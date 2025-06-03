Бабинов - Религия в условиях современного глобализационного процесса

XXI столетие несомненно войдет в историю как «век глобальной цивилизации», когда человечество в полной мере стало осознавать свое единство перед лицом многочисленных угроз и необходимость объединенными усилиями решать сложнейшие задачи выживания. Тема глобализации перестала быть только предметом теоретических споров и политических дискуссий и больше не воспринимается как миф или риторический прием. Глобализация, будучи социальной реальностью, оказывает всевозрастающее воздействие на состояние экономики, политики, культуры, непосредственно влияя на жизнь каждого человека.

До сих пор не существует единого общепризнанного определения глобализации, а имеющиеся формулировки носят в основном описательный, либо взаимоисключающий характер. Это связано с различием в исходных методологических предпосылках, часто вызванных идеологическими причинами. Размах и непримиримость споров о глобализации свидетельствуют о том, что реальные процессы, скрывающиеся за абстрактным термином, носят значимый характер и требуют внимательного изучения. На текущий момент уже сложились устойчивые оценки феномена глобализации, определен круг анализируемых вопросов и дискуссионных полей, обозначены основные направления и приоритеты.

Сегодня понятие «глобализация» используется для обозначения широкого спектра социальных процессов и явлений. Среди них можно выделить следующие – это изменение мирового порядка в результате крушения биполярной системы, осуществление неолиберальных реформ, экспансию западной культуры во все регионы мира, появление и развитие транснациональных компаний (ТНК), ослабление суверенитета национальных государств, рост международной торговли и усиление международного разделения труда, увеличение миграционных потоков и формирование мультикультурных сообществ.

Глобализация, будучи важной составляющей процесса развития человечества, как многомерное явление материализовалось вследствие слияния в единый поток разнообразных новейших тенденций в сфере управления и организации производства, множественных факторов, революционизировавших функционирование разнообразных систем и стимулировавших интеллектуальные достижения современного человечества.

Ныне представляет интерес уже не только сама глобализация, но и ее последствия в разных сферах общественной жизни. Определенного влияния глобализации не избежала и религия. По определению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «...никакая граница не способна сегодня оградить религиозный образ жизни от воздействия на него извне иных стандартов и образов жизни... ». [1, с. 10]

Бабинов Ю.А. - Религия в условиях современного глобализационного процесса – Монография

Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2024. — 262 с. — (Научная книга).

ISBN 978-5-9558-0448-4 (ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК)

ISBN 978-5-16-011086-8 (ИНФРА-М, print)

ISBN 978-5-16-102952-7 (ИНФРА-М, online)

Бабинов Ю.А. - Религия в условиях современного глобализационного процесса – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ

1.1 Сущность феномена глобализации

1.2 Истоки и основные направления развития глобализационных процессов

ГЛАВА II. РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

2.1 Религиозная жизнь современного мира: реакция на глобализацию

2.2 Буддизм в современном мире: альтернатива глобализму

2.3 Католический ответ на вызов глобализации

2.4 Православие в глобальном мире

2.5 Протестантизм и глобализация

2.6 Исламский мир в условиях глобализации

ГЛАВА III. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

3.1 Миграция как показатель общественного развития

3.2 Религиозный фактор в социально-психологической адаптации мигрантов

ГЛАВА IV. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ – ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ