єремії

  • Розділ 1. Вибрана й поставлена посудина. Єремії 1:1-19

  • Розділ 2. Умовляння та застереження. Єремії 2:1 — 3:5

  • Розділ 3. Майбутня слава залежить від покаяння. Єремії 3:6 — 6:30

  • Розділ 4. «Яка згода поміж Божим храмом та ідолами?». Єремії 7:1 — 10:25

  • Розділ 5. Спалене віття і розлитий Йордан. Єремії 11:1 — 12:17

  • Розділ 6. Зіпсований пояс: «Горе тобі... що не очистишся! Доки ж іще?» Єремії 13:1-27

  • Розділ 7. Голод — фізичний і духовний. Єремії 14:1 — 15:21

  • Розділ 8. Гріх там, де повинна бути кров! Єремії 16:1 — 17:27

  • Розділ 9. Уроки з дому гончаря. Єремії 18:1 — 19:15

  • Розділ 10. Ім’я Пашхура та нарікання пророка. Єремії 20:1-18

  • Розділ 11. Пророкування про облогу та полон. Єремії 21:1 — 24:10

  • Розділ 12. Сімдесятирічний полон та чаша гніву Яхве. Єремії 25:1-38

  • Розділ 13. Небезпека та звільнення. Єремії 26:1-24

  • Розділ 14. Поворозки та ярмо. Єремії 27:1 — 28:17

  • Розділ 15. Лист у неволю. Єремії 29:1-32

  • Розділ 16. Недоля Якова та остаточне відновлення. Єремії 30:1 — 31:40

  • Розділ 17. Ув’язнений за свідчення Боже. Єремії 32:1 — 33:26

  • Розділ 18. Неволя у місці свободи. Єремії 34:1-22

  • Розділ 19. Дім рехавитів. Єремії 35:1-19

  • Розділ 20. Перший руйнівний критик послання. Єремії 36:1-32

  • Розділ 21. Падіння Єрусалима. Єремії 37:1 — 39:18

  • Розділ 22. Зрада Ізмаїла та втеча в Єгипет. Єремії 40:1 — 44:30

  • Розділ 23. Слово до Баруха та до всіх нас. Єремії 45:1-5

  • Розділ 24. Слово Яхве проти народів Єгипету, Філістії, Моава, Аммона, Едома, Сирії, Аравії, Елама, Вавилона. Єремії 46:1 — 49:39

  • Розділ 25. Загибель Вавилона та звільнення залишку. Єремії 50:1 — 51:64

  • Розділ 26. Історичний додаток. Єремії 52:1-34

Коментар до Плачу Єремії

  • Розділ 27. Спустошення Єрусалима. Плач Єремії 1:1-22

  • Розділ 28. День Господнього гніву. Плач Єремії 2:1-22

  • Розділ 29. «Пошукаймо доріг своїх та дослідімо». Плач Єремії 3:1-66

  • Розділ ЗО. Щире золото потемніло. Плач Єремії 4:1-22

  • Розділ 31. «Пробуваєш Ти, Господи, вічно». Плач Єремії 5:1-22

Додаток 1. Перелік пророцтв Єремії в хронологічному порядку

Додаток 2

Added 26.03.2026
Author AlexDigger
