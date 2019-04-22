Моя предыдущая книга «Тайна открытой двери» была посвящена рассмотрению истин о любви Бога и нашем основном предназначении на земле. Но за годы, прошедшие после ее издания, я увидел, как много людей на этой земле мучаются от неразрешимых для себя вопросов о существовании зла в этом мире и его происхождении, от многочисленных негативных и трагических явлений нашей жизни, от противоречивости библейских истин о любви и гневе Бога.

В конце - концов, я пришел к выводу, что нельзя писать о любви Бога, не рассматривая при этом истин о существовании зла в этом мире и справедливости Бога. Так родилась идея этой небольшой книги, которая в некотором смысле является продолжением предыдущей, и поэтому некоторые тезисы и отрывки из предыдущей книги я буду использовать в этой, но уже в связи с рассмотрением других богословских тем.

За прошедшие пять лет мои богословские взгляды существенно изменились в отношении понимания природы Священного Писания и замысла Бога в отношении церкви и человечества в целом. Но я по-прежнему верю в особое обетование Иисуса Христа, которое он дал людям в своей земной жизни: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10б). Переживание этого избытка, как полноты и радости бытия должно неизменно воплощаться в жизни людей, и это воплощение связано с утверждением Божьего Царства, как уже осуществленной Христом реальности, которая, тем не менее, найдет свое окончательное воплощение и в будущем. Рассмотрению этих вопросов посвящена эта книга.

Валерий Бабынин - Проблема зла и благодать Бога

Электронное издание

Одесса, 2019. - 123 с.

Валерий Бабынин - Проблема зла и благодать Бога - Содержание

Вступление

Глава 1. О добре и зле

Глава 2. Ответственность и вина

Глава 3. Осуждение и наказание

Глава 4. Суд и милость, как свет Христа и Бога

Валерий Бабынин - Проблема зла и благодать Бога - О добре и зле

Сама идея существования Царства или некоей счастливой страны, как запредельной для нашего существования говорит нам, с одной стороны, о том, что в каждом человеке априори живет определённое понимание и представление о том благе, которое сделает нас счастливыми людьми; и это очень важный момент в определении блага, как фундаментальной категории бытия вообще. Благо или добро присуще человеческой природе и оно же является главным, определяющим фактором нашего существования, к которому мы неизменно и постоянно стремимся. С другой стороны, в своем стремлении к лучшим условиям существования люди пытаются избавиться от негативных условий жизни, и таким образом несчастья и зло этого мира в самом широком смысле этого слова, от физического неудобства до полномасштабных катастроф и страшных трагедий, выступают, как своего рода вспомогательные факторы, побуждающие людей к поиску и достижению лучшей жизни. Можно сказать, что зло выступает тем отрицательным зарядом, без которого не вырабатывалась бы энергия человеческого стремления к счастью.

Поэтому, при первом упрощенном взгляде на реальность мы определяем на уровне сознания существующую двойственность, дуализм бытия. Мы находимся как-бы в плену нескончаемого переосмысления и переживания таких категорий бытия, как добро и зло, жизнь и смерть, здоровье и болезнь, любовь и ненависть, душа и тело, радость и печаль, и т.д.. Кроме того, благодаря разуму, мы склонны во всем искать причинно-следственную связь вещей и явлений. Если мы чему-либо обрадовались, то тут же связываем переживание этой радости с ее источником, если мы ужаснулись, то сразу же пытаемся определить причину этой эмоции. Все наши чувства, мысли, явления, вещи и переживания с раннего детства и до глубокой старости, как огромный гобелен связаны в нашем сознании нитями причинно-следственной связи

в дуалистической картине мира. Но дуализм раздражает, он не дает постоянно, или хотя бы достаточно долго наслаждаться жизнью. Только начнешь вдыхать ароматы роз и пить нектар жизненного блаженства, как тут же появляется какая-то негативная вещь или явление извне или в тебе самом, которые лишают тебя счастья и причиняют неудобства, или даже заставляют страдать. Поэтому мы всю свою жизнь пытаемся избегать негативных проявлений реальности – боли и печали, зла и страданий, и достигать удовольствия и радости, благополучия и счастливой жизни.